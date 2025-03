オープンしたての丸の内店限定！ 自然なおいしさを味わえる「シヅカ洋菓子店」のパン（東京・有楽町）

「食べログ」に新しく登録されたお店の中から『注目のお店』をご紹介。今回は有楽町駅に「シヅカ洋菓子店」の3号店がオープン。限定販売のパンが早くも人気を呼んでいます。

〈New Open News〉

毎日、たくさんの新しいお店が登録されている「食べログ」。そんな「食べログ」のデータベースの中でも、オープン早々、高い評価の口コミがあったり、多くの「保存」をされたりしている『注目のお店』を食いしん坊ライターが紹介します。早くもお店に訪問した食べログレビュアーのコメントも掲載!

シヅカ洋菓子店 自然菓子研究所 丸の内店(東京・有楽町)

洗練された雰囲気の新店舗 イメージ:お店から

2025年1月、有楽町駅から徒歩4分ほどの場所に、自然派スイーツで人気の「シヅカ洋菓子店」の3号店「シヅカ洋菓子店 自然菓子研究所 丸の内店」がオープンしました。「シヅカ洋菓子店」は、2021年に白金高輪にオープンし、地球環境に配慮したサステナブルな栽培方法で収穫された優しい素材をできるだけ使用したお菓子が人気のお店。シンプルな工程で作り上げたお菓子は、素朴でありながらも食材本来のうまみを最大限引き出した優しい味わいです。焼き色も自然で美しく、幅広い年齢層から愛されています。2022年に銀座に「シヅカ洋菓子店 自然菓子研究所 銀座5丁目店」を出店すると、利便性も良く、瞬く間に人気になりました。丸の内店では、クッキーやケーキ以外に店舗限定パンの販売も行います。

シンプルながら温かみのある店内 イメージ写真:お店から

白を基調にした明るい店内は、余計な装飾がなくとてもシンプル。ナチュラルな焼き色の焼き菓子や、旬のフルーツを使ったケーキなど、どのお菓子も主役になるよう並べられ、見ているだけでワクワクします。

同店限定販売の3種類のパン 写真:お店から

中でも注目は3種類のパン。北海道産小麦のはるゆたかと有機栽培の全粒粉をブレンドし、表面はサクッと中はモチッとした食感の「クロワッサン」、フランス産チョコレートのほどよい甘さがたまらない「パンオショコラ」、平飼いの有精卵を使用した濃厚なカスタードクリームと有機サルタナレーズンをふんだんに巻き込み焼き上げた「パンオレザン」各種432円は、月、火、木、土のみの販売です。

シヅカビスケットの原料をそのままに、国産小麦や北海道産バター、鹿児島県産キビ糖などを使用し、自然のやさしさが伝わるパンを作っています。

きれいに並ぶクッキー 写真:お店から

店内にはオンライン販売が始まるとすぐに完売してしまう「No. 1 Shizuka Biscuit (6種類詰め合わせ)」5,983円をはじめ、人気の焼き菓子や店舗でしか購入できない生ケーキも並びます。

限定商品のパンや人気のお菓子は午前中で売り切れてしまうこともあるそうなので、お目当てのものを購入したい時は早めの訪問が良さそうです。

食べログレビュアーのコメント

クロワッサン/パンオショコラ /パンオレザン 出典:spica☆kirariさん

『パンは3種。

☆クロワッサン

☆パンオショコラ

☆パンオレザン

パンは1人各種2個まで購入できます。しばらくはこちらの3種とのこと。

3月くらいにはパンオレザンが変わるかも??とのこと。ピスタチオ切望

そして、ホントに優しくて美味しいっ

シヅカさんのしっかりとした素敵な紙袋に丁寧に入れてくださるので持ち帰りも安心!

手土産にも喜ばれるかと♪♪

ケーキは丸の内の方は4種類。ロールケーキが銀座店には今並んでいないかな。(銀座店は3種)

チョコレートもあるので、バレンタインにも良いかもですね』(spica☆kirariさん)

焼き菓子各種 出典:tanotanotanoさん

『和紅茶(缶入りでティーバッグ8)

クッキー(バラ売り)を買ってきました。



甘さが控えめなのでお子様へのお土産には向かないと思います。仕事の休憩時間にホッと一息つくときのお菓子として、自分で食べる分+親しい人への差し入れ



缶入りクッキーは6,000円弱します。

手土産にしたら喜ばれますねー』(tanotanotanoさん)

※価格は税込。

<店舗情報>◆シヅカ洋菓子店 自然菓子研究所 丸の内店住所 : 東京都千代田区丸の内3-4-1 新国際ビル 1FTEL : 03-6268-0009

文:佐藤明日香

