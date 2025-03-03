PK¡¢CK¤Î¼¡¤ÏFK!! ¥Í¥¤¥Þ¡¼¥ë¤¬Á¯¤ä¤«¤ËÉüµ¢¸å3ÅÀÌÜ¡Ä¸µJ¥ê¡¼¥¬¡¼¤âÆ±»î¹ç¤Ç¥´¡¼¥ë!!
¡¡¥µ¥ó¥È¥¹¤ËÉüµ¢¤·¤¿¥Ö¥é¥¸¥ëÂåÉ½FW¥Í¥¤¥Þ¡¼¥ë¤¬¡¢¥«¥ó¥Ô¥ª¥Ê¡¼¥È¡¦¥Ñ¥¦¥ê¥¹¥¿½à¡¹·è¾¡¥Ö¥é¥ó¥¬¥ó¥Á¡¼¥ÎÀï¤ÇÄ¾ÀÜFK¤òÃ¡¤¹þ¤ó¤À¡£
¡¡1·î31Æü¤ËÌó12Ç¯¤Ö¤ê¤Ë¥µ¥ó¥È¥¹¤Ø¤ÎÉüµ¢¤¬È¯É½¤µ¤ì¤¿¥Í¥¤¥Þ¡¼¥ë¡£2·î16Æü¤Î¥¢¥°¥¢¡¦¥µ¥ó¥¿Àï¤ÇPK¤òÄÀ¤á¤ÆÉüµ¢¸å½é¥´¡¼¥ë¤òµÏ¿¤¹¤ë¤È¡¢Æ±23Æü¤ÎAA¥¤¥ó¥Æ¥ë¥Ê¥·¥ª¥Ê¥ëÀï¤Ç¤Ïº¸CK¤òÄ¾ÀÜ¥´¡¼¥ë¤ËÃ¡¤¹þ¤ß¡¢ÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¤½¤·¤Æ¡¢3Æü¤Î¥Ö¥é¥ó¥¬¥ó¥Á¡¼¥ÎÀï¡£ÀèÈ¯½Ð¾ì¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¥Í¥¤¥Þ¡¼¥ë¤¬Á°È¾9Ê¬¤ËÌ¥¤»¤ë¡£º¸¥µ¥¤¥É¤ÇFK¤Î¹¥µ¡¤òÆÀ¤ë¤È¡¢³ÑÅÙ¤Î¤Ê¤¤°ÌÃÖ¤Ê¤¬¤é¤â±¦Â¤ÇÄ¾ÀÜÁÀ¤¦¡£Àª¤¤ÎÉ¤¯Èô¤Ó½Ð¤·¤¿¥Ü¡¼¥ë¤ÏÁê¼êÁª¼ê¤ËÅö¤¿¤Ã¤Æ¥³¡¼¥¹¤¬ÊÑ¤ï¤ê¡¢¥´¡¼¥ë¥Í¥Ã¥È¤òÍÉ¤é¤¹¤³¤È¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¸åÈ¾11Ê¬¤Ë¤ÏÌ¾¸Å²°¡¢ÀîºêF¤Ç¥×¥ì¡¼¤·¤¿MF¥¸¥ç¥¢¥ó¡¦¥·¥ß¥Ã¥Á¤¬ÄÉ²ÃÅÀ¤òÃ¥¤¤¡¢¥µ¥ó¥È¥¹¤¬2-0¤Î´°Éõ¾¡Íø¤ò¼ý¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡1·î31Æü¤ËÌó12Ç¯¤Ö¤ê¤Ë¥µ¥ó¥È¥¹¤Ø¤ÎÉüµ¢¤¬È¯É½¤µ¤ì¤¿¥Í¥¤¥Þ¡¼¥ë¡£2·î16Æü¤Î¥¢¥°¥¢¡¦¥µ¥ó¥¿Àï¤ÇPK¤òÄÀ¤á¤ÆÉüµ¢¸å½é¥´¡¼¥ë¤òµÏ¿¤¹¤ë¤È¡¢Æ±23Æü¤ÎAA¥¤¥ó¥Æ¥ë¥Ê¥·¥ª¥Ê¥ëÀï¤Ç¤Ïº¸CK¤òÄ¾ÀÜ¥´¡¼¥ë¤ËÃ¡¤¹þ¤ß¡¢ÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¤½¤·¤Æ¡¢3Æü¤Î¥Ö¥é¥ó¥¬¥ó¥Á¡¼¥ÎÀï¡£ÀèÈ¯½Ð¾ì¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¥Í¥¤¥Þ¡¼¥ë¤¬Á°È¾9Ê¬¤ËÌ¥¤»¤ë¡£º¸¥µ¥¤¥É¤ÇFK¤Î¹¥µ¡¤òÆÀ¤ë¤È¡¢³ÑÅÙ¤Î¤Ê¤¤°ÌÃÖ¤Ê¤¬¤é¤â±¦Â¤ÇÄ¾ÀÜÁÀ¤¦¡£Àª¤¤ÎÉ¤¯Èô¤Ó½Ð¤·¤¿¥Ü¡¼¥ë¤ÏÁê¼êÁª¼ê¤ËÅö¤¿¤Ã¤Æ¥³¡¼¥¹¤¬ÊÑ¤ï¤ê¡¢¥´¡¼¥ë¥Í¥Ã¥È¤òÍÉ¤é¤¹¤³¤È¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¸åÈ¾11Ê¬¤Ë¤ÏÌ¾¸Å²°¡¢ÀîºêF¤Ç¥×¥ì¡¼¤·¤¿MF¥¸¥ç¥¢¥ó¡¦¥·¥ß¥Ã¥Á¤¬ÄÉ²ÃÅÀ¤òÃ¥¤¤¡¢¥µ¥ó¥È¥¹¤¬2-0¤Î´°Éõ¾¡Íø¤ò¼ý¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
WOW (via @linexgomes_) pic.twitter.com/plhpcVY4uG— ESPN FC (@ESPNFC) March 3, 2025