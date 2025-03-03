ÃÎ»ö¤Î¹ðÈ¯¼ÔÁÜ¤·¡Ö°ãË¡¡×¤È»ØÅ¦¡¡É´¾ò°ÑÊó¹ð°Æ¤ÎÁ´ÍÆÈ½ÌÀ
¡¡ºØÆ£¸µÉ§Ê¼¸Ë¸©ÃÎ»ö¤Îµ¿ÏÇ¹ðÈ¯Ê¸½ñÌäÂê¤Ç¸©µÄ²ñÄ´ººÆÃÊÌ°Ñ°÷²ñ¡ÊÉ´¾ò°Ñ¡Ë¤¬3Æü¤ÎÈó¸ø³«¶¨µÄ¤Ç¼¨¤·¤¿Êó¹ð½ñ°Æ¤ÎÁ´ÍÆ¤¬Ê¬¤«¤Ã¤¿¡£ºØÆ£»á¤é¤¬¹ðÈ¯Ê¸½ñ¤ò¸ø±×ÄÌÊó¤È¤Ï°·¤ï¤º¹ðÈ¯¼Ô¤òÁÜ¤·¤Æ½èÊ¬¤·¤¿¤Î¤Ï¡Ö¸ø±×ÄÌÊó¼ÔÊÝ¸îË¡¤Ë°ãÈ¿¤·¤Æ¤¤¤ë²ÄÇ½À¤¬¹â¤¤¡×¤È»ØÅ¦¡£°ìÏ¢¤ÎÌäÂêÁ´ÂÎ¤òÄÌ¤·¤Æ¹ÔÀ¯µ¡´Ø¤ÎÂÐ±þ¤È¤·¤ÆµÒ´ÑÀ¡¢¸øÊ¿À¤ò·ç¤¡¢¡ÖÂç¤¤ÊÌäÂê¤¬¤¢¤Ã¤¿¤ÈÃÇ¤¼¤¶¤ë¤òÆÀ¤Ê¤¤¡×¤È¤·¤¿¡£´Ø·¸¼Ô¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤¿¡£
¡¡±üÃ«¸¬°ì°Ñ°÷Ä¹¤Ï¶¨µÄ¤Î·ë²Ì¡¢Êó¹ð½ñ¤¬¤Þ¤È¤Þ¤Ã¤¿¤Èµ¼ÔÃÄ¤ËÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤¿¡£4Æü¤ÎÉ´¾ò°Ñ¤ÇºÎ·è¤·¡¢5Æü¤ÎËÜ²ñµÄ¤ÇÄó½Ð¤¹¤ë¸«ÄÌ¤·¡£Êó¹ð½ñ°Æ¤Ç¤Ï¿¦°÷¤Ø¤Î¼¸ÀÕ¤Ê¤É¤Ï¡Ö²áÅÙ¤ÊÀº¿ÀÅªÉéÃ´¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È¹Í¤¨¤é¤ì¤ë¡×¤È¤·¡Ö¥Ñ¥ï¥Ï¥é¹Ô°Ù¤È¸À¤Ã¤Æ¤â²á¸À¤Ç¤Ï¤Ê¤¤ÉÔÅ¬ÀÚ¤Ê¤â¤Î¤À¤Ã¤¿¡×¤ÈÇ§Äê¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¹ðÈ¯Ê¸½ñ¤Ï¡¢ºòÇ¯3·î¤Ë¸©À¾ÇÅËá¸©Ì±¶ÉÄ¹¤À¤Ã¤¿ÃËÀ¤¬µ¿ÏÇ7¹àÌÜ¤òµó¤²¤Æ´Ø·¸¼Ô¤ËÇÛÉÛ¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¡¢ºØÆ£»á¤ÏÅö½éÃÊ³¬¤Ç¡Ö¤¦¤½È¬É´¡×¤À¤ÈÃËÀ¤òÈóÆñ¤·¡¢¤½¤Î¸å¤âµ¿ÏÇ¤òÈÝÄê¤·¤Æ¤¤¿¡£°ìÊý¡¢É´¾ò°Ñ¤ÏÊ¸½ñÆâÍÆ¤Ë¡Ö°ìÄê¤Î»ö¼Â¤¬³ÎÇ§¤µ¤ì¤¿¡×¤ÈÇ§Äê¤¹¤ëÊý¸þ¤À¡£