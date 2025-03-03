¥³¥á¤ÎÊ¿¶ÑÈÎÇä²Á³Ê5¥¥í¤¢¤¿¤ê3939±ß¡¡ÃÍ¾å¤¬¤êÂ³¤¯
¥¹¡¼¥Ñ¡¼¤ÇÇä¤é¤ì¤ë¥³¥á¤Î²Á³Ê¡¢8½µÏ¢Â³¤ÇÃÍ¾å¤¬¤ê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÇÀÎÓ¿å»º¾Ê¤ÏËè½µ¡¢Á´¹ñ¤Î¥¹¡¼¥Ñ¡¼¤ª¤è¤½1000Å¹ÊÞ¤Î¥³¥á¤ÎÈÎÇä²Á³Ê¤ò¤Þ¤È¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Àè·î17Æü¤«¤é23Æü¤Þ¤Ç¤ËÈÎÇä¤µ¤ì¤¿¥³¥á5¥¥í¤¢¤¿¤ê¤ÎÊ¿¶Ñ²Á³Ê¤Ï¡¢Á°¤Î½µ¤è¤ê47±ß¹â¤¤3939±ß¤Ç¡¢8½µÏ¢Â³¤ÎÃÍ¾å¤¬¤ê¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤ª¤è¤½2000±ß¤À¤Ã¤¿µîÇ¯¤ÎÆ±¤¸»þ´ü¤ËÈæ¤Ù¡¢1.9ÇÜ¤Ë¤Þ¤ÇÃÍ¾å¤¬¤ê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
À¯ÉÜ¤¬È÷ÃßÊÆ¤òÊü½Ð¤¹¤ëÊý¿Ë¤ò¼¨¤·¤¿1·î°Ê¹ß¤âÅ¹Æ¬¤Ç¤Î¥³¥á¤ÎÃÍ¾å¤¬¤ê¤ÏÂ³¤¤¤Æ¤¤¤Æ¡¢º£¸å¡¢Êü½Ð¤Ë¤è¤ê²Á³Ê¤¬Íî¤ÁÃå¤¯¤Î¤«¤¬ºÇÂç¤Î¾ÇÅÀ¤Ç¤¹¡£
¤½¤ó¤ÊÃæ¡¢ÇÀ¿å¾Ê¤Ï¤¤ç¤¦¡¢Âç¼ê½¸²Ù¶È¼Ô¤òÂÐ¾Ý¤È¤·¤¿È÷ÃßÊÆ¤ÎÆþ»¥¤Ë¤Ä¤¤¤Æº£·î10Æü¤«¤é¹Ô¤¦¤ÈÈ¯É½¡£
½é²ó¤Ï15Ëü¥È¥ó¤Ç¡¢Æþ»¥¤ò·Ð¤Æ¼ÂºÝ¤ËÅ¹Æ¬¤ËÊÂ¤Ö¤Î¤ÏÁá¤±¤ì¤Ðº£·î²¼½Üº¢¤Î¸«ÄÌ¤·¤Ç¤¹¡£