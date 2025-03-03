ÀîºêËãÀ¤¡¡21ºÐÇ¯²¼ºÊ¤È¤Î·ëº§¼°¤òÊó¹ð¡¡¹ë²Ú·ÝÇ½¿Í¤¿¤Á¤â½ËÊ¡¡Ö»×¤¤½Ð¤Ë»Ä¤ëÁÇÅ¨¤Ê²ñ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡10·î¤ËºÆº§¤òÈ¯É½¤·¤¿ÇÐÍ¥¤ÎÀîºêËãÀ¤¡Ê62¡Ë¤¬3Æü¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£1Æü¤ËºÊ¤ÇÎÁÍý¸¦µæ²È¤Î²Ö²»¤µ¤ó¡Ê40)¤È·ëº§¼°¤òµó¤²¤¿¤³¤È¤òÊó¹ð¤·¤¿¡£
¡¡Àîºê¤Ï1990Ç¯¤Ë¥â¥Ç¥ë¤Î¥«¥¤¥ä¤È·ëº§¤¹¤ë¤â¡¢2023Ç¯10·î¤ËÎ¥º§¤¬À®Î©¤·¤¿¤ÈÊó¹ð¡£ºòÇ¯10·î14Æü¤Ë¤Ï¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ÇºÆº§¤òÈ¯É½¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÆü¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ç¡Ö3/1¡¡»ä¤ÎÃÂÀ¸Æü¤Ë²æ¡¹¤Î·ëº§¼°¤òÌÀ¼£µÇ°´Û¤Ç¹Ô¤¤Ìó250¿Í¤Î³§¤µ¤Þ¤ËÎóÀÊ¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¡¢»×¤¤½Ð¤Ë»Ä¤ëÁÇÅ¨¤Ê²ñ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤È½ñ¤½Ð¤·¡¢¼«¿È¤Î62ºÐ¤ÎÃÂÀ¸Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿·ëº§¼°¤ÎÍÍ»Ò¤òÅê¹Æ¡£
¡¡¹¬¤»¤½¤¦¤ÊÉ×ÉØ¥Ä¡¼¥·¥ç¥Ã¥È¤ä¡¢¥¿¥ì¥ó¥È¤Î¿ÀÅÄ¤¦¤Î¡¢²Î¼ê¤Ç½÷Í¥¤Î¾®Ìø¥ë¥ß»Ò¡¢¡ÖÀé¤ÎÉ÷¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡×¤ÎÂç¥Ò¥Ã¥È¤ÇÃÎ¤é¤ì¤ë¥Æ¥Î¡¼¥ë²Î¼ê¤Î½©Àî²í»Ë¤é¤È¤Î½¸¹ç¥·¥ç¥Ã¥È¤â¤¢¤Ã¤¿¡£
¡¡¡ÖÎ¾²È¤ÎÊì¤ä¿ÆÀÌ¤¿¤Á¡¢·ÝÇ½³¦¤ä³ÊÆ®µ»³¦¤ÎÃç´Ö¤¿¤Á¡¢¤½¤·¤Æ¤ª»Å»ö´Ø·¸¼Ô¤Î³§¤µ¤Þ¡¢Ãç´Ö¤¿¤Á¡¢ËÜÅö¤Ë¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î³§¤µ¤Þ¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤ª½Ë¤¤¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¥Õ¥¡¥ó¤Î³§¤µ¤Þ¤Ë¤â´¶¼Õ¤·¤Þ¤¹¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢Â¿¤¯¤Î½ËÊ¡¤Ë´¶¼Õ¤·¤¿¡£