スターダスト☆レビューが、3月1日に45周年ツアー 2025〜27<星屑冒険王>を相模女子大学グリーンホール大ホールからスタートさせた。先週リリースされた4年半ぶりのオリジナルアルバム『星屑冒険王』を携えて約3年間のツアーの始まりである。満員の観客が待ち望む中、のっけからスタ☆レビならではのユーモア全開の演出に会場はいきなり大盛り上がり。そんななか、宇宙服風な衣装に身を包んだメンバーが登場し、ライブがスタートした。

リリース情報







『星屑冒険王』発売日:2025.2.26品番・価格初回盤:COZP-2156-2157 \4,400(税込)通常盤:COCP-42442 \3,300(税込)CD収録曲01ゴールデンタイム・ヒーロー02星屑兄弟03ナントとカナルの物語 (NHKみんなのうた2〜3月放送)04ありふれた奇跡05はっきりしようぜ (2020年テレビ東京 金曜 8 時のドラマ 「記憶捜査2~新宿東署事件ファイル~」オープニングテーマ)06立ち止まれば南平台07冒険王08恋はドドンパで09Mystery Of Love 〜 囚われの愛10渇いた朝11やっぱり会いたいよ (NHK「ラジオ深夜便」<深夜便のうた>2021年10月・11月)12You Can Change My Life -愛が生まれた- (ソン・シギョン氏への提供曲)DVD収録内容ナントとカナルの物語MUSIC VIDEOMaking of星屑冒険王