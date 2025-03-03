´ôÉì¸©¤Î´Ñ¸÷¥¹¥Ý¥Ã¥È¤ª¤¹¤¹¤á24Áª¡ª ÀäÂÐ³°¤»¤Ê¤¤¿Íµ¤´Ñ¸÷Ì¾½ê¤«¤é·ê¾ì¤Þ¤Ç
´ôÉì¤Î¤ª¤¹¤¹¤á´Ñ¸÷¥¹¥Ý¥Ã¥È
¡ÚÈôÂÍ¡¦¹â»³¥¨¥ê¥¢¡Û
Spot.1
¡ÚÈôÂÍ¹â»³¤Î¡Ö¸Å¤¤Ä®ÊÂ¡×¡Û¹¾¸Í¤ÎÌÌ±Æ¤ò»Ä¤¹¡¢É÷¾ð¤¢¤ëÄ®ÊÂ¤ß
¹ñ¤Î½ÅÍ×ÅÁÅýÅª·úÂ¤Êª·²ÊÝÂ¸ÃÏ¶è¤ËÁªÄê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÈôÂÍ¹â»³¤Î¡Ö¸Å¤¤Ä®ÊÂ¡×¡Ê»°Ä®ÅÁÅýÅª·úÂ¤Êª·²ÊÝÂ¸ÃÏ¶è¡¢²¼ÆóÇ·Ä®Âç¿·Ä®ÅÁÅýÅª·úÂ¤Êª·²ÊÝÂ¸ÃÏ¶è¤Î2ÃÏ¶è¤Ç¹½À®¡Ë¡£¤½¤Î¤¦¤Á¡¢»°Ä®ÅÁÅýÅª·úÂ¤Êª·²ÊÝÂ¸ÃÏ¶è¤Ï¡¢µì¹â»³¾ë²¼Ä®¤ÎÆîÈ¾Ê¬¡¢Æü»Þ¿À¼Ò¤Î»á»ÒÃÏ°è¤Ë°ÌÃÖ¤·¡¢¶¹¤¤ÄÌ¤ê¤ò¶´¤ó¤Ç¡¢¹¾¸Í»þÂå¸å´ü¡ÁÌÀ¼£»þÂå¤Ë¤«¤±¤Æ¤ÎÄ®²È·úÃÛ¤¬Î©¤ÁÊÂ¤Ó¤Þ¤¹¡£·úÊª¤ò¤½¤Î¤Þ¤ÞÍøÍÑ¤·¤¿¤ß¤ä¤²ÊªÅ¹¡¢¼òÂ¢¡¢¥«¥Õ¥§¡¢¥·¥ç¥Ã¥×¤Ê¤É¤¬¤¢¤ê¡¢´Ñ¸÷µÒ¤ÇÆø¤ï¤¦¹â»³¤Î´Ñ¸÷Ì¾½ê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Spot.2
¡Ú¹â»³¿Ø²°¡ÛÀ¯¼£¤ÎÃæ¿õ¤òÃ´¤Ã¤Æ¤¤¤¿¹â»³¤ÎÎò»ËÅª¥·¥ó¥Ü¥ë
ÈôÂÍ¤Î¹ñ¤¬¹¾¸ÍËëÉÜ¤ÎÄ¾³íÃÏ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤«¤é¡¢Ìó180Ç¯¤Ë¤ï¤¿¤êÈôÂÍ¤Ê¤É¤Î¹ÔÀ¯¤ÎÃæ¿õ¤òÃ´¤Ã¤¿Ìò½ê¤ÈÅ¡Âð¤Ç¤¹¡£ËëËö¤Ë¤ÏÁ´¹ñ¤Ë60¿ô¥«½ê¤â¤¢¤Ã¤¿Âå´±½êŽ¥·´ÂåÌò½ê¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢Åö»þ¤Î·úÊª¤¬»Ä¤ë¤Î¤Ï¤³¤Á¤é¤Î¤ß¡¢¹ñ»ËÀ×¤Ë¤â»ØÄê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÌçÈÖ½êÉÕ¤¤Î½Å¸ü¤ÊÉ½Ìç¤ÏÅ·ÊÝ3Ç¯¡Ê1832¡Ë¤Î²þÃÛ¡£¸¼´ØÇ·´Ö¡¦Âç¹´Ö¤Ê¤ÉÌò½ê¤Î°ìÉô¤Ï¡¢Ê¸²½13Ç¯¡Ê1816¡Ë¤Î²þÃÛÅö»þ¤Î¤â¤Î¡£ÌçÁ°¤Î¹¾ì¤Ç¤ÏËèÆüÄ«»Ô¤¬³«ºÅ¤µ¤ì¡¢ÌîºÚ¤ä²ÌÊª¡¢Ìß¡¢²Ö¤Ê¤É¡¢ÈôÂÍ»º¤Î¿©ºà¤ò¥ê¡¼¥º¥Ê¥Ö¥ë¤Ë¹ØÆþ¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£ÃÏ¸µ¤ÎÇÀ²È¤µ¤ó¤È¤Î¤Õ¤ì¤¢¤¤¤â³Ú¤·¤ß¤Î¤Ò¤È¤Ä¤Ë¡£
¢£»²¹Íµ»ö¡§¹â»³¤Î²¦Æ»¥¹¥Ý¥Ã¥È¤òËþµÊ¡ª1Æü¤«¤±¤Æ¤æ¤Ã¤¯¤ê½ä¤ëÆüµ¢¤ê¥â¥Ç¥ë¥³¡¼¥¹¡ÊÇÛ¿®Æü¡§2023.02.05¡Ë
Spot.3
¡ÚÈôÂÍ¹â»³µÜÀîÄ«»Ô¡ÛµÜÀî¤ÎÅì´ß¤Ë¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÏªÅ¹¤¬ÊÂ¤Ö
¹â»³±Ø¤«¤éÅÌÊâÌó20Ê¬¡£µÜÀî±è¤¤¤ÇËèÄ«³«ºÅ¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¡ÖÈôÂÍ¹â»³µÜÀîÄ«»Ô¡Ê¤Ò¤À¤¿¤«¤ä¤Þ¤ß¤ä¤¬¤ï¤¢¤µ¤¤¤Á¡Ë¡×¤Ç¤¹¡£Â¿¤¤»þ¤Ë¤Ï50Å¹°Ê¾å¤¬½ÐÅ¹¡£ÃÏ¸µ¤Ç¤È¤ì¤¿¿·Á¯¤ÊÌîºÚ¤ä²ÌÊª¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢¼êºî¤ê¤ÎÌ±·ÝÉÊ¤äÄÒÊª¤Ê¤É¤ò°·¤¦ÏªÅ¹¤¬ÊÂ¤Ó¡¢´Ñ¸÷µÒ¤ÇÆø¤ï¤¦¿Íµ¤¥¹¥Ý¥Ã¥È¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£»²¹Íµ»ö¡§¹â»³¤Î²¦Æ»¥¹¥Ý¥Ã¥È¤òËþµÊ¡ª1Æü¤«¤±¤Æ¤æ¤Ã¤¯¤ê½ä¤ëÆüµ¢¤ê¥â¥Ç¥ë¥³¡¼¥¹¡ÊÇÛ¿®Æü¡§2023.02.05¡Ë
Spot.4
¡ÚÈôÂÍ¤ÎÎ¤¡ÛÀÎ²û¤«¤·¤¤ÈôÂÍÃÏÊý¤ÎÇÀ»³Â¼¤ÎÊë¤é¤·¤òºÆ¸½
JR¹â»³±Ø¤«¤é¥Ð¥¹¤Ë¾è¤ë¤³¤ÈÌó10Ê¬¡£4ËüÄÚ¤ÎÉßÃÏ¤Ë¡¢¹ñ¤Î½ÅÍ×Ê¸²½ºâ4Åï¤ò´Þ¤àÌó30Åï¤Î¸ÅÌ±²È¤ò°ÜÃÛ¤·¤¿¡ÖÈôÂÍ¤ÎÎ¤¡Ê¤Ò¤À¤Î¤µ¤È¡Ë¡×¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¹ç¾¸Â¤¤ê¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤·¤¿ÈôÂÍ¤ÎÀÎ¤Ê¤¬¤é¤ÎÌ±²È¤¬¡¢ÈôÂÍ³ÆÃÏ¤«¤é°ÜÃÛ¡¦Éü¸µ¤µ¤ì¤ÆÌî³°Å¸¼¨¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÉßÃÏÆâ¤Ë¤ÏÊÆ¤äÌîºÚ¤òºÏÇÝ¤¹¤ëÅÄÈª¤¬¤¢¤ê¡¢¤Î¤É¤«¤ÊÉ÷·Ê¤¬¹¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£´ÛÆâ¤Ç¤Ï¡¢Æ«·ÝÂÎ¸³¤ä¤µ¤ë¤Ü¤Ü¤Å¤¯¤ê¤Ê¤É¤â¡ª¡Ê¼Â»Ü¾ÜºÙ¤Ï»ÜÀß¤ØÍ×³ÎÇ§¡Ë
¢£»²¹Íµ»ö¡§¹â»³¤Î²¦Æ»¥¹¥Ý¥Ã¥È¤òËþµÊ¡ª1Æü¤«¤±¤Æ¤æ¤Ã¤¯¤ê½ä¤ëÆüµ¢¤ê¥â¥Ç¥ë¥³¡¼¥¹¡ÊÇÛ¿®Æü¡§2023.02.05¡Ë
Spot.5
¡ÚÈôÂÍ¹â»³¥ì¥È¥í¥ß¥å¡¼¥¸¥¢¥à¡ÛÂ¤òÆ§¤ßÆþ¤ì¤ë¤È¡¢¤½¤³¤Ï°ìµ¤¤Ë¾¼ÏÂ¤ÎÀ¤³¦¡ª
JR¹â»³±Ø¤«¤éÅÌÊâ10Ê¬¤Û¤É¤Î¾ì½ê¤Ë¤¢¤ë¡ÖÈôÂÍ¹â»³¥ì¥È¥í¥ß¥å¡¼¥¸¥¢¥à¡Ê¤Ò¤À¤¿¤«¤ä¤Þ¤ì¤È¤í¤ß¤å¡¼¤¸¤¢¤à¡Ë¡×¡£¾¼ÏÂ20¡Á50Ç¯Âå¤ÎÄ®ÊÂ¤ß¤òÃé¼Â¤ËºÆ¸½¤·¡¢¤Þ¤ë¤Ç¤½¤Î»þÂå¤Ë¥¿¥¤¥à¥¹¥ê¥Ã¥×¤·¤¿¤«¤Î¤è¤¦¤Êµ¤Ê¬¤Ë¤Ê¤ì¤ëÂÎ¸³·¿¤Î¥ß¥å¡¼¥¸¥¢¥à¤Ç¤¹¡£
Æþ¸ý¤ËÂ¤òÆ§¤ßÆþ¤ì¤ë¤È¡¢¤½¤³¤Ï°ìµ¤¤Ë¾¼ÏÂ¤ÎÀ¤³¦¡ª µ®½Å¤Ê¥Ö¥ê¥¤Î¾è¤êÊª¤ä¡¢ÄÌ¾Î¡È¥½¥Õ¥Ó¡É¤È¤è¤Ð¤ì¤ë¥½¥Õ¥È¥Ó¥Ë¡¼¥ëÀ½¤Î¿Í·Á¤Ê¤É¤Î¤ª¤â¤Á¤ã¡¢¥Æ¡¼¥Ö¥ë¥²¡¼¥à¤ä¥¹¥í¥Ã¥ÈÂæ¡¢»¨»ï¡¢¥Ý¥¹¥¿¡¼¡¢¾¼ÏÂ¥ì¥È¥í¤Ê¥Ñ¥Á¥ó¥³¤Ê¤É¡¢¥ª¡¼¥Ê¡¼¤¬¼ý½¸¤·¤¿¾¼ÏÂ¥°¥Ã¥º¤¬½ê¶¹¤·¤ÈÅ¸¼¨¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥²¡¼¥à¥³¡¼¥Ê¡¼¤Ç¤Ï¼ÂºÝ¤Ë¤ª¶â¤òÆþ¤ì¤ÆÍ·¤Ö¤³¤È¤â¡£ÆüËÜºÇ¸Å¤È¤¤¤ï¤ì¤ëUFO¥¥ã¥Ã¥Á¥ã¡¼¤Ï¡¢1²ó10±ß¤ÇÄ©Àï¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¤è¡£²û¤«¤·¤Î¥Ñ¥Á¥ó¥³Âæ¤¬¤º¤é¤ê¤ÈÊÂ¤Ö¥Ñ¥Á¥ó¥³¥³¡¼¥Ê¡¼¤Ç¤Ï¡¢ÌµÎÁ¤Ç»Ò¤É¤â¤â³Ú¤·¤á¤Þ¤¹¡£
¹õÈÄ¤ä´ù¡¢°Ø»Ò¤Ë¤«¤«¤Ã¤¿¥é¥ó¥É¥»¥ë¡¢ÊÉ¤ÎÅ¸¼¨Éô¤Ê¤É¡¢¾¼ÏÂ¤Î¾®³Ø¹»¤Î¶µ¼¼¤òºÆ¸½¤·¤¿¥¨¥ê¥¢¤Ç¤Ï¡¢¡Ö³Ø¹»µë¿©ÂÎ¸³¡×¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£ÍÈ¤²¥Ñ¥ó¡¢¥½¥Õ¥ÈÌÍ¤È¥ß¡¼¥È¥½¡¼¥¹¡¢Ì£¤ÎÊÑ²½¤ò³Ú¤·¤á¤ë¥ß¥ë¥á¡¼¥¯ÉÕ¤ÎµíÆý¤Ê¤É¤Î¥É¥ê¥ó¥¯¤¬¥»¥Ã¥È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡Ö3ÅÀ¥»¥Ã¥È¡×¤¬Âç¿Íµ¤¡ª¡Ê³Ø¹»µë¿©ÂÎ¸³¤Ë¤ÏÆþ´ÛÎÁ¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡Ë
»£¤Ã¤Æ¡¢Í·¤ó¤Ç¡¢Ì£¤ï¤Ã¤Æ¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê³Ú¤·¤ßÊý¤Ç¡¢¾¼ÏÂ¥ì¥È¥í¤òÂÎ´¶¤Ç¤¤ë¡ÖÈôÂÍ¹â»³¥ì¥È¥í¥ß¥å¡¼¥¸¥¢¥à¡×¡£²°Æâ»ÜÀß¤Ê¤Î¤Ç¡¢±«¤ÎÆü¤Î¹â»³´Ñ¸÷¤Ë¤â¤ª¤¹¤¹¤á¤Ç¤¹¤è¡ª
¢£ÈôÂÍ¹â»³¥ì¥È¥í¥ß¥å¡¼¥¸¥¢¥à¡Ê¤Ò¤À¤¿¤«¤ä¤Þ¤ì¤È¤í¤ß¤å¡¼¤¸¤¢¤à¡Ë
½»½ê¡§´ôÉì¸©¹â»³»Ô¿ÀÌÀÄ®4-7
TEL¡§0577-70-8384
±Ä¶È»þ´Ö¡§10¡Á17»þ
ÄêµÙÆü¡§ÌµµÙ¡Ê¸µÃ¶¤Î¤ßµÙÆü¡¢ÀßÈ÷¹©»ö¤ÎÎ×»þµÙ´Û¤¢¤ê¡Ë
ÎÁ¶â¡§Âç¿Í900±ß¡¢¹â¹»À¸800±ß¡¢Ãæ³ØÀ¸600±ß¡¢4ºÐ¡Á¾®³ØÀ¸500±ß
¢£»²¹Íµ»ö¡§ÈôÂÍ¹â»³¥ì¥È¥í¥ß¥å¡¼¥¸¥¢¥à¤Ç¾¼ÏÂ¥ì¥È¥í¤òÂÎ´¶¡ª»£¤Ã¤Æ¡¢Í·¤ó¤Ç¡¢Ì£¤ï¤ª¤¦¡ª¡ÊÇÛ¿®Æü¡§2022.09.09¡Ë
Spot.6
¡Ú¥ì¡¼¥ë¥Þ¥¦¥ó¥Æ¥ó¥Ð¥¤¥¯ Gattan Go!!¡ÛÇÑÀþ¥ì¡¼¥ë¤Î¾å¤ò¼«Å¾¼Ö¤ÇÁö¤ëÀä·Ê¥¢¥¯¥Æ¥£¥Ó¥Æ¥£
¡Ö¥ì¡¼¥ë¥Þ¥¦¥ó¥Æ¥ó¥Ð¥¤¥¯ Gattan Go!! ¡Ê¤ì¡¼¤ë¤Þ¤¦¤ó¤Æ¤ó¤Ð¤¤¤¯ ¤¬¤Ã¤¿¤ó ¤´¡¼¡Ë¡×¤Ï¡¢¥Þ¥¦¥ó¥Æ¥ó¥Ð¥¤¥¯¤ÈÇÑÀþ¸å¤ÎÅ´Ï©¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤¿¿·´¶³Ð¥¢¥¯¥Æ¥£¥Ó¥Æ¥£¡£µì¿À²¬Å´Æ»¤ÎÇÑÀþ¥ì¡¼¥ë¤Ë¤Ï¤Ä¤Ê¤®ÌÜ¤¬»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡¢Áö¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¡Ö¥¬¥Ã¥¿¥ó¡¢¥´¥Ã¥È¥ó¡×¤È¤Þ¤ë¤ÇÅ´Æ»¤Î¤è¤¦¤Ê²»¤È¿¶Æ°¤¬¡£¡Ö·ÌÃ«¥³¡¼¥¹¡×¤ò¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤¯¤È¡¢¿å¤Î¤»¤»¤é¤®¤âÊ¹¤³¤¨¤Æ¤¤Æ¡¢¥Þ¥¤¥Ê¥¹¥¤¥ª¥ó¤òÁ´¿È¤ÇÍá¤Ó¤Æ¤¤¤ë¤«¤Î¤è¤¦¤Ê³«Êü´¶¤ò´¶¤¸¤Þ¤¹¡£Áö¤ê¤Ê¤¬¤é¼õ¤±¤ëÎÃ¤·¤¤É÷¤â¿´ÃÏ¤è¤¤¡ª
¿¹¤ò¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤¯¤È¡¢¥È¥ó¥Í¥ë¤ÎÃæ¤Ø¡£»ë³¦¤Ï¿¿¤Ã°Å¤Ç¤¹¤¬¡¢Â¤òÆ°¤«¤·¤Æ¤¤¤ì¤Ð¥ì¡¼¥ë¤Î¾å¤ò¿Ê¤à¤¿¤á¡¢¸«¤¨¤Ê¤¯¤Æ¤âÂç¾æÉ×¡£Ãæ¤Ï¤Ò¤ó¤ä¤êÎÃ¤·¤¯¡¢½ë¤µ¤ò¤·¤Î¤²¤ë¥¹¥Ý¥Ã¥È¤Ë¤â¤Ê¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤¹¡£
Æó¥Ä²°±Ø¤Þ¤Ç¹Ô¤Ã¤¿¤é¾¯¤·µÙ·Æ¤·¤ÆÀÞ¤êÊÖ¤·¡£Íè¤¿Æ»¤òÌá¤Ã¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£»×¤Ã¤¿¤è¤ê¤âÊÒÆ»¤¬Ä¹¤¯¡¢¤¿¤Ã¤×¤ê¤È·Ê¿§¤òËþµÊ¡ª ÁÖ²÷´¶È´·²¤ÎÀä·Ê¥¢¥¯¥Æ¥£¥Ó¥Æ¥£¡¢¤³¤³¤À¤±¤ÎÂÎ¸³¤Ç¤¹¡£
¢£»²¹Íµ»ö¡§¡ÚÈôÂÍ¡¦¹â»³¡Û´ôÉì¤Î¿·ÄêÈÖ¤ò½ä¤ë1Çñ2ÆüÎ¹¡ªÀä·Ê¥¢¥¯¥Æ¥£¥Ó¥Æ¥£¡¦¥¬¥Ã¥¿¥ó¥´¡¼¤«¤é¡Ø·¯¤ÎÌ¾¤Ï¡£¡Ù¤Î¥â¥Ç¥ë¡¦ÈôÂÍ¸ÅÀî¤Þ¤Ç¡Ú#ÊÔ½¸Éô¤Î¤ª¤Ç¤«¤±¥¥í¥¯¡Û¡ÊÇÛ¿®Æü¡§2023.10.01¡Ë
Spot.7
¡ÚÈôÂÍÂç¾áÆýÆ¶¡Û²Æ¤Ç¤âÎÃ¤·¤¤¥Õ¥©¥È¥¸¥§¥Ë¥Ã¥¯¶õ´Ö
¡ÖÈôÂÍÂç¾áÆýÆ¶¡Ê¤Ò¤À¤À¤¤¤·¤ç¤¦¤Ë¤å¤¦¤É¤¦¡Ë¡×¤Ï¡¢ÈôÂÍ¹â»³¤È±üÈôÂÍ²¹Àô¶¿¤ÎÃæ´Ö¤Ë¤¢¤ë¡¢Á´Ä¹Ìó800m¤Ë¤âµÚ¤Ö¹ñÆâ¶þ»Ø¤Î´Ñ¸÷¾áÆýÆ¶¤Ç¤¹¡£É¸¹â900m¤È¤¤¤¦¡¢´Ñ¸÷¾áÆýÆ¶¤È¤·¤Æ¤ÏÆüËÜ°ì¹â¤¤¾ì½ê¤Ë°ÌÃÖ¤¹¤ë¤Î¤À¤È¤«¡£
¤³¤Î¾áÆýÆ¶¤Ç¤Ï¡¢¾áÆý´É¡Ê¥¹¥È¥í¡¼¡Ë¤È¤è¤Ð¤ì¤ë¡¢¤Ä¤é¤é¤Î¤è¤¦¤Ê¾áÆýÀÐ¤¬Â¿¤¯¸«¤é¤ì¤ë¤³¤È¤¬ÆÃÄ§¡£¤½¤ÎÍÍ»Ò¤ò¸«¤é¤ì¤ë¤Î¤¬¡ÖÌ´¤ÎµÜÅÂ¡×¤ä¡Ö¥í¡¼¥Þ¤Î°äÀ×¡×¤È¤¤¤¦¥¹¥Ý¥Ã¥È¤Ç¤¹¡£¼«Á³¤¬ºî¤ê½Ð¤¹Â¤·Á¤Î¿ô¡¹¤Ï¡¢¿ÀÈëÅª¤Êµ¤»ý¤Á¤Ë¤µ¤»¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Ï¤º¡£¤Þ¤À¤¢¤ë¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¤ß¤É¤³¤í¤ò½ä¤Ã¤Æ¡¢¤ªµ¤¤ËÆþ¤ê¤Î¥¹¥Ý¥Ã¥È¤òÃµ¤·¤Æ¤ß¤Æ¡£
¢£»²¹Íµ»ö¡§¡ÚÈôÂÍ¡¦¹â»³¡Û´ôÉì¤Î¿·ÄêÈÖ¤ò½ä¤ë1Çñ2ÆüÎ¹¡ªÀä·Ê¥¢¥¯¥Æ¥£¥Ó¥Æ¥£¡¦¥¬¥Ã¥¿¥ó¥´¡¼¤«¤é¡Ø·¯¤ÎÌ¾¤Ï¡£¡Ù¤Î¥â¥Ç¥ë¡¦ÈôÂÍ¸ÅÀî¤Þ¤Ç¡Ú#ÊÔ½¸Éô¤Î¤ª¤Ç¤«¤±¥¥í¥¯¡Û¡ÊÇÛ¿®Æü¡§2023.10.01¡Ë
Spot.8
¡Ú¿·Êæ¹â¥í¡¼¥×¥¦¥§¥¤¡ÛÆüËÜ¤ÇÍ£°ì¤Î2³¬·ú¤Æ¥í¡¼¥×¥¦¥§¥¤
±üÈôÂÍ²¹Àô¶¿¤ËÍè¤¿¤éÍâÄ«¤Ë¤¼¤Ò¤È¤âÊ»¤»¤ÆË¬¤ì¤¿¤¤¤Î¤¬¡¢¡Ö¿·Êæ¹â¥í¡¼¥×¥¦¥§¥¤¡Ê¤·¤ó¤Û¤¿¤«¤í¡¼¤×¤¦¤§¤¤¡Ë¡×¡ª ¤Ê¤ó¤È¤³¤Á¤é¤Î¥í¡¼¥×¥¦¥§¥¤¡¢ÆüËÜ¤ÇÍ£°ì¤Î2³¬·ú¤Æ¥í¡¼¥×¥¦¥§¥¤¤¬Áö¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£
¿·Êæ¹â²¹Àô±Ø¤ÈÆéÊ¿¹â¸¶±Ø¤ò·ë¤Ö¡ÖÂè1¥í¡¼¥×¥¦¥§¥¤¡×¤È¡¢¤·¤é¤«¤ÐÊ¿±Ø¤ÈÀ¾Êæ¹â¸ý±Ø¤ò·ë¤Ö¡ÖÂè2¥í¡¼¥×¥¦¥§¥¤¡×¤ËÊ¬¤«¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢2³¬·ú¤Æ¥í¡¼¥×¥¦¥§¥¤¤Ï¡ÖÂè2¥í¡¼¥×¥¦¥§¥¤¡×¤Î¤ß¤Ç±¿¹Ô¡£¤¿¤É¤êÃå¤¯Àè¤Ë¤¢¤ëÀ¾Êæ¹â¸ý±Ø¼þÊÕ¤ËÅ¸Ë¾Âæ¤ä¡ÖÄº¤Î¿¹¡×¤È¤¤¤¦µÙ·Æ¥¹¥Ý¥Ã¥È¤¬Â·¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¤¼¤Ò»³Äº¤Þ¤ÇÅÐ¤Ã¤Æ¤ß¤Æ¡ª
É¸¹â2156m¤Î»³ÄºÅ¸Ë¾Âæ¤«¤é¤Ï¡¢ËÌ¥¢¥ë¥×¥¹¤Î»³¡¹¤¬¿¥¤ê¤Ê¤¹Âç¥Ñ¥Î¥é¥Þ¤ò°ìË¾¤Ç¤¤Þ¤¹¡£Å¸Ë¾Âæ¤Ë¤Ï¡¢¡ÖÄº¡×¤ÎÊ¸»ú¤ò¥â¥Á¡¼¥Õ¤Ë¤·¤¿¾¦ÉÊ¤Ï¥°¥ë¥á¤Ë¤â¡ª ¡ÖÄº¡×¤ÎÊ¸»ú¤¬¥×¥ê¥ó¥È¤µ¤ì¤¿¥¯¥Ã¥¡¼¤¬Åº¤¨¤é¤ì¤¿¡ÖÄº¥½¥Õ¥È¡×¤È¡¢ÊÆÊ´¤ò»È¤Ã¤¿¡ÖÄº¥Á¥å¥í¥¹¡×¤Ï¼Ì¿¿±Ç¤¨¤âÉ¬»ê¤Î¥Õ¡¼¥É¡ª¡¡»³Äº¤Ø¤¿¤É¤êÃå¤¤¤¿µÇ°¤Ë¡¢»³¤È°ì½ï¤Ë¼Ì¿¿¤ò»£¤Ã¤ÆSNS¤Ë¥¢¥Ã¥×¤·¤Æ¤ß¤Æ¤Ï¤¤¤«¤¬¡©
¢£»²¹Íµ»ö¡§¡ÚÈôÂÍ¡¦¹â»³¡Û´ôÉì¤Î¿·ÄêÈÖ¤ò½ä¤ë1Çñ2ÆüÎ¹¡ªÀä·Ê¥¢¥¯¥Æ¥£¥Ó¥Æ¥£¡¦¥¬¥Ã¥¿¥ó¥´¡¼¤«¤é¡Ø·¯¤ÎÌ¾¤Ï¡£¡Ù¤Î¥â¥Ç¥ë¡¦ÈôÂÍ¸ÅÀî¤Þ¤Ç¡Ú#ÊÔ½¸Éô¤Î¤ª¤Ç¤«¤±¥¥í¥¯¡Û¡ÊÇÛ¿®Æü¡§2023.10.01¡Ë
´ôÉì¤Î¤ª¤¹¤¹¤á´Ñ¸÷¥¹¥Ý¥Ã¥È
¡ÚÇòÀî¶¿¡¦ÁñÀî¥¨¥ê¥¢¡Û
Spot.1
¡ÚÇòÀî¶¿¡ÛÆüËÜ¤Î¸¶É÷·Ê¤ò»Ä¤¹À¤³¦°ä»º
1995Ç¯¡¢¥æ¥Í¥¹¥³¤ÎÀ¤³¦°ä»º¤ËÅÐÏ¿¤µ¤ì¤¿¡ÖÇòÀî¶¿²®Ä®¹ç¾¸½¸Íî¡×¡£Î¤»³¤Ë114Åï¤Î¹ç¾¸Â¤¤ê²È²°¤¬»Ä¤ê¡¢º£¤âÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤ÆüËÜ¤Î¸¶É÷·Ê¤Ë½Ð¹ç¤¨¤Þ¤¹¡£¿·ÎÐ¡¢¹ÈÍÕ¤Èµ¨Àá¤´¤È¤Ë°Û¤Ê¤ëÉ½¾ð¤Î·Ê¿§¤ò¸«¤»¡¢ÆÃ¤ËÀÑÀã¤Î¥·¡¼¥º¥ó¤Ë¤Ï¥é¥¤¥È¥¢¥Ã¥×¤µ¤ì¤¿¸¸ÁÛÅª¤ÊÉ÷·Ê¤¬³Ú¤·¤á¤Þ¤¹¡£¡Ê¥é¥¤¥È¥¢¥Ã¥×¤Ï´°Á´»öÁ°Í½ÌóÀ©¡Ë
Spot.2
¡ÚÏÂÅÄ²È½»Âð¡ÛÇòÀî¶¿¶þ»Ø¤ÎÂçµ¬ÌÏ¤Ê¹ç¾¸Â¤¤ê½»Âð
¡ÖÏÂÅÄ²È½»Âð¡Ê¤ï¤À¤±¤¸¤å¤¦¤¿¤¯¡Ë¡×¤Ï¡¢²®Ä®ºÇÂç¤Î¹ç¾¸Â¤¤ê½»Âð¡£¹¾¸ÍÃæ´ü¤Î·úÃÛ¤È¤ß¤é¤ì¡¢¹ñ¤Î½ÅÍ×Ê¸²½ºâ¤Ë¤â»ØÄê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Å·Àµ¸µÇ¯¡Ê1573¡Ë°ÊÍè¡¢Âå¡¹Ìï±¦±ÒÌç¤ÎÌ¾¤ò·Ñ¤®¤Ê¤¬¤éÌ¾¼ç¤òÌ³¤á¤¿ÏÂÅÄ²È¡£²ÐÌô¤Î¸¶ÎÁ¤È¤Ê¤ë±ö¾Ë¡Ê¤¨¤ó¤·¤ç¤¦¡Ë¤Î¼è°ú¤âµö¤µ¤ì¡¢¼°ÂæÉÕ¤¤Î¸¼´Ø¤Ê¤É¤Ë³Ê¼°¤Î¹â¤µ¤¬¤¦¤«¤¬¤¨¤Þ¤¹¡£´ÛÆâ¤ò¸«³Ø¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Æ¡¢°ÏÏ§Î¢¤Î´Ö¤äÊ©´Ö¤¬¤¢¤ê¡¢¼ÂºÝ¤Ë»È¤ï¤ì¤Æ¤¤¤¿À¸³èÍÑ¶ñ¤äÌ±¶ñ¡¢ÇÀ¶ñ¤Î¤Û¤«¡¢º§Îé»þ¤ä½Ë¤¤»ö¤Ë»ÈÍÑ¤µ¤ì¤¿ÀÖ¼¿¤Î¿©´ï¤Ê¤É¤ò¸«¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤À¤Þ¤ÀÂ³¤¯¡ª
¡Ú´ôÉì¡¦Âç³À¡Û¡ÚÈþÇ»²ÃÌÐ¡¦·´¾å¡Û¥¨¥ê¥¢¤Î´Ñ¸÷¥¹¥Ý¥Ã¥È¤Ï¡©
¡ä¡ä¡ä¼¡¥Ú¡¼¥¸¤Ø¡ª¡ä¡ä¡ä
´ôÉì¤Î¤ª¤¹¤¹¤á´Ñ¸÷¥¹¥Ý¥Ã¥È
¡Ú´ôÉì¡¦Âç³À¥¨¥ê¥¢¡Û
Spot.1
¡Ú´ôÉì¾ë¡ÛÀä·Ê¤â¸«ÅÏ¤»¤ë¡ª ¿¥ÅÄ¿®Ä¹¤æ¤«¤ê¤Î¾ë
´ôÉì±Ø¤«¤é¥Ð¥¹¤Ç15Ê¬¡¢´ôÉì¸ø±à¶á¤¯¤Î¶â²Ú»³»³Äº¤Ë¤¢¤ë¡Ö´ôÉì¾ë¡Ê¤®¤Õ¤¸¤ç¤¦¡Ë¡×¡£ºØÆ£Æ»»°¤Îµï¾ë¤Ç¤¢¤ê¡¢¿¥ÅÄ¿®Ä¹¤ÎÅ·²¼Åý°ì¤ÎµòÅÀ¤Ç¤â¤¢¤Ã¤¿¾ì½ê¤Ç¤¹¡£
»³Äº¤Ë°ÌÃÖ¤¹¤ë¤¿¤á¡¢¤ª¾ë¤Ø¤Ï¥í¡¼¥×¥¦¥§¡¼¤Ç¡£¡Ö´ôÉì¾ë¡×¤ÎºÇ¾å³¬¤ÏÅ¸Ë¾Âæ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢´ôÉì¤Î³¹¤ò¸«ÅÏ¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¥í¡¼¥×¥¦¥§¡¼»³Äº±Ø¤«¤é¤ª¾ë¤Þ¤Ç¤ÎÅÓÃæ¤ÎÆ»¤Ë¤Ï¡¢³¹¤ò°ìË¾¤Ç¤¤ë¥Æ¥é¥¹ÀÊ¤ÎµÙ·Æ½ê¤â¤¢¤ê¡¢¤Î¤ó¤Ó¤ê²á¤´¤¹¤³¤È¤â¤Ç¤¤Þ¤¹¤è¡£
¢£»²¹Íµ»ö¡§´Ø¥±¸¶¤ÎÂÎ¸³»ÜÀß¤¬¿·¥ª¡¼¥×¥ó¡ª¥ì¥È¥í¤Ê³¹ÊÂ¤ß¤ÈÅÁÅý¹©·Ý¤Ë¤È¤¤á¤¯´ôÉì½÷»ÒÎ¹¡Ú¡ôÊÔ½¸Éô¤Î¤ª¤Ç¤«¤±¥¥í¥¯¡Û¡ÊÇÛ¿®Æü¡§2020.11.10¡Ë
Spot.2
¡ÚÍÜÏ·Å·Ì¿È¿Å¾ÃÏ¡Û¡ÈÉÔ»×µÄ¡É¤È½Ð¹ç¤¦¡ª µðÂç¤ÊÂÎ¸³·¿¥¢¡¼¥È
ÍÜÏ·¸ø±àÆâ¤Ë¤¢¤ë¡ÖÍÜÏ·Å·Ì¿È¿Å¾ÃÏ¡Ê¤è¤¦¤í¤¦¤Æ¤ó¤á¤¤¤Ï¤ó¤Æ¤ó¤Á¡Ë¡×¤Ï¡¢À¤³¦Åª¤ËÍÌ¾¤Ê¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤Î¹ÓÀî½¤ºî»á¤È»í¿Í¥Þ¥É¥ê¥ó¡¦¥®¥ó¥º»á¤¬¡¢1Ëü8000Ö¤ÎÂÊ±ß·Á·¦ÃÏ¤ËÃÛ¤¤¤¿µðÂç¤Ê¥¢¡¼¥ÈÄí±à¡£
µ¯Éú¤ËÉÙ¤ó¤À¼ÐÌÌ¤Ë¤ÏÂç¾®5¤Ä¤ÎÆüËÜÎóÅç¤¬¤¢¤ê¡¢È¾µå¾õ¤Î¾®»³¤È¤¯¤Ü¤ß¤¬ÂÐ¤ò¤Ê¤·¤ÆÅÀºß¤·¤¿¤ê¡¢ÌÂÏ©¤Î¤è¤¦¤ËÆþ¤êÁÈ¤ó¤À148¤Î²óÍ·Ï©¤¬¸òº¹¤·¤¿¤ê¤È¡¢»ê¤ë½ê¤ËÉÔ»×µÄ¤Ê»Å³Ý¤±¤¬»Ü¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
²È¶ñ¤¬¤Ä¤ê²¼¤²¤é¤ì¡¢¾å²¼´¶³Ð¤¬Ëãáã¤¹¤ë¤è¤¦¤Ê¡Ö¶Ë¸Â¤Ç»÷¤ë¤â¤Î¤Î²È¡×¡¢°Å°Ç¤ò¼êÃµ¤ê¤Ç¿Ê¤à¡ÖÀÚ¤êÊÄ¤¸¤Î´Ö¡×¤Ê¤É¡¢9¤Î¥Ñ¥Ó¥ê¥ª¥ó¤Ï¤É¤ì¤âÉÔ»×µÄ¤Ê¹½Â¤¤Ç¡¢¥Ð¥é¥ó¥¹´¶³Ð¤ò¼º¤¤¤½¤¦¤Ë¡ª ¹âÄãº¹ºÇ¹â25m¤ÈºäÆ»¤¬Â¿¤¤¤Î¤Ç¡¢Ë¬¤ì¤ëºÝ¤ÏÊâ¤¤ä¤¹¤¤·¤¤Ç¹Ô¤¯¤Î¤¬¤ª¤¹¤¹¤á¤Ç¤¹¡£
Spot.3
¡ÚÍÜÏ·¤ÎÂì¡Û¡È¼ãÊÖ¤ê¤Î¿å¡É ÅÁÀâ¤¬ÅÁ¤ï¤ëÌ¾ßÆ
¡ÖÍÜÏ·¤ÎÂì¡Ê¤è¤¦¤í¤¦¤Î¤¿¤¡Ë¡×¤Ï¡¢ÍÜÏ·»³Ï¼¤Ë¹¤¬¤ëÍÜÏ·¸ø±à¤ÎºÇ±üÉô¡¢µð´äÏ·¼ù¤Ë°Ï¤Þ¤ì¤¿Í©ãä¤ÎÃÏ¤Ë¤¢¤ëÂì¡£Ìó30m¤«¤éÎ®¤ìÍî¤Á¤ë¿å¤Ï¡¢²Æ¤Ç¤â¤Ê¤ªÈ©´¨¤µ¤ò´¶¤¸¤µ¤»¤ë¤Û¤É¡£¤½¤Î·Ê´Ñ¤Ï¸«»ö¤Ç¤¹¡£
¡Ö¿Æ¹§¹Ô¤ÊÌÚ¤³¤ê¤¬¡¢Í¯¤½Ð¤¿¿å¤ò¤Ò¤ç¤¦¤¿¤ó¤Ëµâ¤ß¡¢Éã¤Ë°û¤Þ¤»¤ë¤È¼ãÊÖ¤Ã¤¿¡×¤ÈÅÁ¤ï¤ëÌ¾ßÆ¤Ç¡¢¤È¤¤ÎÅ·¹Ä¤¬¡ÖÏ·¤¤¤òÍÜ¤¦¿å¡×¤Ë¤Á¤Ê¤ß¡ÖÍÜÏ·¡×¤È²þ¸µ¤·¤¿¤ÈÅÁ¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¸ø±à°ìÂÓ¤Ë¤ÏµÆ¿åÎîÀô¡¢¿À¼ÒÊ©³Õ¤Î¤Û¤«¡¢¥¹¥Ý¡¼¥Ä¡¦¥¢¥¦¥È¥É¥¢»ÜÀß¤âÀ°¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¢¨¥Ú¥Ã¥È¤Ï°ìÉô¥¨¥ê¥¢²Ä¡£
Spot.4
¡Ú°Ë¿á»³¥É¥é¥¤¥Ö¥¦¥§¥¤¡Û»³Äº¤«¤éÇ»ÈøÊ¿Ìî¤äÈüÇÊ¸Ð¤ò°ìË¾¡ª
´ôÉì¤È¼¢²ì¤Î¸©¶¤Ë¤Þ¤¿¤¬¤ëÁ´Ä¹17km¤Î¡Ö°Ë¿á»³¥É¥é¥¤¥Ö¥¦¥§¥¤¡Ê¤¤¤Ö¤¤ä¤Þ¤É¤é¤¤¤Ö¤¦¤§¤¤¡Ë¡×¡£´Ø¥±¸¶¤«¤éÉ¸¹â1377m¤Î°Ë¿á»³»³Äº¤ò·ë¤Ó¡¢¼Ö¤ÇÉ¸¹â1260m¤Þ¤Ç¾å¤¬¤ë»ö¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¥ë¡¼¥È¤ÎÃæ¤Ç¤¤¤¯¤Ä¤â¡¢¡Ö¤³¤³¤«¤é´ôÉì¸©¡×¡Ö¤³¤³¤«¤é¼¢²ì¸©¡×¤È¤¤¤¦É½¼¨ÈÄ¤¬¤¢¤ê¡¢¸©¶¤ò¹Ô¤Ã¤¿¤êÍè¤¿¤ê¤¹¤ëÄÁ¤·¤¤ÂÎ¸³¤¬¤Ç¤¤ë¤Î¤â¥Ý¥¤¥ó¥È¡£¼Ö¤ò½½¿ôÊ¬Áö¤é¤»¤¿¤À¤±¤Ç¡¢¿¼¤¤Ã«¤Î¸þ¤³¤¦¤Ë³¹¤Î·Ê¿§¤¬²â¤ó¤Ç¸«¤¨¤ë¤Û¤É¤Ë¡£¤«¤Ê¤ê¤ÎÉ¸¹â¤Þ¤ÇÍè¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ò¼Â´¶¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
»³Äº¤«¤é¤ÏÇ»ÈøÊ¿Ìî¤äÈüÇÊ¸Ð¤ò°ìË¾¤Ç¤¡¢²ÄÎù¤Ê²Ö¡¹¤¬ºé¤¯²ÖÈª¡¢¹ÈÍÕ¤È»Íµ¨ÀÞ¡¹¤Î·Ê¿§¤¬Ì¥ÎÏ¤Ç¤¹¡£900mÃÏÅÀ¤Ë¤¢¤ë¾åÊ¿»û±ÛÃó¼Ö¾ì¤Ï¥Þ¥¹¥È¤ÎÎ©¤Á´ó¤ê¥¹¥Ý¥Ã¥È¡£´ôÉì¡¦Ì¾¸Å²°ÊýÌÌ¤ÎÇ»ÈøÊ¿Ìî¤¬°ìË¾¤Ç¤¡¢¼Ö¤«¤é¹ß¤ê¤ë¤È¤¹¤Ç¤Ë¹â»³¿¢Êª¤¬¤Á¤é¤Û¤é¤È¡£¤³¤³¤«¤é¤Ï¤ä¤ä¤Ê¤À¤é¤«¤Ê¸ûÇÛ¤òÁö¤ê¡¢»ë³¦¤â¹¤¤¤Î¤ÇÏ¢Â³¤¹¤ëÀä·Ê¤ò³Ú¤·¤á¤Þ¤¹¡£
¢£»²¹Íµ»ö¡§¤ª²ÖÈª¡ß¤Ó¤ï¸Ð¤ÎÀä·Ê¤òËþµÊ¢ö °Ë¿á»³¤Ç¥Ï¥¤¥¥ó¥°¡Ã¼¢²ì¡ÊÇÛ¿®Æü¡§2023.11.12¡Ë
Spot.5
¡Ú¤®¤ÕÄ¹ÎÉÀî±»ô¡ÛÆüËÜ»°ÂçÀ¶Î®¤ÎÄ¹ÎÉÀî¤Ç¸«¤é¤ì¤ë¸ÅÅµµùË¡
´ôÉì»Ô¡¢Ä¹ÎÉÀî¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤ë¡Ö¤®¤ÕÄ¹ÎÉÀî¤Î±»ô¡Ê¤®¤Õ¤Ê¤¬¤é¤¬¤ï¤Î¤¦¤«¤¤¤Ó¤é¤¡×¡£±»ô¤Ï±¾¢¤È±¤¬°ìÂÎ¤È¤Ê¤Ã¤Æ·«¤ê¹¤²¤ë¸ÅÅµµùË¡¡£±¤ò¼«ºß¤Ë¤¢¤ä¤Ä¤ê¡¢°¾¤òÊá¤ë±¾¢¤Î¼êÆì¤µ¤Ð¤¤Ï°µ´¬¤Ç¤¹¡£
Ä¹ÎÉÀî¤Ï¹âÃÎ¸©¤Î»ÍËü½½Àî¡¢ÀÅ²¬¸©¤Î³ÁÅÄÀî¤ÈÊÂ¤ó¤ÇÆüËÜ»°ÂçÀ¶Î®¤È¤¤¤ï¤ì¡¢ÆüËÜÌ¾¿å100Áª¤Ë¤âÁª¤Ð¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤µ¤ËÀ¶Î®¤Î¹ñ¤Î¾ÝÄ§¡ª ¤½¤ó¤ÊÄ¹ÎÉÀî¤ÎÀ¡¤ó¤À¿å¤Ç°é¤Ä°¾¤Ï¡ÖÀ¶Î®¤Î½÷²¦¡×¤È¾Î¤µ¤ì¡¢Î®°è¤Î¿©¤ä±»ô¤Ê¤É¤ÎÅÁÅýÊ¸²½¤È¿¼¤¯·ë¤Ó¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
±»ô¤ò´Ñ¾Þ¤¹¤ëºÝ¤Ï¡¢±»ô¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢Ä¹ÎÉÀî¤ÎÈþ¤·¤µ¤â´¶¤¸¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£Á¥¤Ë¾è¤Ã¤ÆÆü¤¬ÄÀ¤à¤Î¤òÂÔ¤Ã¤Æ¤«¤é±»ô¤¬»Ï¤Þ¤ë¤Î¤Ç¡¢¤½¤ì¤Þ¤Ç¤Î´Ö¡¢¤¼¤ÒÄ¹ÎÉÀî¤ÎÈþ¤·¤µ¤Ë¿ì¤¤¤·¤ì¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Í¡£
¢£»²¹Íµ»ö¡§¡Ú´ôÉì¡Û°¾¤ä¿å¡¢À¶Î®¤Î¹ñ¤À¤«¤é¤³¤½½Ð¹ç¤¨¤ë·Ê¿§¡ÊÇÛ¿®Æü¡§2024.08.31¡Ë
´ôÉì¤Î¤ª¤¹¤¹¤á´Ñ¸÷¥¹¥Ý¥Ã¥È
¡ÚÈþÇ»²ÃÌÐ¡¦·´¾å¥¨¥ê¥¢¡Û
Spot.1
¡Ú·´¾åÈ¬È¨¾ë¡Û·´¾åÈ¬È¨¤Î¾ë²¼Ä®¤ò°ìË¾¤¹¤ë»³¾ë
É¸¹âÌó354£í¤ÎÈ¬È¨»³¤ËÃÛ¤«¤ì¤¿·´¾åÈ¬È¨¤Î¥·¥ó¥Ü¥ë¡Ö·´¾åÈ¬È¨¾ë¡Ê¤°¤¸¤ç¤¦¤Ï¤Á¤Þ¤ó¤¸¤ç¤¦¡Ë¡£4ÁØ5³¬¤Î»³¾ë¤Ç¡¢Àï¹ñ»þÂåËö´ü±ÊÏ½2Ç¯¡Ê1559¡Ë¤Ë¿Ø¤¬ÃÖ¤«¤ì¤¿¤Î¤¬»Ï¤Þ¤ê¡£¸½ºß¤ÎÅ·¼é¤Ï¾¼ÏÂ8Ç¯¡Ê1933¡Ë¤ËºÆ·ú¤µ¤ì¤¿ÆüËÜºÇ¸Å¤ÎÌÚÂ¤ºÆ·ú¾ë¤È¤·¤ÆÃÎ¤é¤ì¡¢¼¿¶ô¤Ç²½¾Ñ¤µ¤ì¤¿ÇòÊÉ¤È¿¼»³¤ÎÎÐ¤Î¥³¥ó¥È¥é¥¹¥È¤«¤é¡ÖÆüËÜ°ìÈþ¤·¤¤»³¾ë¡×¤È¤â¤¤¤ï¤ì¤Þ¤¹¡£Å·¼é¤ÎºÇ¾å³¬¤«¤é¤ÎÄ¯Ë¾¤âÁÇÀ²¤é¤·¤¯¡¢´ã²¼¤Ë·´¾åÈ¬È¨¤Î¾ë²¼Ä®¤¬°ìË¾¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¤â¤ß¤¸¤ÎÌ¾¾ë¤È¤·¤Æ¤â¿Íµ¤¡£¿·ÎÐ¤ä¹ÈÍÕ¤Î»þ´ü¤ÏÂ¿¤¯¤Î¿Í¤ÇÆø¤ï¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£»²¹Íµ»ö¡§¥â¥Í¤ÎÃÓ¤«¤é·´¾åÈ¬È¨¤òÌÜ»Ø¤¹¡ªÃÎ¤ë¿Í¤¾ÃÎ¤ë·ê¾ì¥É¥é¥¤¥Ö¥ë¡¼¥È¡ÊÇÛ¿®Æü¡§2018.06.02¡Ë
Spot.2
¡Ú¤¤¤¬¤ï¾®·Â¡Û¸ñ¤ä·ÌÎ®µû¤¬±Ë¤°É÷¾ðË¤«¤Ê¾®·Â
¡Ö¤¤¤¬¤ï¾®·Â¡Ê¤¤¤¬¤ï¤³¤ß¤Á¡Ë¡×¤Ï¡¢ÉýÌó1m¡¢Ä¹¤µÌó120m¤Î¾®Ï©¡£ÅçÃ«ÍÑ¿å¤ÏÄ®¤Ç°ìÈÖÂç¤¤ÊÀ¸³èÍÑ¿å¤Ç¡¢´²Ê¸Ç¯´Ö¡Ê1661¡Á1673¡Ë¤ËÇÀ¶È¤«¤ó¤¬¤¤ÍÑ¿å¤È¤·¤ÆÂ¤¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£ÃÏ¸µ½»Ì±¤Ë¤è¤êÂçÀÚ¤Ë´ÉÍý¤µ¤ì¡¢¥¢¥Þ¥´¡¢¥¤¥ï¥Ê¤Ê¤É¤Î·ÌÎ®µû¤È¸ñ¤¬±Ë¤¤¤Ç¤¤¤ëÍÍ»Ò¤¬¸«¤é¤ì¤Þ¤¹¡£ÀöÂõ¾ì¡ÊÄÌ¾Î¥«¥ï¥É¡Ë¤¬3¥«½ê¤¢¤ê¡¢¤´¶á½ê¤µ¤ó¤¿¤Á¤Î¼Ò¸ò¾ì¤Ë¡£
Spot.3
¡Úµìº£°æ²È½»Âð¡¦ÈþÇ»»ËÎÁ´Û¡ÛÈþÇ»»Ô¤ÇºÇ¤â¸Å¤¤¤¦¤À¤Ä¤¬¾å¤¬¤ëÄ®²È
ÈþÇ»»Ô¤Ë¤Ï¡¢¹ñ¤Î½ÅÍ×ÅÁÅýÅª·úÂ¤Êª·²ÊÝÂ¸ÃÏ¶è¤ËÁªÄê¤µ¤ì¤¿¡¢¤¦¤À¤Ä¤Î¾å¤¬¤ëÄ®ÊÂ¤ß¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¡Ö¤¦¤À¤Ä¡×¤È¤Ï¡¢²°º¬¤ÎÎ¾Ã¼¤ò°ìÃÊ¹â¤¯¤·¤Æ²ÐºÒ¤ÎÎà¾Æ¤òËÉ¤°¤¿¤á¤ËÂ¤¤é¤ì¤¿ËÉ²ÐÊÉ¤Î¤³¤È¡£ÈþÇ»»Ô¤Ï¹¾¸Í»þÂå¤Î¾¦¿Í¤ÎÄ®¤Ç¡¢¤³¤Î¡Ö¤¦¤À¤Ä¡×¤¬Â¿¤¯»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤½¤ÎÃæ¤Ç¤âºÇ¤â¸Å¤¤¤¦¤À¤Ä¤ò¤â¤Ä¡¢¾±²°·óÏÂ»æÌä²°¤Ç¤¢¤Ã¤¿Ä®²È¤¬¡Öµìº£°æ²È½»Âð¡×¡£ÉßÃÏÆâ¤Ë¤¢¤ë3¤Ä¤ÎÂ¢¤Ç¤Ï¡¢¤¦¤À¤Ä¡¦¿ÎÎØ²Ã¡¦ÈþÇ»¤ÎÎò»Ë¤Ë´Ø¤¹¤ëÅ¸¼¨¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Äí¤Ë¤Ï´Ä¶Ä£¤¬Áª¤ó¤À¡Ö»Ä¤·¤¿¤¤¡ÈÆüËÜ¤Î²»É÷·Ê100Áª¡É¡×¤Ë¤âÁª¤Ð¤ì¤¿¡Ö¿å¶×·¢¡×¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¡Ö¿å¶×·¢¡×¤ÏÄì¤Ë¾®¤µ¤Ê·ê¤ò¤¢¤±¤¿ÉÓ¡Ê¤«¤á¡Ë¤òµÕ¤µ¤Ë¤·¤ÆÃÏÃæ¤ËËä¤á¹þ¤ó¤À¤â¤Î¡£Ãã¼¼¤ÎÆþ¸ý¤Ê¤É¤ËÂ¤¤é¤ì¤ëÉ÷Î®¤Ê»Å³Ý¤±¤Ç¡¢·ê¤«¤éÍî¤Á¤¿¿å¤¬¡¢ÉÓ¤ÎÃæ¤ÇÈ¿¶Á¤·¤Æ¶×¤Î¤è¤¦¤ÊÎÃ¤ä¤«¤Ê²»¤ò¶Á¤«¤»¤Þ¤¹¡£
µìº£°æ²È½»Âð¤ÎÄí¤Ë½Ð¤¿¤é¡¢¤Ò¤·¤ã¤¯¤Ç¿å¤ò¤«¤±¤Æ¡¢¤½¤Î²»¤«¤éÎÃ¤ò´¶¤¸¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Í¡£
¢£»²¹Íµ»ö¡§¡Ú´ôÉì¡Û°¾¤ä¿å¡¢À¶Î®¤Î¹ñ¤À¤«¤é¤³¤½½Ð¹ç¤¨¤ë·Ê¿§¡ÊÇÛ¿®Æü¡§2024.08.31¡Ë
Spot.4
¡Ú¿ÏÊª²°»°½¨ ´Ø¿ÏÊª¥ß¥å¡¼¥¸¥¢¥à¡Û¡Ö¿ÏÊª²°»°½¨¡×¤Ç¥·¥ç¥Ã¥Ô¥ó¥°¡õ¿¦¿Íµ»¤òÂÎ¸³¡ª
¡ÖÀ¤³¦»°Âç¿ÏÊª»ºÃÏ¡×¤È¤·¤ÆÉ¾¤µ¤ì¤ë¡¢ÆüËÜ°ì¤Î¿ÏÊª¤Î³¹¡¢´Ø»Ô¡£¤½¤ó¤Ê´Ø¤ÎÅáÊª¤Ë¤â¤Ã¤È¤Õ¤ì¤é¤ì¤ë¤Î¤¬¡¢¡Ö¿ÏÊª²°»°½¨ ´Ø¿ÏÊª¥ß¥å¡¼¥¸¥¢¥à¡Ê¤Ï¤â¤Î¤ä¤µ¤ó¤·¤å¤¦ ¤»¤¤Ï¤â¤Î¤ß¤å¡¼¤¸¤¢¤à¡Ë¡×¤Ç¤¹¡£
Ï·ÊÞ¤Î¡Ö¿ÏÊª²°»°½¨¡×¤Ï¼«¼Ò¥Ö¥é¥ó¥ÉÀ½ÉÊ¡Ö´ØµÈ½¨ºî¡×¤Ê¤É¡¢´Ø»ÔÆâ¤Ë¤¢¤ë¥á¡¼¥«¡¼¤Î¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¿ÏÊª¤ò¼è¤ê°·¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÊñÃú¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢ÄÞÀÚ¤ê¤ä¥Ï¥µ¥ß¡¢ÈýÌÓ¤Ð¤µ¤ß¤Þ¤Ç¡Ä¤¹¤Ù¤Æ´Ø»ÔÆâ¤ÇÀ½Â¤¤µ¤ì¤¿¤â¤Î¤Ç¡¢ÀÚ¤ìÌ£¤Ï¤ªËÏÉÕ¤¤Ç¤¹¡ª ÊñÃú¥³¥ó¥·¥§¥ë¥¸¥å¤È°ì½ï¤Ë¡¢¤ª¹¥¤ß¤ÎÊñÃú¤òÁª¤ó¤Ç¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¤½¤·¤Æ¡Ö¿ÏÊª²°»°½¨¡×Æâ¤Ë¤¢¤ë¡Ö¿ÏÊª²°»°½¨ ´Ø¿ÏÊª¥ß¥å¡¼¥¸¥¢¥à¡×¤Ï¡¢ÅáÃÃÌêÂÎ¸³¤äÆüËÜÅáÃÃÏ£¤ò¸«³Ø¤Ç¤¤ëÂÎ¸³·¿Ê£¹ç»ÜÀß¤Ç¤¹¡£Åá¾¢¤Ë¤è¤ëÆüËÜÅáÃÃÏ£¤ò´Ö¶á¤Ç¸«³Ø¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£²Ð²Ö¤ò»¶¤é¤·¤Ê¤¬¤éÆüËÜÅá¤òºî¤Ã¤Æ¤¤¤¯ÍÍ»Ò¤ÏÇ÷ÎÏËþÅÀ¡ª
¹©Äø¤Î°ìÉô¤òÅá¾¢¤Ë¶µ¤¨¤Æ¤â¤é¤¤¤Ê¤¬¤é¹Ô¤¦ÆüËÜÅáÅáÃÃÌêÂÎ¸³¤Ê¤É¤Î¡¢ÂÎ¸³¥á¥Ë¥å¡¼¤âÍÑ°Õ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤ä¤Ã¤Æ¤ß¤ë¤ÈÆ»¶ñ¤¬ÁÛÁü¤Î²¿ÇÜ¤â½Å¤¤¡ª¿¦¿Í¤ÎÅØÎÏ¤Èµ»½Ñ¤ÎÀ¨¤µ¤òÂÎ´¶¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¡Ê´°Á´Í½ÌóÀ©¡¦ÍÎÁ¡Ë
¢£»²¹Íµ»ö¡§¡Ú´ôÉì¸©´Ø»Ô¡Û±»ô¤È¿ÏÊª¤Î¤Þ¤Á¡ª¥â¥Í¤ÎÃÓ¤Û¤«¡¢´Ñ¸÷¤ª¤¹¤¹¤á¥¹¥Ý¥Ã¥È7Áª¡ÊÇÛ¿®Æü¡§2023.08.08¡Ë
Spot.5
¡Úº¬Æ»¿À¼Ò Ì¾¤â¤Ê¤ÃÓ¡Ê¥â¥Í¤ÎÃÓ¡Ë¡ÛÆ©ÌÀÅÙ¤Î¹â¤¤Í¯¤¿å¤Ëºé¤¯¿çÏ¡¤¬Èþ¤·¤¤
´Ø»Ô¤Ë¤¢¤ë¡¢¡È¥â¥Í¤ÎÃÓ¡É¤È¤·¤ÆÍÌ¾¤Ê¡ÖÌ¾¤â¤Ê¤ÃÓ¡Ê¤Ê¤â¤Ê¤¤¤¤±¡Ë¡×¡£Æ©ÌÀÅÙ¤¬¹â¤¤Í¯¤¿å¤ËÈþ¤·¤¤¿çÏ¡¤¬ºé¤¡¢ÃÓ¤ÎÃæ¤òÍ¥²í¤Ë±Ë¤°¸ñ¤Î»Ñ¤¬¤Þ¤ë¤Ç¥Õ¥é¥ó¥¹¤Î°õ¾ÝÇÉ¤Î²è²È¡¦¥â¥Í¤ÎÂåÉ½ºî¡Ø¿çÏ¡¡Ù¤Ë»÷¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤«¤é¡Ö¥â¥Í¤ÎÃÓ¡×¤È¤·¤Æ¿Íµ¤¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤Á¤é¤Ïº¬Æ»¿À¼Ò¤Î¶Æâ¤Ë¤¢¤ëÃÓ¤Ç¡¢Æþ¾ìÎÁ¤Ï¤«¤«¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
±«¤ÎÆü¤Î¸å¤Ê¤É¤ÏÃÓ¤Î¿å¤¬Âù¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤¿¤á¡¢À²¤ì¤Æ¤¤¤ëÆü¤òÁÀ¤¦¤Î¤¬¥ª¥¹¥¹¥á¡£¤Þ¤¿¡¢¿çÏ¡¤Î²Ö¤¬ºé¤¸Ø¤ë6·î¤«¤é7·î¤¬ÆÃ¤Ë¤¤ì¤¤¤Ç¤¹¤è¡£
¢£»²¹Íµ»ö¡§¡Ú´ôÉì¡Û°¾¤ä¿å¡¢À¶Î®¤Î¹ñ¤À¤«¤é¤³¤½½Ð¹ç¤¨¤ë·Ê¿§¡ÊÇÛ¿®Æü¡§2024.08.31¡Ë
¤Þ¤À¤Þ¤ÀÂ³¤¯¡ª
¡Ú·ÃÆá¡¦ÇÏäÆ¡¦ÃæÄÅÀî¡Û¥¨¥ê¥¢¤Î´Ñ¸÷¥¹¥Ý¥Ã¥È¤Ï¡©
¡ä¡ä¡ä¼¡¥Ú¡¼¥¸¤Ø¡ª¡ä¡ä¡ä
´ôÉì¤Î¤ª¤¹¤¹¤á´Ñ¸÷¥¹¥Ý¥Ã¥È
¡Ú·ÃÆá¡¦ÇÏäÆ¡¦ÃæÄÅÀî¥¨¥ê¥¢¡Û
Spot.1
¡ÚÇÏäÆ½É¡Û¥ì¥È¥í¤Ê½É¾ìÄ®¤ò»¶ºö
Ãæ»³Æ»43ÈÖÌÜ¤Ë¤¢¤¿¤ë½É¾ìÄ®¡ÖÇÏäÆ½É¡Ê¤Þ¤´¤á¤¸¤å¤¯¡Ë¡×¡£Ê¸¹ë¡¦ÅçºêÆ£Â¼¤Î¸Î¶¿¤È¤·¤Æ¤âÃÎ¤é¤ì¡¢¤æ¤«¤ê¤¢¤ë²°Éß¤ä»ñÎÁ´Û¤¬ÅÀºß¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Ìó600mÂ³¤¯ºäÆ»¤ÎÎ¾Â¦¤Ë¤Ï¿©»ö½è¤ä¤ß¤ä¤²Å¹¡¢½É¤¬¸®¤òÏ¢¤Í¤Æ¤ª¤ê¡¢´Ñ¸÷µÒ¤ÇÆø¤ï¤¤¤Þ¤¹¡£Ãæ¤Û¤É¤Ë¤ÏÆ£Â¼¤ÎÀ¸²È¤Ç¡¢ÇÏäÆ½ÉËÜ¿ØÀ×¤Ç¤â¤¢¤ë¡ÖÆ£Â¼µÇ°´Û¡×¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£Ä¾É®¸¶¹Æ¤ä°ä°¦ÉÊ¤Ê¤Éµ®½Å¤Ê»ñÎÁ¤ò¸«³Ø¤Ç¤¡¢Æþ´ÛÎÁ¤Ï500±ß¡£
Ãó¼Ö¾ì¤«¤é¤¹¤°¤Î¡ÖÇÏäÆ¤Õ¤ë¤µ¤È¹¾ì¡ÊÇÏäÆ¸«À²Âæ¡Ë¡×¤ÏÇÏäÆ½É¤Ç°ìÈÖ¹â¤¤¾ì½ê¡£·ÃÆá»³¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤¹¤ëÍºÂç¤Ê»³¡¹¤¬¹¤¬¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤Ð¤Ë¤ÏÅçºêÆ£Â¼¤ÎÌ¾ºî¡ØÌëÌÀ¤±Á°¡Ù¤ÎÊ¸¾Ï¤¬½ñ¤«¤ì¤¿Ê¸³ØÈê¤¬¤¢¤ê¡¢Æ£Â¼¤âÆ±¤¸¾ì½ê¤Ç·ÃÆá»³¤òÄ¯¤á¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤¬¤ï¤«¤ê¤Þ¤¹¡£
É÷¾ð¤¢¤ëÀÐ¾ö¤òÊâ¤¡¢¥Î¥¹¥¿¥ë¥¸¥Ã¥¯¤Ê»¶ºö¤ò³Ú¤·¤ó¤Ç¤ß¤Æ¡£
¢£»²¹Íµ»ö¡§¡Ú´ôÉì¡Û·ª¤Å¤¯¤·¡ªÃæÄÅÀî¤ò½ä¤ë¤ª¤Ç¤«¤±¥×¥é¥ó¡ÊÇÛ¿®Æü¡§2022.11.01¡Ë
Spot.2
¡ÚÉÕÃÎ¶®¡Û¥Þ¥¤¥Ê¥¹¥¤¥ª¥ó¤ËÌþ¤ä¤µ¤ì¤ë¡ª ¥¨¥á¥é¥ë¥É¥°¥ê¡¼¥ó¤Î¿ÀÈëÅª¤ÊÂì
¡ÖÇÏäÆ½É¡×¤«¤é¼Ö¤Ç45Ê¬¤Û¤ÉËÌ¾å¤¹¤ë¤È¡¢ÉÕÃÎÀî²ÏÈÊ¤Ë¹¤¬¤ë¼«Á³¸ø±à¤ËÅþÃå¡£¤³¤³¤Ç¤Ï¡¢Èþ¤·¤¯´äÈ©¤òÎ®¤ì¤ë¡Ö´Ñ²»Âì¡×¤È¥À¥¤¥Ê¥ß¥Ã¥¯¤ËÎ®¤ìÍî¤Á¤ë¡ÖÉÔÆ°Âì¡×¤òÍ·ÊâÆ»¤«¤éÄ¯¤á¤é¤ì¤ë¡ÖÉÕÃÎ¶®¡Ê¤Ä¤±¤Á¤¤ç¤¦¡Ë¡×¡£ÀîÄì¤Þ¤ÇÆ©¤ÄÌ¤ë¹ë²÷¤Ê´Ñ²»Âì¤ÎÂìÔä¤ÏÂ©¤ò¤Î¤à¤Û¤ÉÈþ¤·¤¤¸÷·Ê¡£¸«¤Æ¤¤¤ë¤À¤±¤Ç¥ê¥Õ¥ì¥Ã¥·¥å¤Ç¤¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
Í·ÊâÆ»¤ÎÅÓÃæ¤Ë¤Ï¥¹¥ê¥ê¥ó¥°¤ÊÄß¶¶¤â¤¢¤ê¡¢¶¶¤Î¾å¤«¤é¶®Ã«¤òÎ®¤ì¤ë·ã¤·¤¤¿å¤·¤Ö¤¤ò´Ö¶á¤Ç¸«¤é¤ì¤Þ¤¹¡£»³¡¹¤òÁ¯¤ä¤«¤ËÀ÷¤á¤ë¹ÈÍÕ¤Î»þ´ü¤Î¤Û¤«¡¢¥Ä¥Ä¥¸¤¬ºé¤¯½Õ¤äÉ¹Àã¤ÎÅß¤Ê¤É»Íµ¨ÀÞ¡¹¤ÇÉ½¾ð¤òÊÑ¤¨¤ëÀä·Ê¤ËÌþ¤ä¤µ¤ì¤ë¥¹¥Ý¥Ã¥È¤Ç¤¹¡£
¢£»²¹Íµ»ö¡§¡Ú´ôÉì¡Û·ª¤Å¤¯¤·¡ªÃæÄÅÀî¤ò½ä¤ë¤ª¤Ç¤«¤±¥×¥é¥ó¡ÊÇÛ¿®Æü¡§2022.11.01¡Ë
Spot.3
¡ÚÉÄÌÚ¾ëÀ×¡ÛÃæÄÅÀî¤Î³¹ÊÂ¤ß¤ò°ìË¾¡ª
¡ÖÉÄÌÚ¾ë¡Ê¤Ê¤¨¤®¤¸¤ç¤¦¡Ë¡×¤Ï¡¢ÌÚÁ¾Àî¤Î±¦´ß¤Ë¤½¤Ó¤¨¤ëÉ¸¹âÌó432m¤Î¹â¿¹»³¤ÎÄº¾å¤ËÃÛ¤«¤ì¤¿»³¾ë¤Ç¡¢¡ÖÉÄÌÚ¾ëÀ×¡Ê¤Ê¤¨¤®¤¸¤ç¤¦¤¢¤È¡Ë¡×¤Ï¡¢¹ñ»ØÄê»ËÀ×¤Ë¤â»ØÄê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Àï¹ñ»þÂå¤ËÉÄÌÚ±ó»³»á¤Ë¤è¤Ã¤ÆÃÛ¤«¤ì¡¢¹¾¸Í¤Î¤Ï¤¸¤á¤«¤éÌÀ¼£°Ý¿·¤Þ¤Ç12Âå¤ËÅÏ¤ê±ó»³²È¤¬¼£¤á¤Þ¤·¤¿¡£µðÂç¤Ê¼«Á³ÀÐ¤òÀÐ³À¤Ë¼è¤ê¹þ¤ó¤ÀÆÈÆÃ¤Î¹½Â¤¤¬ÆÃÄ§¤Ç¤¹¡£
¹¾ì¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡Ö»°¤Î´Ý¡×¤«¤é10Ê¬¤Û¤É¾å¤ë¤È¡¢Å¸Ë¾Âæ¤Î¤¢¤ë¡ÖÅ·¼éÀ×¡×¤ËÅþÃå¡£Å·¼éÅ¸Ë¾Âæ¤«¤é¤Ï±ó¤¯¤Î»³¡¹¤äÌÚÁ¾Àî¤Ê¤É¡¢ÃæÄÅÀî°ìÂÓ¤Î·Ê¿§¤ò360ÅÙ¤Î¥Ñ¥Î¥é¥Þ¤Ç³Ú¤·¤á¤Þ¤¹¡£´¨ÃÈº¹¤Î¤¢¤ë½©¤«¤éÅß¤ÎÄ«¤Ë¤Ï¡¢±À³¤¤¬¹¤¬¤ë¤³¤È¤â¡£¾ëÀ×¤ÎÆþ¸ý¤Ë¤Ï¡¢ÉÄÌÚ¾ë¤Ë´Ø¤ï¤ë»ñÎÁ¤òÅ¸¼¨¤·¤Æ¤¤¤ë¡ÖÉÄÌÚ±ó»³»ËÎÁ´Û¡×¤¬¤¢¤ê¡¢¾ëÀ×¤ò°ÆÆâ¤¹¤ë¥Ü¥é¥ó¥Æ¥£¥¢¥¬¥¤¥É¤Î¼õÉÕ¤â¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡ÊÍ×Í½Ìó¡Ë¡£
¢£ÉÄÌÚ¾ëÀ×¡Ê¤Ê¤¨¤®¤¸¤ç¤¦¤¢¤È¡Ë
½»½ê¡§´ôÉì¸©ÃæÄÅÀî»ÔÉÄÌÚ
TEL¡§0573-66-8181¡ÊÃæÄÅÀî»ÔÉÄÌÚ±ó»³»ËÎÁ´Û¡Ë
±Ä¶È»þ´Ö¡§¸«³Ø¼«Í³
ÄêµÙÆü¡§¸«³Ø¼«Í³
ÎÁ¶â¡§¸«³Ø¼«Í³
¥¢¥¯¥»¥¹¡§Ãæ±û¼«Æ°¼ÖÆ»ÃæÄÅÀîIC¤«¤éÌó8Ò
¢£»²¹Íµ»ö¡§¡Ú´ôÉì¡Û·ª¤Å¤¯¤·¡ªÃæÄÅÀî¤ò½ä¤ë¤ª¤Ç¤«¤±¥×¥é¥ó¡ÊÇÛ¿®Æü¡§2022.11.01¡Ë
Spot.4
¡ÚÂ¿¼£¸«»Ô¥â¥¶¥¤¥¯¥¿¥¤¥ë¥ß¥å¡¼¥¸¥¢¥à¡Û¥â¥¶¥¤¥¯¥¿¥¤¥ë¤ÎÌ¥ÎÏ¤òÈ¯¿®¡ª
¥â¥¶¥¤¥¯¥¿¥¤¥ë¤ÎÀ¸»ºÎÌ¡¦¥·¥§¥¢¶¦¤ËÁ´¹ñ1°Ì¤ò¸Ø¤ëÂ¿¼£¸«»Ô³Þ¸¶Ä®¡£¥â¥¶¥¤¥¯¥¿¥¤¥ë¤ÎÌ¥ÎÏ¤òÈ¯¿®¤¹¤ë¡ÖÂ¿¼£¸«»Ô¥â¥¶¥¤¥¯¥¿¥¤¥ë¥ß¥å¡¼¥¸¥¢¥à¡Ê¤¿¤¸¤ß¤·¤â¤¶¤¤¤¯¤¿¤¤¤ë¤ß¤å¡¼¤¸¤¢¤à¡Ë¡×¤Ï¡¢¥À¥¤¥Ê¥ß¥Ã¥¯¤Ê³°´Ñ¤¬¼Ì¿¿±Ç¤¨¤·¤½¤¦¤Ê¥¹¥Ý¥Ã¥È¤Ç¤¹¡£
1³¬¤ÎÂÎ¸³¹©Ë¼¤Ç¤Ï¡¢¥â¥¶¥¤¥¯¥¿¥¤¥ë¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿¹©ºî¤¬ÂÎ¸³¤Ç¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¥«¥é¥Õ¥ë¤Ê¥â¥¶¥¤¥¯¥¿¥¤¥ë¤ò»È¤Ã¤Æ¡¢¼«Ê¬¤À¤±¤Î¼Ì¿¿Î©¤Æ¤òºî¤Ã¤Æ¤ß¤ë¤Î¤â¤ª¤¹¤¹¤á¤Ç¤¹¢ö
¢£Â¿¼£¸«»Ô¥â¥¶¥¤¥¯¥¿¥¤¥ë¥ß¥å¡¼¥¸¥¢¥à¡Ê¤¿¤¸¤ß¤·¤â¤¶¤¤¤¯¤¿¤¤¤ë¤ß¤å¡¼¤¸¤¢¤à¡Ë
½»½ê¡§´ôÉì¸©Â¿¼£¸«»Ô³Þ¸¶Ä®2082-5
TEL¡§0572-43-5101
±Ä¶È»þ´Ö¡§9¡Á17»þ¡ÊºÇ½ªÆþ´Û16»þ30Ê¬¡Ë
ÄêµÙÆü¡§·îÍË¡ÊµÙÆü¤Î¾ì¹ç¤ÏÍâÊ¿Æü¡Ë
ÎÁ¶â¡§Âç¿Í310±ß¡Ê2025Ç¯3·î4Æü¤è¤êÆÃÊÌÅ¸ÎÁ¶â500±ß¡Ë ¢¨¹â¹»À¸°Ê²¼¤ÏÌµÎÁ
¢£»²¹Íµ»ö¡§´ôÉì¸©¤Î¼Ì¿¿±Ç¤¨¤ª¤Ç¤«¤±¥¹¥Ý¥Ã¥È5Áª¡ª¤³¤Î²Æ¹Ô¤¤¿¤¤¸ÂÄê¥¤¥Ù¥ó¥È¤â¡ÊÇÛ¿®Æü¡§2024.08.08¡Ë
¡üÅ¹ÊÞ¡¦»ÜÀß¤ÎµÙ¤ß¤Ï¸¶Â§¤È¤·¤ÆÇ¯ËöÇ¯»Ï¡¦¤ªËßµÙ¤ß¡¦¥´¡¼¥ë¥Ç¥ó¥¦¥£¡¼¥¯¡¦Î×»þµÙ¶È¤ò¾ÊÎ¬¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ü·ÇºÜ¤ÎÆâÍÆ¤Ï¼èºà»þÅÀ¤Î¾ðÊó¤Ë´ð¤Å¤¤Þ¤¹¡£ÆâÍÆ¤ÎÊÑ¹¹¤¬È¯À¸¤¹¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¤´ÍøÍÑ¤ÎºÝ¤Ï»öÁ°¤Ë¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡ü¤³¤Îµ»ö¤Ï¡¢¡Ø¤ë¤ë¤Ö¡õmore.¡Ù¤Î²áµî¤Ë·ÇºÜ¤·¤¿µ»ö¤ò¤â¤È¤ËºîÀ®¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£