

日経平均と上値抵抗・下値支持となる主要なテクニカル・ポイントを示しました。日経平均の値位置が上がり、上にある抵抗ポイントが減るほど相場の強さを示しますが、一方で過熱への警戒も必要となります。逆に値位置が下がると割安感は強まりますが、上に控える抵抗ポイントの厚みが増し、上値の重さが意識される可能性があります（平日16時頃更新）。





41545.88 ボリンジャー:＋3σ(13週)

41424.70 ボリンジャー:＋3σ(26週)

40707.09 ボリンジャー:＋3σ(25日)

40701.07 ボリンジャー:＋2σ(13週)

40542.12 ボリンジャー:＋2σ(26週)

40281.16 新値三本足陽転値

40098.55 ボリンジャー:＋2σ(25日)

39856.25 ボリンジャー:＋1σ(13週)

39659.54 ボリンジャー:＋1σ(26週)

39490.01 ボリンジャー:＋1σ(25日)

39136.42 均衡表雲上限(日足)

39099.93 均衡表雲下限(日足)

39011.44 13週移動平均線

38992.54 75日移動平均線

38881.47 25日移動平均線

38776.96 26週移動平均線

38665.93 200日移動平均線

38564.46 均衡表転換線(週足)

38559.96 均衡表基準線(日足)

38272.93 ボリンジャー:-1σ(25日)

38174.34 均衡表転換線(日足)

38166.63 ボリンジャー:-1σ(13週)

38059.04 6日移動平均線

37894.39 ボリンジャー:-1σ(26週)

37823.05 均衡表基準線(週足)



37785.47 ★日経平均株価3日終値



37664.39 ボリンジャー:-2σ(25日)

37321.81 ボリンジャー:-2σ(13週)

37055.85 ボリンジャー:-3σ(25日)

37011.81 ボリンジャー:-2σ(26週)

36564.77 均衡表雲上限(週足)

36477.00 ボリンジャー:-3σ(13週)

36457.22 均衡表雲下限(週足)

36129.23 ボリンジャー:-3σ(26週)



ストキャスティクス

ST.Fast(9日) 24.85(前日19.47)

ST.Slow(9日) 21.45(前日19.40)



ST.Fast(13週) 23.02(前日30.15)

ST.Slow(13週) 31.88(前日41.77)



［2025年3月3日］



株探ニュース

