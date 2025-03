アーティスト/プロデューサーとして活動するSKY‐HIがCEOをつとめ、現在BE:FIRSTやMAZZELなどが所属するマネジメント/レーベル・BMSGが開催したプロデューサーにラッパー/シンガーのちゃんみなを迎え、ガールズグループオーディション「No No Girls」。そのオーディションより誕生した7人組ガールズグループ・HANAが、4月2日にメジャーデビューすることが決定。デビュー曲「ROSE」が同日配信リリースされる。

「身長、体重、年齢はいりません。ただ、あなたの声と人生を見せてください」という前代未聞の応募メッセージからはじまった「No No Girls」オーディション。見た目や声に対して「No」をつきつけられ、ガールズグループを志すもデビューすることが叶わなかった過去があるプロデューサーのちゃんみな。本オーディションには、国内のみならず韓国やアメリカをはじめとした世界各国から7000通を超える応募が集まり、彼女と同じように「No」をつきつけられたり、自分自身を否定してきたガールズ30人が書類・対面審査を通過し集まった。ちゃんみなは自分だからできる指導と審査、そしてBMSGが掲げる“才能を殺さないために”のもと、参加者たちを世界で活躍できるガールズグループへと導いていく。参加者たちの人生が表れた“声”や、NoをYesに変えていく本気の挑戦―そうして、CHIKA、 NAOKO、 JISOO、 YURI、 MOMOKA、 KOHARU、 MAHINAからなる、7人組ガールズグループが誕生した。HANAのメジャーデビュー曲「ROSE」は、どんな姿でも、どんな環境でも、力強く生き抜きたいという思いが込められた楽曲だ。その中で感じる辛さや美しさ、さまざまな感情が自分の中で交錯しながらも、最終的にはそのすべての自分を愛し、しっかりと生き抜いていくという強い意志が表現されている。HANAのメンバーも、そしてHANAを通じてこの楽曲を届けるすべての方々にも、どんな環境や困難が待ち受けていても、強く、正しく、美しく咲き続けてほしいというプロデューサーちゃんみなの願いが込められている。また、CDも4月23日に発売されることが決定し、本日より予約がスタート。CDにはデビュー曲「ROSE」のほか、プレデビュー曲「Drop」、そして「No No Girls」の審査楽曲でもあり大きく話題を呼んだ「Tiger」の全3曲を収録。Blu‐rayには「ROSE」のMusic Videoと、初回生産限定盤AにはPerformance Video、初回生産限定盤Bには「ROSE」のMusic Video Behind The Scenesがそれぞれ収録される。さらに、全形態でソロトレーディングカード(7枚セット)が各形態絵柄違いで封入される。なお、3月23日に大阪・グランキューブ大阪 メインホール、3月31日に埼玉・大宮ソニックシティ 大ホールにてデビュー直前イベントが開催される。ガールズグループ・HANAのメジャーデビューシングル「ROSE」は、4月2日より配信。4月23日にCD発売。