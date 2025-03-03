¡Ú¥é¥¤¥Ö¥ì¥Ýー¥È¡Û¡Ø¥¹¥¿ー¥À¥¹¥È¡ù¥ì¥Ó¥åー45¼þÇ¯¥Ä¥¢ー2025～27¡ÖÀ±¶ýËÁ¸±²¦¡×¡Ù³«Ëë¡ª½éÆü¥ì¥ÝÅþÃå
¡Ú¤½¤ÎÂ¾¤Î²èÁü¡¦Æ°²è¤ò¸µµ»ö¤Ç¸«¤ë¡Û
¢£¡ÖÆüËÜÃæ¤Ë¡¢À¤³¦Ãæ¤Ë¤¹¤´¤¯¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î¥ß¥åー¥¸¥·¥ã¥ó¤¬¤¤¤ë¤±¤É¤âËÍ¤¿¤Á¤¬°ìÈÖ¹¬¤»¤Ê¥Ð¥ó¥É¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£ËÜÅö¤Ë¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡×¡Ê¥¹¥¿ー¥À¥¹¥È¡ù¥ì¥Ó¥åーº¬ËÜÍ×¡Ë
¥¹¥¿ー¥À¥¹¥È¡ù¥ì¥Ó¥åー¤¬¡¢3·î1Æü¤Ë¡¢¡Ø45¼þÇ¯¥Ä¥¢ー2025～27¡ÖÀ±¶ýËÁ¸±²¦¡×¡Ù¤ò¿ÀÆàÀî¡¦ÁêÌÏ½÷»ÒÂç³Ø¥°¥êー¥ó¥Ûー¥ëÂç¥Ûー¥ë¤«¤é¥¹¥¿ー¥È¡£¥ê¥êー¥¹¤µ¤ì¤¿4Ç¯È¾¤Ö¤ê¤Î¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØÀ±¶ýËÁ¸±²¦¡Ù¤ò·È¤¨¤ÆÌó3Ç¯´Ö¤Î¥Ä¥¢ー¤Î»Ï¤Þ¤ê¤Ç¤¢¤ë¡£ËÜ¹Æ¤Ç¤Ï¤½¤Î¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¥ì¥Ýー¥È¤ò·ÇºÜ¤¹¤ë¡£
Ëþ°÷¤Î´ÑµÒ¤¬ÂÔ¤ÁË¾¤àÃæ¡¢¤Î¤Ã¤±¤«¤é¥¹¥¿¡ù¥ì¥Ó¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¥æー¥â¥¢Á´³«¤Î±é½Ð¤Ë²ñ¾ì¤Ï¤¤¤¤Ê¤êÂçÀ¹¤ê¾å¤¬¤ê¡£¤½¤ó¤Ê¤Ê¤«¡¢±§ÃèÉþÉ÷¤Ê°áÁõ¤Ë¿È¤òÊñ¤ó¤À¥á¥ó¥Ðー¤¬ÅÐ¾ì¤·¡¢¥é¥¤¥Ö¤¬¥¹¥¿ー¥È¤·¤¿¡£
¥Ð¥ó¥É¥á¥ó¥Ðー¤¬Åº¾è°÷¤È¤Ê¤ê¡¢´ÑµÒ¤ò±§ÃèÎ¹¹Ô¤ËÏ¢¤ì¤Æ¹Ô¤¯¤È¤¤¤¦¤Î¤¬º£¥Ä¥¢ー¤Î¥³¥ó¥»¥×¥È¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢±ÇÁü¤ò»È¤Ã¤¿ÍÍ¡¹¤Ê»Å³Ý¤±¤Ê¤É¤Ç´ÑµÒ¤ò³Ú¤·¤Þ¤»¤ë¤Î¤â¥¹¥¿¡ù¥ì¥ÓÎ®¥é¥¤¥Ö¤Î³Ú¤·¤ß¤Î¤Ò¤È¤Ä¡£º£²óÈäÏª¤µ¤ì¤¿¶Ê¤âºÇ¿·¥¢¥ë¥Ð¥à¤«¤é¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢Ìó20Ç¯¤Ö¤ê¤Ë±éÁÕ¤¹¤ë¶Ê¤Þ¤ÇÉý¹¤¯¡¢3»þ´Ö¤Î¥é¥¤¥Ö¤ÏÊ¸»úÄÌ¤ê¤¢¤Ã¤È¤¤¤¦´Ö¤Ç¤¢¤Ã¤¿¡£
¥¢¥ó¥³ー¥ë¤Ç¤Ï¹¢Æ¬¤¬¤ó¤Ë¤è¤êÀ¼ÂÓ¤òÀÚ½ü¤·¡¢ÎÅÍÜÃæ¤ÎVOHÎÓ¤¬Èô¤ÓÆþ¤ê»²²Ã¤·¥Ñー¥«¥Ã¥·¥ç¥ó¤òÈäÏª¡£¤¦¤ì¤·¤¤¥µ¥×¥é¥¤¥º¤Ë²ñ¾ì¤ÏÂç¤¤Ê´¿À¼¤ËÊñ¤Þ¤ì¤¿¡£
ÎÓ¤«¤é¤Ï¡Ö¥Ä¥¢ーÁ´Éô¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤±¤É¡¢ÂÎÄ´À°¤¨¤Æ¤Ç¤¤ë¤À¤±Â¿¤¯¥é¥¤¥Ö¤ËÌá¤Ã¤Æ¤¤¿¤¤¡×¤È¤¤¤¦¼ñ»Ý¤ÎÏÃ¤â¤¢¤Ã¤¿¡£
¤¹¤Ù¤Æ¤Î¶Ê¤Î±éÁÕ¤ò½ª¤¨¤¿¸å¥êー¥Àー¤Îº¬ËÜÍ×¤Ï¡¢¡Ö¤³¤¦¤ä¤Ã¤Æ¥Þ¥¹¥¯¤ò¤Ï¤º¤·¤Æ¡¢¤ß¤ó¤Ê¤¬À¼¤ò¼«Í³¤Ë½Ð¤»¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡¢¥é¥¤¥Ö¤ÎÂçÀÚ¤µ¤òËÍ¤¿¤Á¤Ï²þ¤á¤Æ³ú¤ßÄù¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤¢¤È¤É¤ì¤¯¤é¤¤¤Ç¤¤ë¤«¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¤±¤ì¤É¤â¡¢Âç¹¥¤¤Ê²»³Ú¤È¤Ï¤·¤ê¤Ä¤Å¤±¤¿¤¤¤È¤ª¤â¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤è¤«¤Ã¤¿¤é¤ß¤ó¤Ê°ì½ï¤Ë¤¤¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤¿¤é¡¢¤¢¤ï¤è¤¯¤ÐÅº¤¤¿ë¤²¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤¿¤é¤¦¤ì¤·¤¤¤Ç¤¹¡£ÆüËÜÃæ¤Ë¡¢À¤³¦Ãæ¤Ë¤¹¤´¤¯¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î¥ß¥åー¥¸¥·¥ã¥ó¤¬¤¤¤ë¤±¤É¤âËÍ¤¿¤Á¤¬°ìÈÖ¹¬¤»¤Ê¥Ð¥ó¥É¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£ËÜÅö¤Ë¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡×¤È¸ì¤ê¥Ä¥¢ー½éÆü¤òÄù¤á³ç¤Ã¤¿¡£
¤³¤³¤«¤éÌó3Ç¯´Ö¤Ç150¸ø±é¤òÌÜ°Â¤ËÁ´¹ñ³ÆÃÏ¤ò²ó¤ëÎ¹¤¬¤Ï¤¸¤Þ¤ë¡£
PHOTO BY »°±ºËãÎ¹»Ò
¥ê¥êー¥¹¾ðÊó
2025.02.26 ON SALE
ALBUM¡ØÀ±¶ýËÁ¸±²¦¡Ù
¥¹¥¿ー¥À¥¹¥È¡ù¥ì¥Ó¥åー OFFICIAL SITE
https://s-d-r.jp/