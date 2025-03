TM NETWORKデビュー40周年記念映像作品第2弾入場者プレゼント決定！新劇中場面カット解禁も

【その他の画像・動画を元記事で見る】

■TM NETWORKメンバーの素の部分が垣間見られる劇中の新規場面カット6枚を解禁

小室哲哉(Key)、宇都宮隆(Vo)、木根尚登(Gu & Key)の3人により1983年5月に結成された音楽ユニット・TM NETWORKのドキュメンタリー作品『TM NETWORK Carry on the Memories -3つの個性と一つの想い-』が、2月28日に劇場公開した。

大ヒット御礼として、あらたな入場者プレゼントが3月7日より数量限定で配布することが決定。さらに、TM NETWORKメンバーの素の部分が垣間見られる劇中の新規場面カット6枚を解禁された。

■第2弾入場者プレゼント「ポケット付きクリアファイル」配布決定!

ポケット付きクリアファイル(A4/全1種)。表面のポケットにはムビチケカードなどが収納でき、裏面には映画本編の未公開カットがふんだんにデザインされている。日常使いにも、記念に飾ることも可能。数量限定のため、なくなり次第終了となる。

映画情報

『TM NETWORK Carry on the Memories -3つの個性と一つの想い-』

2月28日(金)ユナイテッド・シネマ アクアシティお台場、新宿ピカデリー他にて公開

出演:TM NETWORK(小室哲哉 宇都宮隆 木根尚登)

監督:Yu-ya HARA

音楽監督:小室哲哉

制作:エム・トレス/ローソンエンタテインメント

配給:ローソン

(C)2025“TM NETWORK // Carry on the Memories” Film Partners

映画特設サイト

https://movie-tmnetwork.com/

TM NETWORK OFFICIAL SITE

https://fanksintelligence.com/