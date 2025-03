KEFは、フラッグシップスピーカー「BLADE One Meta」および「BLADE Two Meta」を特別価格で販売する「KEF BLADE CAMPAIGN」を3月31日まで実施する。対象店舗は、直営店と正規販売店。

「BLADE One Meta」「BLADE Two Meta」は、最新音響技術「Metamaterial Absorption Technology(MAT)」を搭載したフロアスタンド型スピーカー。価格はBlade One Metaが440万円(ペア)、Blade Two Metaが330万円(ペア)。

複雑な迷路のような構造を持つMATは、構造ひとつひとつが特定周波数帯の音を吸収し“音のブラックホール”のような役割を果たすことで、ノイズを吸収。よりピュアで自然なサウンドを楽しめる。最新のUni-Qドライバーと組み合わせることで「音量に関係なく、常に美しく、明瞭で叙情的な高音の再生」を可能にしている。

価格と納期については、下記のキャンペーン対象店に確認のこと。

【キャンペーン対象店】

直営店:KEF Music Gallery Tokyo

正規販売店:アバック各店舗、アンティフォン、AV Kansai各店舗、AV BOX、オーディオMARO、オーディオギャラリーAC2、オーディオコア、オーディオパルシラトリ、オーディオユニオン各店、オーラス、オタイオーディオ、カデンツァ、CAVIN大阪屋、クリアーサウンドイマイ、サウンドハンター、サウンドエース、サウンドテック、サウンドピット、シマムセン、仙台のだや、第一無線、ダイナミックスカスタマイズ、椿テレビ商会、でんき堂スクェア、トムテック、のだや各店、ノムラ無線、バドシーン、ホームシアター工房各店、マックスオーディオ各店、ヤマデン、吉田苑、四日市ムセン、ロイヤルオーディオ、NEXT(敬称略、50音順)

【試聴可能店舗】

BLADE One Meta: NEXT (愛知県)

BLADE Two Meta: KEF Music Gallery TOKYO (東京都)

アバックClassic馬車道 (神奈川県)

アバックClassic博多 (福岡県)