SUPER EIGHTの公式インスタグラムが更新。メンバーの安田章大(40)と豪華なボーカリストとの3ショットが話題になっている。

安田は3月1、2日の両日、両国国技館で行われた毎年恒例のギター弾き語りの祭典「J-WAVE TOKYO GUITAR JAMBOREE 2025 supported by 奥村組」に出演。1日にソロ出演した安田は「TGJセッション」と題したスペシャル企画で、JUN SKY WALKER(S)の宮田和弥(59)、1月に無期限活動休止を発表したTRICERATOPSの和田唱(49)らと共演。ビートルズの「I Saw Her Standing There」を披露した。

「先輩方の懐が深く、お客様が温かく心から自由に泳げました、幸せの極み!P.S.宮田さんがライダース着させてくださりました。感無量でした、にしても宮田さんスリム!」と、先輩ミュージシャンとの爛織奪悪瓩亡鬚靴気鬚砲犬泙擦討い襦

ジュンスカ宮田のライダースジャケットを着た安田と和田

(インスタグラム@super_eight_officialより)

ギタージャンボリーで共演した(左から)安田、宮田、和田

(インスタグラム@super_eight_officialより)

この投稿に「楽しいセッションありがとう」「章ちゃんめっちゃかっこよかったです」「章ちゃんが楽しそうで本当に良かった!」「最高より上の言葉が見つかりません」「セッション最高に熱かった」「私がが学生の頃ハマりにハマったジュスカ宮田さんとのショットなんて最高すぎる」などのコメントが寄せられている。