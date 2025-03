【令和6年度(第75回)芸術選奨文部科学大臣賞及び同新人賞】3月3日 発表

桜井政博氏(画像は2019年のもの)

文化庁は3月3日、令和6年度(第75回)芸術選奨文部科学大臣賞及び同新人賞を発表し、ゲームクリエイターの桜井政博氏がメディア芸術部門の文部科学大臣賞に選出された。

桜井政博氏は、任天堂の「星のカービィ」シリーズや「大乱闘スマッシュブラザーズ」シリーズに携わるゲームクリエイター。今回の受賞は動画「桜井政博のゲーム作るには」の成果を受けたものとなっている。

本動画は桜井氏がゲーム開発におけるノウハウや考え方などを、具体例や雑談も交えながら語るもので、2024年10月に投稿を終了。終了後には様々なデータを公開する最終回スペシャルも投稿され、大きな話題を集めたが、この功績をたたえて桜井氏に文部科学大臣賞が授与された。今回の受賞を受け、桜井氏は自身のXにて感謝を伝えている。

令和6年度(第75回)芸術選奨受賞者の一覧

