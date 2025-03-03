¥¢¥á¥ê¥«¡¦¥¢¥«¥Ç¥ß¡¼¾Þ¡¡¼õ¾Þ¥¹¥Ô¡¼¥Á¤Ç¤Ï¥È¥é¥ó¥×À¯¸¢¤Ø¤ÎÈãÈ½¤â¡¡ÆüËÜ¤Î3ºîÉÊ¤Ï¼õ¾ÞÆ¨¤¹
¥¢¥á¥ê¥«±Ç²è³¦¤ÎºÇ¹âÊö¥¢¥«¥Ç¥ß¡¼¾Þ¤Î¼ø¾Þ¼°¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢Ä¹ÊÔ¥É¥¥å¥á¥ó¥¿¥ê¡¼¾Þ¤Ë¥Ñ¥ì¥¹¥Á¥Ê¿Í¤È¥¤¥¹¥é¥¨¥ë¿Í¤Î¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ê¥¹¥È¤ÎÍ§¾ð¤òÉÁ¤¤¤¿ºîÉÊ¤¬Áª¤Ð¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¥¢¥«¥Ç¥ß¡¼¾Þ¤Î¼ø¾Þ¼°¡£ºîÉÊ¾Þ¤Ë¤Ï¡¢¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯¤ÇÊë¤é¤¹¥¹¥È¥ê¥Ã¥×¥À¥ó¥µ¡¼¤È¥í¥·¥¢¤ÎºâÈ¶¤Î¸æÁâ»Ê¤È¤Î½Ð²ñ¤¤¤òÉÁ¤¤¤¿¡¢¥·¥ç¡¼¥ó¡¦¥Ù¥¤¥«¡¼´ÆÆÄ¤Î¡ÖANORA ¥¢¥Î¡¼¥é¡×¤¬µ±¤¤Þ¤·¤¿¡£
ÆüËÜ¤«¤é¤Ï¡¢¢§Ã»ÊÔ¥É¥¥å¥á¥ó¥¿¥ê¡¼¾Þ¤Ë»³ºê¥¨¥Þ´ÆÆÄ¤Î¡ÖInstruments of a Beating Heart¡×¡¢¢§Ã»ÊÔ¥¢¥Ë¥á¡¼¥·¥ç¥ó¾Þ¤ËÀ¾ÈøÂç²ð´ÆÆÄ¤é¤Î¡Ö¤¢¤á¤À¤Þ¡×¡¢¢§Ä¹ÊÔ¥É¥¥å¥á¥ó¥¿¥ê¡¼¾Þ¤Ë°ËÆ£»í¿¥¤µ¤ó¤Î¡ÖBlack Box Diaries¡×¤¬¥Î¥ß¥Í¡¼¥È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¼õ¾Þ¤òÆ¨¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤ÎÄ¹ÊÔ¥É¥¥å¥á¥ó¥¿¥ê¡¼¾Þ¤Ëµ±¤¤¤¿¤Î¤Ï¡¢¥è¥ë¥À¥óÀîÀ¾´ßÃÏ¶è¤Î¸·¤·¤¤¾õ¶·¤ò»£±Æ¤¹¤ë¥Ñ¥ì¥¹¥Á¥Ê¿Í¤È¥¤¥¹¥é¥¨¥ë¿Í¤Î¼ã¤¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ê¥¹¥È¤ÎÍ§¾ð¤òÉÁ¤¤¤¿¡Ö¥Î¡¼¡¦¥¢¥¶¡¼¡¦¥é¥ó¥É ¸Î¶¿¤ÏÂ¾¤Ë¤Ê¤¤¡×¤Ç¤¹¡£
¼õ¾Þ¥¹¥Ô¡¼¥Á¤Ç¤Ï¡¢¼«¤é´ÆÆÄ¤òÌ³¤á¤¿¥¤¥¹¥é¥¨¥ë¿Í¤Î¥¢¥Ö¥é¥Ï¡¼¥à¤µ¤ó¤¬Ì±Â²´Ö¤ÎÍ¥°ÌÀ¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¸¢Íø¤¬Ç§¤á¤é¤ì¤ë¤Ù¤¤Ê¤É¤ÈÁÊ¤¨¤¿¾å¤Ç¡£
´ÆÆÄ¡¦¥¤¥¹¥é¥¨¥ë¿Í¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ê¥¹¥È¡¡¥æ¥ô¥¡¥ë¡¦¥¢¥Ö¥é¥Ï¡¼¥à¤µ¤ó
¡Ö¤³¤Î¹ñ¤Î³°¸òÀ¯ºö¤Ï¡¢¤½¤ÎÆ»¤òÁË¤ó¤Ç¤¤¤ë¤È¸À¤ï¤¶¤ë¤òÆÀ¤Ê¤¤¡×
¥¬¥¶¤Î½»Ì±¤Î°Ü½»¤Ê¤É¡¢Ì±Â²¾ô²½¤È¤Î»ØÅ¦¤â¤¢¤ë¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤ÎÄó°Æ¤òÈãÈ½¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤ß¤é¤ì¡¢Âç¤¤ÊÇï¼ê¤¬Ê¨¤µ¯¤³¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
³°Éô¥µ¥¤¥È
´ØÏ¢¾ðÊó¡ÊBiZ PAGE¡Ü¡Ë
-
¥¤¥Ù¥ó¥È,
¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó,
²ð¸î,
ºßÂð°åÎÅ,
¾åÅÄ,
»ûÅÄ²°,
¾²ÃÈË¼,
¥Ç¥¤¥µ¡¼¥Ó¥¹,
Ë¡Í×,
Áòµ·