¿ÍÀ¸¤ËÀäË¾¤·¤¿¡ÈÅ·ºÍ·Ý¿Í¡É¤¬Ã¯¤âÃÎ¤é¤Ê¤¤¹ñ¤ÇÈ±¤òÀÚ¤ë¡¡Ê¿»Ò¡õ¼Ç¡õ¥Ò¥³¥í¥Ò¡¼¤¬¸«ÆÏ¿Í¡Ú¥³¥á¥ó¥ÈÁ´Ê¸¡Û
¡¡¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü·Ï¡Ø¥Ð¥é¥Ð¥é¥Þ¥ó¥¹¥ê¡¼¡Ù¡Ê·î¡ÁÌÚ¡¡¿¼2¡§54¡Ë¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢3·î¤Î¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¾ðÊó¤¬²ò¶Ø¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛºÃÀÞÌ£¤ï¤¤¡Ä¿ÍÀ¸¤ËÀäË¾¤·¤¿¡ÈÅ·ºÍ·Ý¿Í¡É±ÊÅÄ·É²ð
¡¡Æ±ÏÈ¤Ç¤Ï¡¢Ëè·î¡¢ÍËÆü¤´¤È¤Ë¿·´ë²è¤ò¥È¥é¥¤¥¢¥ë¤È¤·¤ÆÀ©ºî¡õ4½µ¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤ÆÊüÁ÷¤·¤Æ¤¤¤¯¤È¤¤¤¦»î¤ß¤Ç¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ªÁ÷¤ê¤·¤¿¿·µ¡¼´¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡¼¤Ï¿¼Ìë¤ÎÊüÁ÷¤Ê¤¬¤éÂç¤¤ÊÏÃÂê¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ø¥Ð¥é¥Ð¥é¥Þ¥ó¥¹¥ê¡¼¡Ù¤«¤éÀ¸¤Þ¤ì¤¿3ÈÖÁÈ¡Ø¤Ò¤Ã¤«¤«¤ê¥Ë¡¼¥Á¥§¡Ù¡Ø¿¹¹áÀ¡¤ÎÁ´Éô±³¥Æ¥ì¥Ó¡Ù¡Ø»ä¤¬°¦¤·¤¿ÃÏ¹ö¡Ù¤¬¡¢2024Ç¯10·î¤è¤ê¡Ø¥Ð¥é¥Ð¥éÂçºîÀï¡Ù¤Î¥ì¥®¥å¥é¡¼Æþ¤ê¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¡£
¡Ú¿åÍË¡Û
¡Ø³¤³°¤ÇÈ±¤òÀÚ¤ë¤À¤±¤ÎÈÖÁÈ¡Ù
MC¡§¥¢¥ë¥³¡õ¥Ô¡¼¥¹¡¦Ê¿»ÒÍ´´õ¡¢¥â¥°¥é¥¤¥À¡¼¡¦¼ÇÂçÊå¡¢¥Ò¥³¥í¥Ò¡¼
¡ÚÈÖÁÈ³µÍ×¡Û
¿ÍÀ¸¤ËÀäË¾¤·¤¿¡ÈÅ·ºÍ·Ý¿Í¡É¤¬¡¢¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü¤Î¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡¼½éÀøÆþ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡ÈÃ¯¤âÃÎ¤é¤Ê¤¤¹ñ¡É¤ÇÈ±¤òÀÚ¤ë¡£¤³¤ÎÈÖÁÈ¤Ï¡¢À¤³¦³Æ¹ñ¤ÎÍýÈ±Å¹¤äÈþÍÆ±¡¤Ë·ÝÇ½¿Í¤¬ÆÍ·âË¬Ìä¡£¤½¤ÎÅÚÃÏ¤Î¿Í¡¹¤È¸òÎ®¤ò¿¼¤á¤Ê¤¬¤é¸½ÃÏ¤ËÀ÷¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¯»Ñ¤ò¡¢¥¢¥ë¥Ô¡¼Ê¿»Ò¡¦¥â¥°¥é¥¤¥À¡¼¼Ç¡¦¥Ò¥³¥í¥Ò¡¼¤¬ÆüËÜ¤ÎÍýÈ±Å¹¤Ç¸«ÆÏ¤±¤ë¡¢¿·´¶³Ð¡È³¤³°Î¹¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡¼¡É¡£
º£²óÈ±¤òÀÚ¤ë¤Î¤Ï¡¢¿ÍÀ¸¤ËÀäË¾¤·¤¿Å·ºÍ·Ý¿Í¡¦±ÊÅÄ·É²ð¡£Áá°ðÅÄÂç³Øºß³ØÃæ¡Ø¥¹¥Ñ¥Ê¥Ú¥ó¥Á¡Ù¤È¤¤¤¦¥³¥ó¥Ó¤ò·ëÀ®¤·¡¢¡ÖÌ¡ºÍ¤ò°¦¤¹¤ë³ØÀ¸·Ý¿ÍNo.1·èÄêÀï¡×¤Ç¿¿¶õ¥¸¥§¥·¥«¤é¤òÇË¤êÍ¥¾¡¡£¤½¤Î¸å¡¢¥¹¥«¥¦¥È¤µ¤ì¥×¥í¤ÎÆ»¤Ë¡£¤·¤«¤·¡¢¾Íè¤ò´üÂÔ¤µ¤ì¤ë¤â¥³¥ó¥Ó¤Ï²ò»¶¤·¡¢ºÃÀÞ¤ÈÀäË¾¤òÌ£¤ï¤¦¤³¤È¤Ë¡Ä¡£¸½ºß35ºÐ¡¢¸É¹â¤Î¥Ô¥ó·Ý¿Í¤È¤·¤Æ¡¢·Ý¿Í¤¿¤Á¤«¤éÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤ë±ÊÅÄ¡£¤½¤ó¤ÊÈà¤¬¸þ¤«¤Ã¤¿Àè¤Ï¡¢¡ÈÃ¯¤âÃÎ¤é¤Ê¤¤¹ñ¡É¥¹¥ê¥Ê¥à¶¦ÏÂ¹ñ¡£¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü¤Î¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡¼½éÀøÆþ¤È¤Ê¤Ã¤¿±ó¤¤°Û¹ñ¤ÎÃÏ¤Ç¡¢±ÊÅÄ·É²ð¤Ï¤É¤ó¤Ê·èÃÇ¤ò¤·¡¢¤É¤ó¤ÊÈ±·¿¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤«¡Ä¡£
¡Ö³¤³°¤ÇÈ±¤òÀÚ¤ë¤À¤±¡×¡Ä¡£¤½¤³¤«¤é¡¢ÃÎ¤é¤Ê¤¤¹ñ¤ÎÌ¥ÎÏ¤ä¡¢ÀÚ¤ê¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¿Í¤ÎÀ®Ä¹¡¦¿ÍÀ¸¤¬³À´Ö¸«¤¨¤ë¡£
¡Ú¼ÇÂçÊå¡Ê¥â¥°¥é¥¤¥À¡¼¡Ë¥³¥á¥ó¥È¡Û
¤³¤ÎÈÖÁÈ¤Ï¡¢¥¿¥¤¥È¥ë¤É¤ª¤ê¡È³¤³°¤ÇÈ±¤òÀÚ¤ë¤À¤±¤ÎÈÖÁÈ¡É¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢ËÜÅö¤Ë¤½¤¦¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£³¤³°¤ÇÈ±¤òÀÚ¤ë¤À¤±¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£¤¿¤À¡¢¤½¤ì¤¬¤Ê¤¼¤À¤«¸«¤´¤¿¤¨¤¬¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¡£ËÍ¤é¤âÃÎ¤é¤Ê¤¤¹ñ¤ÎÌ¥ÎÏ¤ä¾ðÊó¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ê¡¢¹Ô¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¿Í¤¬È±¤òÀÚ¤ë¤Ë»ê¤ë¤Þ¤Ç¤Ë¤Á¤ç¤Ã¤È¤À¤±¿ÍÀ¸¤¬ÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤¿¤ê¡£º£¤Þ¤Ç¤Ë¤Ê¤¤ÉÔ»×µÄ¤ÊÈÖÁÈ¤Ç¤¹¡£
¡Ú¥Ò¥³¥í¥Ò¡¼¥³¥á¥ó¥È¡Û
¤¢¤ë¿Í¤¬È±¤òÀÚ¤ê¤Ë¹Ô¤¯¤³¤È¤Ç¡¢¤½¤Î¿Í¤Î¿ÍÀ¸¤È¤«¡¢²¿¤ò¹Í¤¨¤Æ¤¤¿¤Î¤«¤È¤«¡¢¿ÍÀ¸¤Ë¤ª¤±¤ë¸½ºßÃÏ¤ò¡ÈÈ±¤òÀÚ¤ë¤³¤È¡É¤òÄÌ¤·¤Æ¸«¤»¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¡£¤«¤Ä³¤³°¤È¤¤¤¦¤È¤³¤í¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤Ê¤ó¤«ÉáÄÌ¤Ë¤ª¤â¤í¤¯¸«¤ì¤ë¤È¤¤¤¦ÈÖÁÈ¤Ç¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£È±¤òÀÚ¤ê¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ëÊý¤â¡¢¤½¤¦¤Ç¤Ê¤¤Êý¤â¤¼¤Ò¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡ÚÊ¿»ÒÍ´´õ¡Ê¥¢¥ë¥³¡õ¥Ô¡¼¥¹¡Ë¥³¥á¥ó¥È¡Û
¤Ò¤È¤ê¤ÎÌ¾¤â¤Ê¤ÀÄÇ¯¤¬¡¢ÃæÇ¯¤Ëº¹¤·³Ý¤«¤Ã¤¿¤Ò¤È¤ê¤ÎÃË¤¬¡¢¤Ê¤¼¤«ÆîÊÆ¤Î¾®¤µ¤Ê¹ñ¤ÇÀåË¯±Ô¤¯Ì¡ºÍ¤ò¸ì¤ë¡£¤Ê¤¼¤½¤³¤Ë»ê¤Ã¤¿¤Î¤«¡©¤½¤·¤Æ¸½ÃÏ¤ÎÊý¡¹¤Ï¤½¤ÎÈà¤ò¸«¤Æ¡¢¤É¤¦»×¤Ã¤Æ²¿¤ò¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤·¤¿¤Î¤«¡©¤½¤·¤Æ¡¢Èà¤ÎÈ±·¿¤Ï¡©¼«Ê¬¤ò½Å¤Í¤ë¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤±¤É¡¢²¿¤«É¬¤º»×¤¦¤È¤³¤í¤¬¤¢¤ë¡£¤½¤ó¤Ê¾ìÌÌ¤ò¤Á¤ç¤Ã¤ÈÃµ¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ì¤Ð¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤¼¤Ò¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛºÃÀÞÌ£¤ï¤¤¡Ä¿ÍÀ¸¤ËÀäË¾¤·¤¿¡ÈÅ·ºÍ·Ý¿Í¡É±ÊÅÄ·É²ð
¡¡Æ±ÏÈ¤Ç¤Ï¡¢Ëè·î¡¢ÍËÆü¤´¤È¤Ë¿·´ë²è¤ò¥È¥é¥¤¥¢¥ë¤È¤·¤ÆÀ©ºî¡õ4½µ¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤ÆÊüÁ÷¤·¤Æ¤¤¤¯¤È¤¤¤¦»î¤ß¤Ç¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ªÁ÷¤ê¤·¤¿¿·µ¡¼´¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡¼¤Ï¿¼Ìë¤ÎÊüÁ÷¤Ê¤¬¤éÂç¤¤ÊÏÃÂê¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ø¥Ð¥é¥Ð¥é¥Þ¥ó¥¹¥ê¡¼¡Ù¤«¤éÀ¸¤Þ¤ì¤¿3ÈÖÁÈ¡Ø¤Ò¤Ã¤«¤«¤ê¥Ë¡¼¥Á¥§¡Ù¡Ø¿¹¹áÀ¡¤ÎÁ´Éô±³¥Æ¥ì¥Ó¡Ù¡Ø»ä¤¬°¦¤·¤¿ÃÏ¹ö¡Ù¤¬¡¢2024Ç¯10·î¤è¤ê¡Ø¥Ð¥é¥Ð¥éÂçºîÀï¡Ù¤Î¥ì¥®¥å¥é¡¼Æþ¤ê¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¡£
¡Ø³¤³°¤ÇÈ±¤òÀÚ¤ë¤À¤±¤ÎÈÖÁÈ¡Ù
MC¡§¥¢¥ë¥³¡õ¥Ô¡¼¥¹¡¦Ê¿»ÒÍ´´õ¡¢¥â¥°¥é¥¤¥À¡¼¡¦¼ÇÂçÊå¡¢¥Ò¥³¥í¥Ò¡¼
¡ÚÈÖÁÈ³µÍ×¡Û
¿ÍÀ¸¤ËÀäË¾¤·¤¿¡ÈÅ·ºÍ·Ý¿Í¡É¤¬¡¢¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü¤Î¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡¼½éÀøÆþ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡ÈÃ¯¤âÃÎ¤é¤Ê¤¤¹ñ¡É¤ÇÈ±¤òÀÚ¤ë¡£¤³¤ÎÈÖÁÈ¤Ï¡¢À¤³¦³Æ¹ñ¤ÎÍýÈ±Å¹¤äÈþÍÆ±¡¤Ë·ÝÇ½¿Í¤¬ÆÍ·âË¬Ìä¡£¤½¤ÎÅÚÃÏ¤Î¿Í¡¹¤È¸òÎ®¤ò¿¼¤á¤Ê¤¬¤é¸½ÃÏ¤ËÀ÷¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¯»Ñ¤ò¡¢¥¢¥ë¥Ô¡¼Ê¿»Ò¡¦¥â¥°¥é¥¤¥À¡¼¼Ç¡¦¥Ò¥³¥í¥Ò¡¼¤¬ÆüËÜ¤ÎÍýÈ±Å¹¤Ç¸«ÆÏ¤±¤ë¡¢¿·´¶³Ð¡È³¤³°Î¹¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡¼¡É¡£
º£²óÈ±¤òÀÚ¤ë¤Î¤Ï¡¢¿ÍÀ¸¤ËÀäË¾¤·¤¿Å·ºÍ·Ý¿Í¡¦±ÊÅÄ·É²ð¡£Áá°ðÅÄÂç³Øºß³ØÃæ¡Ø¥¹¥Ñ¥Ê¥Ú¥ó¥Á¡Ù¤È¤¤¤¦¥³¥ó¥Ó¤ò·ëÀ®¤·¡¢¡ÖÌ¡ºÍ¤ò°¦¤¹¤ë³ØÀ¸·Ý¿ÍNo.1·èÄêÀï¡×¤Ç¿¿¶õ¥¸¥§¥·¥«¤é¤òÇË¤êÍ¥¾¡¡£¤½¤Î¸å¡¢¥¹¥«¥¦¥È¤µ¤ì¥×¥í¤ÎÆ»¤Ë¡£¤·¤«¤·¡¢¾Íè¤ò´üÂÔ¤µ¤ì¤ë¤â¥³¥ó¥Ó¤Ï²ò»¶¤·¡¢ºÃÀÞ¤ÈÀäË¾¤òÌ£¤ï¤¦¤³¤È¤Ë¡Ä¡£¸½ºß35ºÐ¡¢¸É¹â¤Î¥Ô¥ó·Ý¿Í¤È¤·¤Æ¡¢·Ý¿Í¤¿¤Á¤«¤éÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤ë±ÊÅÄ¡£¤½¤ó¤ÊÈà¤¬¸þ¤«¤Ã¤¿Àè¤Ï¡¢¡ÈÃ¯¤âÃÎ¤é¤Ê¤¤¹ñ¡É¥¹¥ê¥Ê¥à¶¦ÏÂ¹ñ¡£¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü¤Î¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡¼½éÀøÆþ¤È¤Ê¤Ã¤¿±ó¤¤°Û¹ñ¤ÎÃÏ¤Ç¡¢±ÊÅÄ·É²ð¤Ï¤É¤ó¤Ê·èÃÇ¤ò¤·¡¢¤É¤ó¤ÊÈ±·¿¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤«¡Ä¡£
¡Ö³¤³°¤ÇÈ±¤òÀÚ¤ë¤À¤±¡×¡Ä¡£¤½¤³¤«¤é¡¢ÃÎ¤é¤Ê¤¤¹ñ¤ÎÌ¥ÎÏ¤ä¡¢ÀÚ¤ê¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¿Í¤ÎÀ®Ä¹¡¦¿ÍÀ¸¤¬³À´Ö¸«¤¨¤ë¡£
¡Ú¼ÇÂçÊå¡Ê¥â¥°¥é¥¤¥À¡¼¡Ë¥³¥á¥ó¥È¡Û
¤³¤ÎÈÖÁÈ¤Ï¡¢¥¿¥¤¥È¥ë¤É¤ª¤ê¡È³¤³°¤ÇÈ±¤òÀÚ¤ë¤À¤±¤ÎÈÖÁÈ¡É¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢ËÜÅö¤Ë¤½¤¦¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£³¤³°¤ÇÈ±¤òÀÚ¤ë¤À¤±¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£¤¿¤À¡¢¤½¤ì¤¬¤Ê¤¼¤À¤«¸«¤´¤¿¤¨¤¬¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¡£ËÍ¤é¤âÃÎ¤é¤Ê¤¤¹ñ¤ÎÌ¥ÎÏ¤ä¾ðÊó¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ê¡¢¹Ô¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¿Í¤¬È±¤òÀÚ¤ë¤Ë»ê¤ë¤Þ¤Ç¤Ë¤Á¤ç¤Ã¤È¤À¤±¿ÍÀ¸¤¬ÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤¿¤ê¡£º£¤Þ¤Ç¤Ë¤Ê¤¤ÉÔ»×µÄ¤ÊÈÖÁÈ¤Ç¤¹¡£
¡Ú¥Ò¥³¥í¥Ò¡¼¥³¥á¥ó¥È¡Û
¤¢¤ë¿Í¤¬È±¤òÀÚ¤ê¤Ë¹Ô¤¯¤³¤È¤Ç¡¢¤½¤Î¿Í¤Î¿ÍÀ¸¤È¤«¡¢²¿¤ò¹Í¤¨¤Æ¤¤¿¤Î¤«¤È¤«¡¢¿ÍÀ¸¤Ë¤ª¤±¤ë¸½ºßÃÏ¤ò¡ÈÈ±¤òÀÚ¤ë¤³¤È¡É¤òÄÌ¤·¤Æ¸«¤»¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¡£¤«¤Ä³¤³°¤È¤¤¤¦¤È¤³¤í¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤Ê¤ó¤«ÉáÄÌ¤Ë¤ª¤â¤í¤¯¸«¤ì¤ë¤È¤¤¤¦ÈÖÁÈ¤Ç¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£È±¤òÀÚ¤ê¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ëÊý¤â¡¢¤½¤¦¤Ç¤Ê¤¤Êý¤â¤¼¤Ò¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡ÚÊ¿»ÒÍ´´õ¡Ê¥¢¥ë¥³¡õ¥Ô¡¼¥¹¡Ë¥³¥á¥ó¥È¡Û
¤Ò¤È¤ê¤ÎÌ¾¤â¤Ê¤ÀÄÇ¯¤¬¡¢ÃæÇ¯¤Ëº¹¤·³Ý¤«¤Ã¤¿¤Ò¤È¤ê¤ÎÃË¤¬¡¢¤Ê¤¼¤«ÆîÊÆ¤Î¾®¤µ¤Ê¹ñ¤ÇÀåË¯±Ô¤¯Ì¡ºÍ¤ò¸ì¤ë¡£¤Ê¤¼¤½¤³¤Ë»ê¤Ã¤¿¤Î¤«¡©¤½¤·¤Æ¸½ÃÏ¤ÎÊý¡¹¤Ï¤½¤ÎÈà¤ò¸«¤Æ¡¢¤É¤¦»×¤Ã¤Æ²¿¤ò¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤·¤¿¤Î¤«¡©¤½¤·¤Æ¡¢Èà¤ÎÈ±·¿¤Ï¡©¼«Ê¬¤ò½Å¤Í¤ë¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤±¤É¡¢²¿¤«É¬¤º»×¤¦¤È¤³¤í¤¬¤¢¤ë¡£¤½¤ó¤Ê¾ìÌÌ¤ò¤Á¤ç¤Ã¤ÈÃµ¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ì¤Ð¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤¼¤Ò¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡£