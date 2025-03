◆HANA、メジャーデビュー曲は「ROSE」に決定

【モデルプレス=2025/03/03】ガールズグループオーディション「No No Girls」(通称:ノノガ)より誕生した7人組ガールズグループ・HANA(ハナ)のメジャーデビュー曲が「ROSE」(4月2日に配信リリース)に決定。あわせて、CDも発売(4月23日)されることが発表された。どんな姿でも、どんな環境でも、力強く生き抜きたいという思いが込められた同楽曲。その中で感じる辛さや美しさ、さまざまな感情が自分の中で交錯しながらも、最終的にはそのすべての自分を愛し、しっかりと生き抜いていくという強い意志が表現されている。HANAのメンバーも、そしてHANAを通じてこの楽曲を届けるすべての人々にも、どんな環境や困難が待ち受けていても、強く、正しく、美しく咲き続けてほしいというプロデューサーちゃんみなの願いが込められている。

◆「ROSE」商品概要

CDには、デビュー曲「ROSE」の他、プレデビュー曲「Drop」、そして「No No Girls」の審査楽曲でもあり大きく話題を呼んだ「Tiger」の全3曲を収録。Blu-rayには「ROSE」のMusic Videoと、初回生産限定盤AにはPerformance Video、初回生産限定盤Bには「ROSE」のMusic Video Behind The Scenesがそれぞれ収録される。さらに、全形態でソロトレーディングカード(7枚セット)が各形態絵柄違いで封入される。(modelpress編集部)【収録楽曲※全形態共通】1. ROSE2. Drop3. Tiger【初回生産限定盤A】(CD+Blu-ray)※デジパック仕様※ソロトレーディングカード・絵柄A(7枚セット)封入※応募抽選特典シリアルコード封入■Blu-ray収録内容1. ROSE -Music Video-2. ROSE -Performance Video-【初回生産限定盤B】(CD+Blu-ray)※デジパック仕様※ソロトレーディングカード・絵柄B(7枚セット)封入※応募抽選特典シリアルコード封入■Blu-ray収録内容1. ROSE -Music Video-2. ROSE -Behind The Scenes-【通常盤】(CD)※初回紙ジャケ仕様※ソロトレーディングカード・絵柄C(7枚セット)封入※初回応募抽選特典シリアルコード封入【全形態共通封入特典(通常盤は初回仕様のみ)】■応募抽選特典内容A賞:オフライン メンバーお見送り会B賞:オンライン メンバー全員トーク会C賞:直筆サイン入りオリジナルポストカード 30人