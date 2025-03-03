BTS¤äIU¤Î³Ú¶Ê¤ò¼ê³Ý¤±¤¿¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¤â»²²Ã¡ªEXO¡¦¥Ù¥¯¥Ò¥ç¥ó¡¢¿·¶Ê¡ØDo What You Do¡Ù¤òËÜÆü¡Ê3Æü¡Ë¥ê¥ê¡¼¥¹
EXO¤Î¥Ù¥¯¥Ò¥ç¥ó¤¬¡¢¿·¶Ê¤ò¥ê¥ê¡¼¥¹¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¡Ö°¦»Ò¤µ¤Þ¤âÇ®¶¸¡×¥Ù¥¯¥Ò¥ç¥ó¤Î¡È¿ÍÊÁ¡É
½êÂ°»öÌ³½ê¤ÎINB100¤Ï3·î3Æü¡¢¡Ö¥Ù¥¯¥Ò¥ç¥ó¤¬¥¢¥á¥ê¥«¤Î¥·¥ó¥¬¡¼¥½¥ó¥°¥é¥¤¥¿¡¼UMI¤È¥³¥é¥Ü¤·¤¿¿·¶Ê¡ØDo What You Do¡Ù¤ò¥ê¥ê¡¼¥¹¤·¤¿¡×¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡ØDo What You Do¡Ù¤Ï¡¢ÊÌ¤ì¤ÎÄË¤ß¤ÎÃæ¤Ç¸òºø¤¹¤ë´¶¾ð¤òÉÁ¤¤¤¿R¡õB¥Ç¥å¥¨¥Ã¥È¶Ê¤À¡£²¹¤«¤ß¤Î¤¢¤ë¥¢¥Ê¥í¥°¥µ¥¦¥ó¥É¤Ë¡¢¥Ù¥¯¥Ò¥ç¥ó¤ÈUMI¤ÎÁ¡ºÙ¤Ê¥Ü¡¼¥«¥ë¤¬¸«»ö¤ËÄ´ÏÂ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¥Ù¥¯¥Ò¥ç¥ó¤¬¥³¥é¥Ü³Ú¶Ê¤ò¥ê¥ê¡¼¥¹¤¹¤ë¤Î¤Ï¡¢¼Â¤Ë4Ç¯¤Ö¤ê¤À¡£
¤Ê¤ª¡¢UMI¤ÏÆ±³Ú¶Ê¤Îºî»ì¤Ë¤â»²²Ã¤·¡¢BTS¤äIU¤Ê¤É¤ÎK-POP¥¹¥¿¡¼¤È³Ú¶Ê¤òÀ©ºî¤·¤Æ¤¤¿¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¡¢EL CAPITXN¤¬¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥¹¤ò¼ê³Ý¤±¤¿¡£
¡þ¥Ù¥¯¥Ò¥ç¥ó ¥×¥í¥Õ¥£¡¼¥ë
1992Ç¯5·î6ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡¢ËÜÌ¾¥Ó¥ç¥ó¡¦¥Ù¥¯¥Ò¥ç¥ó¡£²Î¼êRAIN¤ËÆ´¤ì¤Æ²Î¼ê¤òÌÜ»Ø¤·¡¢2011Ç¯¤ËSM¥¨¥ó¥¿¡¼¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¤«¤é¥¹¥«¥¦¥È¤µ¤ì¡¢¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤Ë»²²Ã¡£À²¤ì¤Æ¹ç³Ê¤·¤ÆÎý½¬À¸¤È¤Ê¤ê¡¢ÍâÇ¯2012Ç¯¤ËEXO¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤È¤·¤Æ¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£K-POP¶È³¦¤È¤·¤Æ¤Ï°ÛÎã¤ÎÃ»´ü´Ö¤Ç¿Íµ¤¥¢¥¤¥É¥ë¤Ø¤ÎÂè°ìÊâ¤òÆ§¤ß½Ð¤·¤¿¡£ÄìÈ´¤±¤ËÌÀ¤ë¤¤À³Ê¤Ç¥°¥ë¡¼¥×1¡¢2¤òÁè¤¦¥à¡¼¥É¥á¡¼¥«¡¼¤È¤ÎÀ¼¤â¡£¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤Ï¥á¥¤¥ó¥Ü¡¼¥«¥ë¤Ç¡¢¹â¤¤²Î¾§ÎÏ¤ÈÊÂ¤ß¤Ê¤é¤Ì¥«¥ê¥¹¥ÞÀ¤ÇÂç¤¤Ê¿Íµ¤¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¡£