　日経平均と上値抵抗・下値支持となる主要なテクニカル・ポイントを示しました。日経平均の値位置が上がり、上にある抵抗ポイントが減るほど相場の強さを示しますが、一方で過熱への警戒も必要となります。逆に値位置が下がると割安感は強まりますが、上に控える抵抗ポイントの厚みが増し、上値の重さが意識される可能性があります（平日16時頃更新）。


41545.88　　ボリンジャー:＋3σ(13週)
41424.70　　ボリンジャー:＋3σ(26週)
40707.09　　ボリンジャー:＋3σ(25日)
40701.07　　ボリンジャー:＋2σ(13週)
40542.12　　ボリンジャー:＋2σ(26週)
40281.16　　新値三本足陽転値
40098.55　　ボリンジャー:＋2σ(25日)
39856.25　　ボリンジャー:＋1σ(13週)
39659.54　　ボリンジャー:＋1σ(26週)
39490.01　　ボリンジャー:＋1σ(25日)
39136.42　　均衡表雲上限(日足)
39099.93　　均衡表雲下限(日足)
39011.44　　13週移動平均線
38992.54　　75日移動平均線
38881.47　　25日移動平均線
38776.96　　26週移動平均線
38665.93　　200日移動平均線
38564.46　　均衡表転換線(週足)
38559.96　　均衡表基準線(日足)
38272.93　　ボリンジャー:-1σ(25日)
38174.34　　均衡表転換線(日足)
38166.63　　ボリンジャー:-1σ(13週)
38059.04　　6日移動平均線
37894.39　　ボリンジャー:-1σ(26週)
37823.05　　均衡表基準線(週足)

37785.47　　★日経平均株価3日終値

37664.39　　ボリンジャー:-2σ(25日)
37321.81　　ボリンジャー:-2σ(13週)
37055.85　　ボリンジャー:-3σ(25日)
37011.81　　ボリンジャー:-2σ(26週)
36564.77　　均衡表雲上限(週足)
36477.00　　ボリンジャー:-3σ(13週)
36457.22　　均衡表雲下限(週足)
36129.23　　ボリンジャー:-3σ(26週)

ストキャスティクス
ST.Fast(9日)　　24.85(前日19.47)
ST.Slow(9日)　　21.45(前日19.40)

ST.Fast(13週)　 23.02(前日30.15)
ST.Slow(13週)　 31.88(前日41.77)

［2025年3月3日］

株探ニュース