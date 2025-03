今月22日開催の格闘技『ONE 172: 武尊 vs. ロッタン』(さいたまスーパーアリーナ)の試合順が発表された。メインイベントは、イベントタイトルにもなっている武尊とロッタンによる、長年にわたって待望されたフライ級キックボクシングマッチとなる。豪華カードが並ぶ本大会は、ムエタイ、MMA、キックボクシングの5つの世界タイトルマッチが決定。コーメイン(セミ)はタワンチャイvs.野杁正明によるフェザー級 キックボクシング 暫定世界王者決定戦。その前にはフェザー級 キックボクシング 暫定世界王者決定戦としてスーパーレックvs.ナビル・アナン戦も行われる。

大会のチケットは「CAT 3」のみ販売中。PPVはU-NEXT独占でライブ配信。●『ONE 172: 武尊 vs. ロッタン』対戦カード・メインイベントフライ級 キックボクシング スーパーファイト(3分5R)武尊 vs ロッタン・コーメインイベントフェザー級 キックボクシング 暫定世界王者決定戦(3分5R)タワンチャイ vs 野杁正明・第12試合バンタム級 ムエタイ 世界王座統一戦(3分5R)スーパーレック vs ナビル・アナン 2・第11試合フライ級 総合格闘技 世界王座決定戦(5分5R)アドリアーノ・モラエス vs 若松佑弥・第10試合ストロー級 キックボクシング 暫定世界王者決定戦(3分5R)ジョナサン・ディベラ vs サムエー・第9試合アトム級 キックボクシング 世界王者タイトルマッチ(3分5R)ペッディージャー vs KANA・第8試合フェザー級 キックボクシング(3分3R)マラット・グレゴリアン vs 海人・第7試合アトム級 ムエタイ(3分3R)ラック vs 吉成名高・第6試合ライト級 総合格闘技(5分3R)青木真也 vs エドゥアルド・フォラヤン 4・第5試合バンタム級 キックボクシング(3分3R)秋元皓貴 vs ジョン・リネカー・第4試合ライト級 総合格闘技(5分3R)エイドリアン・リー vs 磯嶋祥蔵・第3試合フライ級 ムエタイ(3分3R)ヨードレックペット vs 吉成士門・第2試合フライ級 キックボクシング(3分3R)陽勇 vs ザカリア・ジャマリ・第1試合キャッチウェイト キックボクシング 132lbs(3分3R)スリヤンレック vs 龍聖