岐阜のおすすめ観光スポット

【飛騨・高山エリア】

Spot.1

【飛騨高山の「古い町並」】江戸の面影を残す、風情ある町並み

国の重要伝統的建造物群保存地区に選定されている飛騨高山の「古い町並」(三町伝統的建造物群保存地区、下二之町大新町伝統的建造物群保存地区の2地区で構成)。そのうち、三町伝統的建造物群保存地区は、旧高山城下町の南半分、日枝神社の氏子地域に位置し、狭い通りを挟んで、江戸時代後期〜明治時代にかけての町家建築が立ち並びます。建物をそのまま利用したみやげ物店、酒蔵、カフェ、ショップなどがあり、観光客で賑わう高山の観光名所になっています。

Spot.2

【高山陣屋】政治の中枢を担っていた高山の歴史的シンボル

天保3年(1832)に建てられた表門

飛騨の国が江戸幕府の直轄地となってから、約180年にわたり飛騨などの行政の中枢を担った役所と邸宅です。幕末には全国に60数カ所もあった代官所・郡代役所でしたが、当時の建物が残るのはこちらのみ、国史跡にも指定されています。

門番所付きの重厚な表門は天保3年(1832)の改築。玄関之間・大広間など役所の一部は、文化13年(1816)の改築当時のもの。門前の広場では毎日朝市が開催され、野菜や果物、餅、花など、飛騨産の食材をリーズナブルに購入することができます。地元の農家さんとのふれあいも楽しみのひとつに。

Spot.3

【飛騨高山宮川朝市】宮川の東岸にさまざまな露店が並ぶ

露店が宮川沿いに一列に並びます

高山駅から徒歩約20分。宮川沿いで毎朝開催しているのが「飛騨高山宮川朝市(ひだたかやまみやがわあさいち)」です。多い時には50店以上が出店。地元でとれた新鮮な野菜や果物をはじめ、手作りの民芸品や漬物などを扱う露店が並び、観光客で賑わう人気スポットになっています。

Spot.4

【飛騨の里】昔懐かしい飛騨地方の農山村の暮らしを再現

JR高山駅からバスに乗ること約10分。4万坪の敷地に、国の重要文化財4棟を含む約30棟の古民家を移築した「飛騨の里(ひだのさと)」があります。合掌造りをはじめとした飛騨の昔ながらの民家が、飛騨各地から移築・復元されて野外展示されています。

敷地内には米や野菜を栽培する田畑があり、のどかな風景が広がっています。館内では、陶芸体験やさるぼぼづくりなども!(実施詳細は施設へ要確認)

Spot.5

【飛騨高山レトロミュージアム】足を踏み入れると、そこは一気に昭和の世界!

JR高山駅から徒歩10分ほどの場所にある「飛騨高山レトロミュージアム(ひだたかやまれとろみゅーじあむ)」。昭和20〜50年代の町並みを忠実に再現し、まるでその時代にタイムスリップしたかのような気分になれる体験型のミュージアムです。

入口に足を踏み入れると、そこは一気に昭和の世界! 貴重なブリキの乗り物や、通称“ソフビ”とよばれるソフトビニール製の人形などのおもちゃ、テーブルゲームやスロット台、雑誌、ポスター、昭和レトロなパチンコなど、オーナーが収集した昭和グッズが所狭しと展示されています。ゲームコーナーでは実際にお金を入れて遊ぶことも。日本最古といわれるUFOキャッチャーは、1回10円で挑戦することができますよ。懐かしのパチンコ台がずらりと並ぶパチンココーナーでは、無料で子どもも楽しめます。

「3点セット」750円

黒板や机、椅子にかかったランドセル、壁の展示部など、昭和の小学校の教室を再現したエリアでは、「学校給食体験」ができます。揚げパン、ソフト麺とミートソース、味の変化を楽しめるミルメーク付の牛乳などのドリンクがセットになった「3点セット」が大人気!(学校給食体験には入館料が必要です)

撮って、遊んで、味わって、さまざまな楽しみ方で、昭和レトロを体感できる「飛騨高山レトロミュージアム」。屋内施設なので、雨の日の高山観光にもおすすめですよ!

■飛騨高山レトロミュージアム(ひだたかやまれとろみゅーじあむ)

住所:岐阜県高山市神明町4-7

TEL:0577-70-8384

営業時間:10〜17時

定休日:無休(元旦のみ休日、設備工事の臨時休館あり)

料金:大人900円、高校生800円、中学生600円、4歳〜小学生500円

Spot.6

【レールマウンテンバイク Gattan Go!!】廃線レールの上を自転車で走る絶景アクティビティ

「渓谷コース」

「レールマウンテンバイク Gattan Go!! (れーるまうんてんばいく がったん ごー)」は、マウンテンバイクと廃線後の鉄路を組み合わせた新感覚アクティビティ。旧神岡鉄道の廃線レールにはつなぎ目が残っているため、走っていると「ガッタン、ゴットン」とまるで鉄道のような音と振動が。「渓谷コース」を進んでいくと、水のせせらぎも聞こえてきて、マイナスイオンを全身で浴びているかのような開放感を感じます。走りながら受ける涼しい風も心地よい!

森を進んでいくと、トンネルの中へ。視界は真っ暗ですが、足を動かしていればレールの上を進むため、見えなくても大丈夫。中はひんやり涼しく、暑さをしのげるスポットにもなってくれます。

二ツ屋駅まで行ったら少し休憩して折り返し。来た道を戻っていきます。思ったよりも片道が長く、たっぷりと景色を満喫! 爽快感抜群の絶景アクティビティ、ここだけの体験です。

Spot.7

【飛騨大鍾乳洞】夏でも涼しいフォトジェニック空間

「ローマの遺跡」

「飛騨大鍾乳洞(ひだだいしょうにゅうどう)」は、飛騨高山と奥飛騨温泉郷の中間にある、全長約800mにも及ぶ国内屈指の観光鍾乳洞です。標高900mという、観光鍾乳洞としては日本一高い場所に位置するのだとか。

この鍾乳洞では、鍾乳管(ストロー)とよばれる、つららのような鍾乳石が多く見られることが特徴。その様子を見られるのが「夢の宮殿」や「ローマの遺跡」というスポットです。自然が作り出す造形の数々は、神秘的な気持ちにさせてくれるはず。まだあるさまざまなみどころを巡って、お気に入りのスポットを探してみて。

Spot.8

【新穂高ロープウェイ】日本で唯一の2階建てロープウェイ

奥飛騨温泉郷に来たら翌朝にぜひとも併せて訪れたいのが、「新穂高ロープウェイ(しんほたかろーぷうぇい)」! なんとこちらのロープウェイ、日本で唯一の2階建てロープウェイが走っているんです。

新穂高温泉駅と鍋平高原駅を結ぶ「第1ロープウェイ」と、しらかば平駅と西穂高口駅を結ぶ「第2ロープウェイ」に分かれており、2階建てロープウェイは「第2ロープウェイ」のみで運行。たどり着く先にある西穂高口駅周辺に展望台や「頂の森」という休憩スポットが揃っているので、ぜひ山頂まで登ってみて!

「頂ソフト」710円、「頂チュロス」510円

標高2156mの山頂展望台からは、北アルプスの山々が織りなす大パノラマを一望できます。展望台には、「頂」の文字をモチーフにした商品はグルメにも! 「頂」の文字がプリントされたクッキーが添えられた「頂ソフト」と、米粉を使った「頂チュロス」は写真映えも必至のフード! 山頂へたどり着いた記念に、山と一緒に写真を撮ってSNSにアップしてみてはいかが?

【白川郷・荘川エリア】

Spot.1

【白川郷】日本の原風景を残す世界遺産

1995年、ユネスコの世界遺産に登録された「白川郷荻町合掌集落」。里山に114棟の合掌造り家屋が残り、今も変わらない日本の原風景に出合えます。新緑、紅葉と季節ごとに異なる表情の景色を見せ、特に積雪のシーズンにはライトアップされた幻想的な風景が楽しめます。(ライトアップは完全事前予約制)

Spot.2

【和田家住宅】白川郷屈指の大規模な合掌造り住宅

「和田家住宅(わだけじゅうたく)」は、荻町最大の合掌造り住宅。江戸中期の建築とみられ、国の重要文化財にも指定されています。

天正元年(1573)以来、代々弥右衛門の名を継ぎながら名主を務めた和田家。火薬の原料となる塩硝(えんしょう)の取引も許され、式台付きの玄関などに格式の高さがうかがえます。館内を見学することができて、囲炉裏の間や仏間があり、実際に使われていた生活用具や民具、農具のほか、婚礼時や祝い事に使用された赤漆の食器などを見ることができます。

【岐阜・大垣エリア】

Spot.1

【岐阜城】絶景も見渡せる! 織田信長ゆかりの城

岐阜駅からバスで15分、岐阜公園近くの金華山山頂にある「岐阜城(ぎふじょう)」。斎藤道三の居城であり、織田信長の天下統一の拠点でもあった場所です。

山頂に位置するため、お城へはロープウェーで。「岐阜城」の最上階は展望台になっていて、岐阜の街を見渡すことができます。ロープウェー山頂駅からお城までの途中の道には、街を一望できるテラス席の休憩所もあり、のんびり過ごすこともできますよ。

Spot.2

【養老天命反転地】“不思議”と出合う! 巨大な体験型アート

養老天命反転地記念館/(C)1997 Estate of Madeline Gins. Reproduced with permission of the Estate of Madeline Gins.

養老公園内にある「養老天命反転地(ようろうてんめいはんてんち)」は、世界的に有名なアーティストの荒川修作氏と詩人マドリン・ギンズ氏が、1万8000屬梁扮澤膳γ呂肪曚い慎霏腓淵◆璽板躅燹

起伏に富んだ斜面には大小5つの日本列島があり、半球状の小山とくぼみが対をなして点在したり、迷路のように入り組んだ148の回遊路が交差したりと、至る所に不思議な仕掛けが施されています。

「極限で似るものの家(メインパビリオン)」 ©1997 Estate of Madeline Gins. Reproduced with permission of the Estate of Madeline Gins.

家具がつり下げられ、上下感覚が麻痺するような「極限で似るものの家」、暗闇を手探りで進む「切り閉じの間」など、9のパビリオンはどれも不思議な構造で、バランス感覚を失いそうに! 高低差最高25mと坂道が多いので、訪れる際は歩きやすい靴で行くのがおすすめです。

Spot.3

【養老の滝】“若返りの水” 伝説が伝わる名瀑

養老公園事務所

「養老の滝(ようろうのたき)」は、養老山麓に広がる養老公園の最奥部、巨岩老樹に囲まれた幽邃の地にある滝。約30mから流れ落ちる水は、夏でもなお肌寒さを感じさせるほど。その景観は見事です。

「親孝行な木こりが、湧き出た水をひょうたんに汲み、父に飲ませると若返った」と伝わる名瀑で、ときの天皇が「老いを養う水」にちなみ「養老」と改元したと伝えられています。公園一帯には菊水霊泉、神社仏閣のほか、スポーツ・アウトドア施設も整っています。※ペットは一部エリア可。

Spot.4

【伊吹山ドライブウェイ】山頂から濃尾平野や琵琶湖を一望!

「伊吹山ドライブウェイ」の約30分の道のりには絶景がいっぱい

岐阜と滋賀の県境にまたがる全長17kmの「伊吹山ドライブウェイ(いぶきやまどらいぶうぇい)」。関ケ原から標高1377mの伊吹山山頂を結び、車で標高1260mまで上がる事ができます。

四季折々で変わる、草花や渓谷の景色を楽しめます

ルートの中でいくつも、「ここから岐阜県」「ここから滋賀県」という表示板があり、県境を行ったり来たりする珍しい体験ができるのもポイント。車を十数分走らせただけで、深い谷の向こうに街の景色が霞んで見えるほどに。かなりの標高まで来ていることを実感できます。

山頂からは濃尾平野や琵琶湖を一望でき、可憐な花々が咲く花畑、紅葉と四季折々の景色が魅力です。900m地点にある上平寺越駐車場はマストの立ち寄りスポット。岐阜・名古屋方面の濃尾平野が一望でき、車から降りるとすでに高山植物がちらほらと。ここからはややなだらかな勾配を走り、視界も広いので連続する絶景を楽しめます。

Spot.5

【ぎふ長良川鵜飼】日本三大清流の長良川で見られる古典漁法

鵜飼を観覧中、鵜匠さんが捕った鮎が見えた瞬間

岐阜市、長良川で行われる「ぎふ長良川の鵜飼(ぎふながらがわのうかいびらき」。鵜飼は鵜匠と鵜が一体となって繰り広げる古典漁法。鵜を自在にあやつり、鮎を捕る鵜匠の手縄さばきは圧巻です。

長良川は高知県の四万十川、静岡県の柿田川と並んで日本三大清流といわれ、日本名水100選にも選ばれています。まさに清流の国の象徴! そんな長良川の澄んだ水で育つ鮎は「清流の女王」と称され、流域の食や鵜飼などの伝統文化と深く結びついています。

鵜飼を観賞する際は、鵜飼だけでなく、長良川の美しさも感じてみてください。船に乗って日が沈むのを待ってから鵜飼が始まるので、それまでの間、ぜひ長良川の美しさに酔いしれてくださいね。

【美濃加茂・郡上エリア】

Spot.1

【郡上八幡城】郡上八幡の城下町を一望する山城

標高約354mの八幡山に築かれた郡上八幡のシンボル「郡上八幡城(ぐじょうはちまんじょう)。4層5階の山城で、戦国時代末期永禄2年(1559)に陣が置かれたのが始まり。現在の天守は昭和8年(1933)に再建された日本最古の木造再建城として知られ、漆喰で化粧された白壁と深山の緑のコントラストから「日本一美しい山城」ともいわれます。天守の最上階からの眺望も素晴らしく、眼下に郡上八幡の城下町が一望できます。もみじの名城としても人気。新緑や紅葉の時期は多くの人で賑わいます。

Spot.2

【いがわ小径】鯉や渓流魚が泳ぐ風情豊かな小径

「いがわ小径(いがわこみち)」は、幅約1m、長さ約120mの小路。島谷用水は町で一番大きな生活用水で、寛文年間(1661〜1673)に農業かんがい用水として造られました。地元住民により大切に管理され、アマゴ、イワナなどの渓流魚と鯉が泳いでいる様子が見られます。洗濯場(通称カワド)が3カ所あり、ご近所さんたちの社交場に。

Spot.3

【旧今井家住宅・美濃史料館】美濃市で最も古いうだつが上がる町家

「旧今井家住宅」外観(写真提供:美濃市観光協会)

美濃市には、国の重要伝統的建造物群保存地区に選定された、うだつの上がる町並みがあります。「うだつ」とは、屋根の両端を一段高くして火災の類焼を防ぐために造られた防火壁のこと。美濃市は江戸時代の商人の町で、この「うだつ」が多く残っています。

その中でも最も古いうだつをもつ、庄屋兼和紙問屋であった町家が「旧今井家住宅」。敷地内にある3つの蔵では、うだつ・仁輪加・美濃の歴史に関する展示を行っています。

庭には環境庁が選んだ「残したい“日本の音風景100選”」にも選ばれた「水琴窟」があります。「水琴窟」は底に小さな穴をあけた瓶(かめ)を逆さにして地中に埋め込んだもの。茶室の入口などに造られる風流な仕掛けで、穴から落ちた水が、瓶の中で反響して琴のような涼やかな音を響かせます。

旧今井家住宅の庭に出たら、ひしゃくで水をかけて、その音から涼を感じてくださいね。

Spot.4

【刃物屋三秀 関刃物ミュージアム】「刃物屋三秀」でショッピング&職人技を体験!

「世界三大刃物産地」として評される、日本一の刃物の街、関市。そんな関の刀物にもっとふれられるのが、「刃物屋三秀 関刃物ミュージアム(はものやさんしゅう せきはものみゅーじあむ)」です。

老舗の「刃物屋三秀」は自社ブランド製品「関吉秀作」など、関市内にあるメーカーのさまざまな刃物を取り扱っています。包丁だけでなく、爪切りやハサミ、眉毛ばさみまで…すべて関市内で製造されたもので、切れ味はお墨付きです! 包丁コンシェルジュと一緒に、お好みの包丁を選んでみてください。

そして「刃物屋三秀」内にある「刃物屋三秀 関刃物ミュージアム」は、刀鍛冶体験や日本刀鍛錬を見学できる体験型複合施設です。刀匠による日本刀鍛錬を間近で見学することができます。火花を散らしながら日本刀を作っていく様子は迫力満点!

工程の一部を刀匠に教えてもらいながら行う日本刀刀鍛冶体験などの、体験メニューも用意されています。やってみると道具が想像の何倍も重い!職人の努力と技術の凄さを体感できます。(完全予約制・有料)

Spot.5

【根道神社 名もなき池(モネの池)】透明度の高い湧き水に咲く睡蓮が美しい

関市にある、“モネの池”として有名な「名もなき池(なもなきいけ)」。透明度が高い湧き水に美しい睡蓮が咲き、池の中を優雅に泳ぐ鯉の姿がまるでフランスの印象派の画家・モネの代表作『睡蓮』に似ていることから「モネの池」として人気になりました。こちらは根道神社の境内にある池で、入場料はかかりません。

雨の日の後などは池の水が濁ってしまうため、晴れている日を狙うのがオススメ。また、睡蓮の花が咲き誇る6月から7月が特にきれいですよ。

【恵那・馬籠・中津川エリア】

Spot.1

【馬籠宿】レトロな宿場町を散策

中山道43番目にあたる宿場町「馬籠宿(まごめじゅく)」。文豪・島崎藤村の故郷としても知られ、ゆかりある屋敷や資料館が点在しています。約600m続く坂道の両側には食事処やみやげ店、宿が軒を連ねており、観光客で賑わいます。中ほどには藤村の生家で、馬籠宿本陣跡でもある「藤村記念館」があります。直筆原稿や遺愛品など貴重な資料を見学でき、入館料は500円。

駐車場からすぐの「馬籠ふるさと広場(馬籠見晴台)」は馬籠宿で一番高い場所。恵那山をはじめとする雄大な山々が広がります。そばには島崎藤村の名作『夜明け前』の文章が書かれた文学碑があり、藤村も同じ場所で恵那山を眺めていたことがわかります。

風情ある石畳を歩き、ノスタルジックな散策を楽しんでみて。

Spot.2

【付知峡】マイナスイオンに癒やされる! エメラルドグリーンの神秘的な滝

「不動滝」

「観音滝」

「馬籠宿」から車で45分ほど北上すると、付知川河畔に広がる自然公園に到着。ここでは、美しく岩肌を流れる「観音滝」とダイナミックに流れ落ちる「不動滝」を遊歩道から眺められる「付知峡(つけちきょう)」。川底まで透き通る豪快な観音滝の滝壺は息をのむほど美しい光景。見ているだけでリフレッシュできそうです。

遊歩道の途中にはスリリングな吊橋もあり、橋の上から峡谷を流れる激しい水しぶきを間近で見られます。山々を鮮やかに染める紅葉の時期のほか、ツツジが咲く春や氷雪の冬など四季折々で表情を変える絶景に癒やされるスポットです。

Spot.3

【苗木城跡】中津川の街並みを一望!

「苗木城(なえぎじょう)」は、木曽川の右岸にそびえる標高約432mの高森山の頂上に築かれた山城で、「苗木城跡(なえぎじょうあと)」は、国指定史跡にも指定されています。戦国時代に苗木遠山氏によって築かれ、江戸のはじめから明治維新まで12代に渡り遠山家が治めました。巨大な自然石を石垣に取り込んだ独特の構造が特徴です。

広場となっている「三の丸」から10分ほど上ると、展望台のある「天守跡」に到着。天守展望台からは遠くの山々や木曽川など、中津川一帯の景色を360度のパノラマで楽しめます。寒暖差のある秋から冬の朝には、雲海が広がることも。城跡の入口には、苗木城に関わる資料を展示している「苗木遠山史料館」があり、城跡を案内するボランティアガイドの受付も行っています(要予約)。

■苗木城跡(なえぎじょうあと)

住所:岐阜県中津川市苗木

TEL:0573-66-8181(中津川市苗木遠山史料館)

営業時間:見学自由

定休日:見学自由

料金:見学自由

アクセス:中央自動車道中津川ICから約8

Spot.4

【多治見市モザイクタイルミュージアム】モザイクタイルの魅力を発信!

©Akitsugu Kojima

モザイクタイルの生産量・シェア共に全国1位を誇る多治見市笠原町。モザイクタイルの魅力を発信する「多治見市モザイクタイルミュージアム(たじみしもざいくたいるみゅーじあむ)」は、ダイナミックな外観が写真映えしそうなスポットです。

©Akitsugu Kojima

1階の体験工房では、モザイクタイルを使用した工作が体験できるので、カラフルなモザイクタイルを使って、自分だけの写真立てを作ってみるのもおすすめです♪

■多治見市モザイクタイルミュージアム(たじみしもざいくたいるみゅーじあむ)

住所:岐阜県多治見市笠原町2082-5

TEL:0572-43-5101

営業時間:9〜17時(最終入館16時30分)

定休日:月曜(休日の場合は翌平日)

料金:大人310円(2025年3月4日より特別展料金500円) ※高校生以下は無料

