【日経平均の値位置を知る！】 上値・下値テクニカル・ポイント(3日現在)
日経平均と上値抵抗・下値支持となる主要なテクニカル・ポイントを示しました。日経平均の値位置が上がり、上にある抵抗ポイントが減るほど相場の強さを示しますが、一方で過熱への警戒も必要となります。逆に値位置が下がると割安感は強まりますが、上に控える抵抗ポイントの厚みが増し、上値の重さが意識される可能性があります（平日16時頃更新）。
41545.88 ボリンジャー:＋3σ(13週)
41424.70 ボリンジャー:＋3σ(26週)
40707.09 ボリンジャー:＋3σ(25日)
40701.07 ボリンジャー:＋2σ(13週)
40542.12 ボリンジャー:＋2σ(26週)
40281.16 新値三本足陽転値
40098.55 ボリンジャー:＋2σ(25日)
39856.25 ボリンジャー:＋1σ(13週)
39659.54 ボリンジャー:＋1σ(26週)
39490.01 ボリンジャー:＋1σ(25日)
39136.42 均衡表雲上限(日足)
39099.93 均衡表雲下限(日足)
39011.44 13週移動平均線
38992.54 75日移動平均線
38881.47 25日移動平均線
38776.96 26週移動平均線
38665.93 200日移動平均線
38564.46 均衡表転換線(週足)
38559.96 均衡表基準線(日足)
38272.93 ボリンジャー:-1σ(25日)
38174.34 均衡表転換線(日足)
38166.63 ボリンジャー:-1σ(13週)
38059.04 6日移動平均線
37894.39 ボリンジャー:-1σ(26週)
37823.05 均衡表基準線(週足)
37785.47 ★日経平均株価3日終値
37664.39 ボリンジャー:-2σ(25日)
37321.81 ボリンジャー:-2σ(13週)
37055.85 ボリンジャー:-3σ(25日)
37011.81 ボリンジャー:-2σ(26週)
36564.77 均衡表雲上限(週足)
36477.00 ボリンジャー:-3σ(13週)
36457.22 均衡表雲下限(週足)
36129.23 ボリンジャー:-3σ(26週)
ストキャスティクス
ST.Fast(9日) 24.85(前日19.47)
ST.Slow(9日) 21.45(前日19.40)
ST.Fast(13週) 23.02(前日30.15)
ST.Slow(13週) 31.88(前日41.77)
［2025年3月3日］
株探ニュース