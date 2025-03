韓国発のセルフジェルネイルブランド「ohora(オホーラ)」から、春をテーマにしたディズニーの新作ネイルデザイン「Disney collection - One Day of Spring -」が、3月4日(火)より公式サイトなどで発売される。

『ohora』は韓国で人気のセルフジェルネイルブランドで、2021年に日本上陸した。フィットしやすくもちが良い「セミキュアジェル」などがある。





今回のコレクションでは『くまのプーさん』、『ズートピア』のコンビや、『わんわん物語』、『バンビ』のカップルをイメージした4種のデザインが登場する。春らしいフラワーなどのアートに季節の移ろいをイメージしたくすみパステルカラーのデザインになっている。

『くまのプーさん』の「N Picnic Time」(2300円)は、「プーさん」と「ピグレット」をモチーフにし、二人の笑顔が描かれたネイル、ハニーレモンのベースにミツバチがあしらわれたもの、ピクニックマットをイメージしたチェック柄や春の日差しをイメージしたマーブル模様のデザインが登場する。



『わんわん物語』の「N Timeless Love」(2300円)は、「レディ」と「トランプ」がスパゲッティを食べるシーンのテーブルクロスのようなチェック柄や、2匹の毛並みのようなマーブルベースのフレンチネイルに首輪とチャームをイメージしたパーツがついている。

『バンビ』の「N Flower for Miss Bunny」(2300円)は、「とんすけ」と「ミス・バニー」をモチーフにしたピンクコーラルチークネイル。「とんすけ」のしっぽをイメージしたパールパーツのネイルや、フラワードローイングにの春らしいデザインとなっている。



『ズートピア』の「N Zootopia Bloom」(2200円)は、「ニック」と「ジュディ」の耳を描いたくすみパステルネイルで、作中に登場する花をイメージしたフラワーアートに、ラベンダーアッシュとオレンジのユニークな色合いのグラデーションがデザインされている。

さらにディズニーストアとohoraの共同企画で『ミッキー&フレンズ』をモチーフにしたパステルカラーのネイル6種(2200円)も発売する。

価格は全て税込み。 セミキュアジェル(シールタイプ)「Disney collection - One Day of Spring -」は、3月4日(火)の午後5時より、ohora公式サイト、楽天、Amazon、Qoo10にて発売予定。ディズニーストアでの取り扱いはない。



「ミッキー&フレンズ」はディズニーフラッグシップ東京、全国のディズニーストア店舗、ディズニー公式オンラインストアで3月4日(火)の午前10時から発売予定。 ohora公式サイトでの取り扱いはない。



