XG「IS THIS LOVE」デジタルリリース決定！新ビジュアルを公開

■「IS THIS LOVE」MVは3月7日18時公開!

XGの最新シングル「IS THIS LOVE」が3月7日0時に楽曲配信がスタート、同日18時にMVが公開される。また、最新ビジュアルも公開された。

先日、資生堂のサンケアブランド“アネッサ”のブランド新ミューズ就任が発表されたHIPHOP/R&Bガールズグループ・XG。そのGlobal Campaign Songにもなっている「IS THIS LOVE」は、XGが2024年11月にリリースし、米ビルボード・アルバム・チャート“Billboard 200”に初のランクインを果たした2nd Mini Album『AWE』の収録曲で、XGならではのユニークなサウンドと鋭い感性で多くのリスナーに強い印象を残した。 現在開催中のワールドツアー『XG 1st WORLD TOUR “The first HOWL”』の名古屋公演で初めてパフォーマンスが披露されると、SNSでそのパフォーマンス映像が瞬く間に拡散され、その影響で、音楽ストリーミングの再生回数が約5.5倍に増え、国内外の多くのユーザーがSNSにそのダンスパフォーマンス動画を公開している。

今作に新しく収録されるピアノバージョンは、原曲とはまったく異なるアプローチで制作され、繊細なタッチと暖かいメロディーの中にXG特有の神秘的で幻想的な雰囲気を与え、シンプルなアレンジを越えて、切ないR&Bの感情がしっかりと込められた楽曲に仕上がっている。

XGは現在、初のワールドツアー『XG 1st WORLD TOUR “The first HOWL”』を開催しており、この後、3月8日・9日の福岡公演、3月15日・16日の大阪公演、3月の中国追加公演(杭州、上海、北京、成都)、4月の中南米公演(サンパウロ、メキシコシティ)、そして、先日発表されたツアーファイナルの東京ドーム公演を控えている。また、4月には、アメリカ最大級の音楽フェス『コーチェラ2025』(Coachella Valley Music and Arts Festival)に、日本人アーティストとして唯一となる出演を果たす。

リリース情報

2025.03.07 ON SALE

DIGITAL SINGLE「IS THIS LOVE」

XG OFFICIAL SITE

http://xgalx.com/xg/