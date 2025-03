INI田島将吾、思い出のK-POPを語る。「K-POPにハマったきっかけはEXO」

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

■『POP-K TOP10 Friday』記念すべき100回目の放送に出演!韓国での練習生時代を思い出す楽曲、当時の憧れのアーティストについても言及

INIの田島将吾が、ラジオ番組『K-STAR CHART presents POP-K TOP10 Friday』(TOKYO FM パーソナリティ:安達祐人)の放送100回を記念した2月28日の生放送に出演した。

田島は、K-POPにハマったきっかけの曲として、EXOの「Call me Baby」についてコメント。

「K-POPにハマったきっかけがEXOさんで、特にKAIさんのダンスにひと目ぼれしました。『Call me Baby』の振り付けが本当に好きで、めっちゃ踊りました。オーディション受けるときにも踊りました」

また、韓国での練習生時代を思い出す曲として、BEASTの「Ribbon」を紹介。

「練習生時代を思い出すというか、BEASTさんの声じゃなくて、そのとき一緒に練習生をしていた人の声で聞こえてくるんですよ。パートごとに。それがよくて、思い出に残っている曲です」

と当時の思い出とともに語った。

さらに練習生の時代に憧れていたアーティストとして、NCT127「Kick it」をチョイス。

「当時、事務所の評価のときに踊ってすごく褒められたことがうれしくて、思い出に残っています」と語った。

番組情報

TOKYO FM『K-STAR CHART presents POP-K TOP10 Friday』

毎週金曜日18:00~18:25

パーソナリティ:安達祐人

リリース情報

2025.02.14 ON SALE

DIGITAL SINGLE「BREATH(TAKUMI,MASAYA,TAKERU,YUDAI,KYOSUKE)」

2025.02.14 ON SALE

DIGITAL SINGLE「Howlin’(RIHITO,FENGFAN,HIROMU,SHOGO,HIROTO,JIN)」

