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RETAKE ALBUM¡ØGREEDY DEAD SOULS / UNDERNEATH THE SKIN¡Ù
2025Ç¯4·î16Æü¡Ê¿å¡ËRelease
KIZC-90771~90774¡¡\9,900¡ÊÀÇÈ´²Á³Ê¡§\9,000¡Ë
¡ÚDisc.1¡§CD¡Û¡ØGREEDY DEAD SOULS¡Ù
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¡ÚDisc.2¡§CD¡Û¡ØUNDERNEATH THE SKIN¡Ù
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➀THE WHIRL¡¿➁ALIEN TUNE¡¿➂MELT¡¿➃LIZARD¡¿➄ABOVE THE SKIN
¡ÚDisc.3¡§CD¡Û¡ØGOD ONLY KNOWS¡Ù
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GOD ONLY KNOWS¡Ê¿·¶Ê¡Ë¡¿A GRATEFUL SHIT¡¿STUCK PAIN¡¿STARZ¡¿ÌµÂê¡¿DIZZY
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¡ÚDisc.4¡§Blu-ray¡Û
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TOUR'25¡ÖUNDERNEATH THE GREED¡×
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4·î20Æü(Æü) HEAVEN'S ROCK·§Ã«VJ-1
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4·î24Æü(ÌÚ) ÂçºåYogibo META VALLEY
³«¾ì18:30/³«±é19:00
4·î26Æü(ÅÚ) ÏÂ²Î»³SHELTER
³«¾ì17:00/³«±é17:30
4·î29Æü(²Ð¡¦½Ë) ´ôÉìclub-G
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5·î15Æü(ÌÚ) »¥ËÚBessie Hall
³«¾ì18:30/³«±é19:00
5·î16Æü(¶â) »¥ËÚBessie Hall
³«¾ì18:30/³«±é19:00
5·î18Æü(Æü) ÀÄ¿¹Quarter
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5·î20Æü(²Ð) ÀçÂædarwin
³«¾ì18:30/³«±é19:00
5·î30Æü(¶â) Ê¡²¬BEAT STATION
³«¾ì18:30/³«±é19:00
5·î31Æü(ÅÚ) ·§ËÜB.9 V1
³«¾ì17:00/³«±é17:30
6·î5Æü(ÌÚ) Ì¾¸Å²°ElectricLadyLand
³«¾ì18:30/³«±é19:00
6·î7Æü(ÅÚ) ¹âÃÎX-pt.
³«¾ì17:00/³«±é17:30
6·î8Æü(Æü) ²¬»³IMAGE
³«¾ì17:00/³«±é17:30
6·î13Æü(¶â) Ä¹ÌîCLUB JUNK BOX
³«¾ì18:30/³«±é19:00
6·î15Æü(Æü) ¿·³ãGOLDEN PIGS RED STAGE
³«¾ì17:00/³«±é17:30
6·î20Æü(¶â) Spotify O-EAST
³«¾ì18:15/³«±é19:00
¥ª¡¼¥ë¥¹¥¿¥ó¥Ç¥£¥ó¥° ¡ï7,000(ÀÇ¹þ/DÊÌ)
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