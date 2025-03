HANAが、メジャーデビュー曲「ROSE」を4月2日に配信リリース。また、CDシングルも4月23日にリリースが決定し、本日より予約がスタートした。

本楽曲は、どんな姿でも、どんな環境でも、力強く生き抜きたいという思いが込められたものに。その中で感じる辛さや美しさ、さまざまな感情が自分の中で交錯しながらも、最終的にはそのすべての自分を愛し、しっかりと生き抜いていくという強い意志が表現されている。「HANAのメンバーも、そしてHANAを通じてこの楽曲を届けるすべての方々にも、どんな環境や困難が待ち受けていても、強く、正しく、美しく咲き続けてほしい」というプロデューサー ちゃんみなの願いが込められている。

また、4月23日リリースとなるデビューCDシングル『ROSE』には、デビュー曲「ROSE」のほか、プレデビュー曲「Drop」、そして『No No Girls』の審査楽曲でもあり大きく話題を呼んだ「Tiger」の全3曲を収録。Blu-rayには「ROSE」のMVと、初回生産限定盤Aにはパフォーマンスビデオ、初回生産限定盤Bには「ROSE」のMV Behind The Scenesがそれぞれ収録される。さらに、全形態でソロトレーディングカード(7枚セット)が各形態絵柄違いで封入される。

(文=リアルサウンド編集部)