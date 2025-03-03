ÀÖÊ¸»ú¡Ö55¡×¤Ï·®¾Ï¡¡ÅØÎÏÂ³¤±¤ë¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯6Ç¯ÌÜÊá¼ê¤¬½Õµ¨¥¥ã¥ó¥×¥¢¡¼¥ê¡¼¥ï¡¼¥¯à³§¶Ðá
¡¡¢¡µ¼Ô¥³¥é¥à¡¦¥¿¥«ÈÖ24»þ
¡¡¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤ÎµÜºê½Õµ¨¥¥ã¥ó¥×¤¬Ìµ»ö½ªÎ»¤·¤¿¡£Ï¢Æü¤Î¥Õ¥ê¡¼ÂÇ·â¤Çºô±Û¤¨¤òÏ¢È¯¤¹¤ë»³Àî¤é½çÄ´¤Ê¼çÎÏ¤ÎÄ´À°¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢Äê°ÌÃÖÃ¥¼è¤òÌÜ»Ø¤·ÌÜ¤Î¿§¤òÊÑ¤¨¤Æ¼è¤êÁÈ¤à¼ã¼ê¤Î¥¢¥Ô¡¼¥ë¤¬·«¤ê¹¤²¤é¤ì¤¿¡£¤½¤ÎÃæ¤Ç¤¢¤ë¼ã¼ê¤Î³Ð¸ç¤¬·Á¤È¤·¤Æ¤Ï¤Ã¤¤ê»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£ÇÛÉÛ¤µ¤ì¤ëÎý½¬¥á¥Ë¥å¡¼É½¤Îº¸¾å¤Ë¡¢ËèÆü½ñ¤«¤ì¤Æ¤¤¤¿¡Ö55¡×¤ÎÀÖÊ¸»ú¤¬¤½¤Îà·®¾Ïá¤À¡£
¡¡Á´ÂÎÎý½¬Á°¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤ë¥¢¡¼¥ê¡¼¥ï¡¼¥¯¡£6Ç¯ÌÜ¤ÎÀÐÄÍÁî°ìÏºÊá¼ê¤Ï½éÆü¤ò½ü¤¯24Æü´Ö»²²Ã¤·¤¿¡£Ï¢Æü¡¢¼¼Æâ¤ÇÌÛ¡¹¤ÈÂÇ·âÎý½¬¤ò¤³¤Ê¤·¤Æ¤¤¿¡£¡Ö¡Ê½éÆü¤Ï»²²Ã¤Ç¤¤ë¤«¡ËÊ¬¤«¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡×¤È¤Ï¤Ë¤«¤ß¤Ä¤Ä¸ì¤ë¡£¤Ä¤Þ¤êà³§¶Ðá¤À¡£ºòÇ¯¤Î¥¥ã¥ó¥×¤â³§¶Ð¾Þ¤À¤Ã¤¿Îý½¬¤ÎÃî¡£¡Ö¤ä¤ê¤¿¤¯¤Ê¤¤¤Ê¤Ã¤Æ¤Î¤Ï¤¢¤ë¡×¤ÈÀµÄ¾¤Êµ¤»ý¤Á¤òÌÀ¤«¤·¤Ê¤¬¤é¤â¡Ö¤Ç¤â·è¤á¤¿¤«¤é¤Ë¤ÏÂ³¤±¤ë¤³¤È¤¬Âç»ö¡×¡£¤½¤¦¶¯¤¯¸À¤¤ÀÚ¤Ã¤¿¡£
¡¡¸á¸å¤«¤é¤Î¼«Í³Îý½¬¤âÄ¹¤¤¡£²ÝÂê¤Î¼éÈ÷¤ò¹îÉþ¤¹¤ë¤¿¤á¡¢Ï¢ÆüÆÃ¼é¤ËÎå¤à¡£¥í¥Ã¥«¡¼¤ËÌá¤ëº¢¤Ë¥æ¥Ë¥Û¡¼¥à¤¬Å¥¤À¤é¤±¤Ê¤Î¤ÏÆü¾ïÃãÈÓ»ö¤À¡£Â¾¤ÎÁª¼ê¤Î¼êËÜ¤Ë¤·¤è¤¦¤È¡¢¼óÇ¾¿Ø¤ÏÄÌ¾ï2·³Áª¼ê¤¬ÃåÍÑ¤¹¤ë¥¹¥¤¥ó¥°¿ô¤Ê¤É³èÆ°¤ò·×Â¬¤Ç¤¤ëGPSÉÕ¤¤Î¥Ù¥¹¥È¤òÃå¤±¤µ¤»¤¿¤Û¤É¤À¡£
¡¡°éÀ®¥É¥é¥Õ¥È¤Ç¥×¥í¤ÎÀ¤³¦¤ËÈô¤Ó¹þ¤ß¡¢ºòµ¨¤è¤¦¤ä¤¯»ÙÇÛ²¼¤ò¤Ä¤«¤ó¤À¡£¡ÖÅØÎÏ¤ÏÉ¬¤ºÊó¤ï¤ì¤ë¡×¡£ÀÐÄÍ¤Î»ÑÀª¤Ë¡¢¤Õ¤È²¦²ñÄ¹¤Î¸ÀÍÕ¤ò»×¤¤½Ð¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£³«Ëë¤Þ¤Ç»Ä¤ê1¥«·î¤òÀÚ¤Ã¤¿¡£¥¥ã¥ó¥×¤Ç¤Î¿¿¤ÎÀ®²Ì¤¬Ê¬¤«¤ë¤Î¤Ï¤³¤ì¤«¤é¡£¥·¡¼¥º¥ó¤¬³Ú¤·¤ß¤À¡£¤½¤¦º£Ç¯¤â´¶¤¸¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿µÜºê¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¡Êµ´ÄÍ½ßÇµ²ð¡Ë