ÄÌ²ß¥ª¥×¥·¥ç¥ó¡¡¥Ü¥é¥Æ¥£¥ê¥Æ¥£ー¡¡¥É¥ë±ß£±½µ´Ö£±£±¡óÂæ¤Ë¾å¾º¡¢¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¤á¤°¤ëÆ°¤­¤Ç

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¡¡USD/JPY¡¡EUR/USD¡¡EUR/JPY¡¡GBP/USD
1WK¡¡11.12¡¡8.31¡¡11.80¡¡7.60
1MO¡¡11.08¡¡7.91¡¡11.65¡¡7.63
3MO¡¡10.43¡¡7.42¡¡10.88¡¡7.33
6MO¡¡10.23¡¡7.41¡¡10.69¡¡7.50
9MO¡¡10.07¡¡7.47¡¡10.58¡¡7.67
1YR¡¡9.89¡¡7.49¡¡10.45¡¡7.76
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡
¡¡GBP/JPY¡¡AUD/USD¡¡USD/CHF
1WK¡¡11.09¡¡10.40¡¡7.41
1MO¡¡11.54¡¡10.12¡¡7.35
3MO¡¡11.01¡¡9.65¡¡7.04
6MO¡¡10.93¡¡9.74¡¡7.17
9MO¡¡10.87¡¡9.78¡¡7.31
1YR¡¡10.79¡¡9.77¡¡7.38
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¡¡GBP/JPY¡¡AUD/USD¡¡USD/CHF
1WK¡¡11.09¡¡10.40¡¡7.41
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