¡ÖÎ¢¶â¤Ç¥Ð¥Ã¥¸¤òÆÀ¤¿¡×¡Ö¥Î¥ë¥Þ¤òÄ¶²á¤·¤¿Ê¬¤À¤±¥¥Ã¥¯¥Ð¥Ã¥¯¤·¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿½°±¡¤È¡¢Á´³Û¥¥Ã¥¯¥Ð¥Ã¥¯¤µ¤ì¤¿»²±¡¤Ç¸øÇ§´ð½à¤¬Æ±¤¸¡©¡×¹õ´äµÄ°÷¤¬ÀÐÇËÁíÍý¤òÄÉµÚ
¡¡3Æü¡¢Î©·ûÌ±¼çÅÞ¤Î¹õ´ä±§ÍÎµÄ°÷¤¬½°µÄ±¡Í½»»°Ñ°÷²ñ¤Ë¤Æ¡¢»²µÄ±¡¤Ë¤ª¤±¤ë¡ÈÁ´³Û¥¥Ã¥¯¥Ð¥Ã¥¯ÌäÂê¡É¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÀÐÇËÁíÍý¤òÄÉµÚ¤·¤¿¡£
¡Ú±ÇÁü¡Û¡Ö¤½¤¦¤À¡ª¡×¹õ´äµÄ°÷¤Î¡ÈÄÉµÚ¡É¤Ë¹ñ²ñ¤ÇÂç¤¤ÊÇï¼ê
¹õ´äµÄ°÷¡Ö»²¹Í¿ÍÄ°¼èµÚ¤ÓÎ¢¶âÌäÂê¤ÇÁíÍý¤ËÊ¹¤¤¿¤¤¡£»²µÄ±¡Áªµó¤¬¹µ¤¨¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¤³¤ÎÎ¢¶â¤Î¥¥Ã¥¯¥Ð¥Ã¥¯¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¡Ø½°µÄ±¡¤À¤È¥Î¥ë¥Þ¤òÄ¶¤¨¤¿Ê¬¡Ù¤¬¥¥Ã¥¯¥Ð¥Ã¥¯¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢Áªµó¤Ë¤¢¤¿¤ëÇ¯¤Ë²þÁª´ü¤Î»²µÄ±¡¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¥Î¥ë¥Þ¤¬ÌÈ½ü¤µ¤ì¡¢ÇÉÈ¶¤Î¥Ñ¡¼¥Æ¥£¡¼¸¢¡¢¡ÈÇä¤Ã¤¿Ê¬Á´¤Æ¡É¼«¤é¤ËÊÖ¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤È¤¤¤¦¡£¤³¤ì¤Ï¸¡»¡¤â¾¾ËÜÈï¹ð¤Î½é¸øÈ½¤ÇÇ§¤á¤Æ¤ª¤ê¡¢»ö¼Â¡£¤ä¤Ã¤Ñ¤êÁ´³Û¥¥Ã¥¯¥Ð¥Ã¥¯¤ÏÈó¾ï¤Ë°¼Á¤À¤È»×¤ï¤Ê¤¤¤«¡©¡×
ÀÐÇËÁíÍý¡Ö»ä¼«¿È¡¢¤½¤Î»þ¼¹¹ÔÉô¤Ç¤â¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤ÇÂ¸¤¸¾å¤²¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤¬ÌäÂê¤Ï¤½¤ì¤¬À¯¼£»ñ¶â¼ý»ÙÊó¹ð½ñ¤ËµºÜ¤ò¤µ¤ì¤Ê¤¤¡¢Ã¯¤«¤é¤É¤Î¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¤ò¼õ¤±¼è¤Ã¤¿¤Î¤«¤È¤¤¤¦¤³¤È¤¬Í¸¢¼Ô¤ÎÈ½ÃÇ¤Ë¶¡¤µ¤ì¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤À¤È¤¹¤ë¤Ê¤é¤Ð¡¢¤½¤ì¤Ï¤±¤Ã¤·¤Æ¤¤¤¤¤³¤È¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£¥¥Ã¥¯¥Ð¥Ã¥¯¤½¤Î¤â¤Î¤ÎÌäÂê¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¤½¤ì¤¬Í¸¢¼Ô¤ÎÊý¡¹¤Ë¡ØÃ¯¤¬Ã¯¤«¤é¤¤¤¯¤é¤â¤é¤Ã¤¿¤Î¡©¡Ù¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ï¡¢¤â¤·²¾¤ËÉÔµºÜ¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¢¤ë¤È¤¹¤ë¤Ê¤é¤Ð¡¢¤³¤ì¤Ï¤³¤ÎÌäÂê¤ÎËÜ¼Á¤òÄÌÄì¤¹¤ë¤â¤Î¤¬¤¢¤ë¡×
¹õ´äµÄ°÷¡ÖÅöÁ³¡¢º£ÉÔµºÜ¤Î¤³¤È¿½¤·¾å¤²¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¡¢Í¸¢¼Ô¤Ë¤ÏÇÉÈ¶¤Î¥Ñ¡¼¥Æ¥£¡¼¤À¤È¸À¤Ã¤Æ¡¢¼ÂºÝ¤Ë¤ÏÇÉÈ¶¤ËÇ¼¤á¤º¤Ë¼«Ê¬¤Î¤È¤³¤í¤ÏÁ´Éô¤¤¤¿¤À¤¯¤È¤¤¤¦¡¢¤³¤ì¤Ï¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¤È¤ó¤Ç¤â¤Ê¤¤¤È¹ñÌ±¤Ï»×¤¦¤·¡¢ÅöÁ³ÁíÍý¤È¤·¤Æ¤â¡¢¤½¤¦¤¤¤¦Ç§¼±¤ò»ý¤Ã¤Æ¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤òºÆÅÙ¤´ÅúÊÛ¤¤¤¿¤À¤±¤Ê¤¤¤«¡©¡×
ÀÐÇËÁíÍý¡Ö¤½¤ì¤ÏË¡¤Î¼ñ»Ý¤«¤é¤·¤ÆÂç¤¤¯°ïÃ¦¤¹¤ë¤â¤Î¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤ÎÅÀ¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÍ¸¢¼Ô¤ÎÊý¡¹¤«¤é¸·¤·¤¤¤´ÈãÈ½¤ò»ä¤É¤â¤ÏÄºÂ×¤ò¤·¤Æ¤ª¤ë¤ï¤±¤Ç¡¢¤½¤ÎÊ§¿¡¤ËÅØ¤á¤ë¤È¤¤¤¦¤Î¤ÏÅÞ¤È¤·¤ÆÅöÁ³¤Î¤³¤È¤À¡×
¹õ´äµÄ°÷¡ÖÎ¢¶âµÄ°÷¤ËÂÐ¤¹¤ë¼«Ì±ÅÞ¤È¤·¤Æ¤Î¸øÇ§´ð½à¡¢½°µÄ±¡Áªµó»þ¤Ë¤Ï3¤Ä¤Û¤É¼¨¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¤³¤Î²Æ¤Î»²µÄ±¡Áªµó¤Ï¤É¤¦¤¤¤¦¸øÇ§´ð½à¤Ê¤Î¤«¡©¡×
ÀÐÇËÁíÍý¡Ö¾ÜºÙ¤Ë¤ªÅú¤¨¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤È»þ´Ö¤¬¤¤¤¯¤é¤¢¤Ã¤Æ¤âÂ¤ê¤Ê¤¤¤¬¡¢»ä¤É¤â¤È¤·¤Æ¸øÇ§¤ò¤¹¤ëºÝ¤Ë¤Ï¡¢¡Ø¤½¤Î¼Ô¤¬ÅöÁª¤Î²ÄÇ½À¤È¤¤¤¦¤â¤Î¤¬¤É¤ì¤À¤±¤¢¤ë¤«¡Ù¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ï¤«¤Ê¤ê½Å»ë¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤ì¤Ï¡¢²æ¤¬ÅÞ¤È¤·¤Æ¡¢¼«Í³Ì±¼çÅÞ¸øÇ§¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ÇÍ¸¢¼Ô¤ÎÊý¡¹¤ËÌä¤¦°Ê¾å¤Ï¡¢¤É¤ì¤¯¤é¤¤ÅöÁª¤¹¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤Î¤«¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢¤É¤ì¤À¤±¤½¤ÎÃÏ°è¤ÎÊý¡¹¤«¤é¿®Ç¤¤µ¤ì¡¢Íý²ò¤òÆÀ¤Æ¤¤¤ë¤«¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¤È¤Æ¤âÂç»ö¤Ê¤³¤È¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×
¹õ´äµÄ°÷¡Ö»ä¤Ï¸øÇ§´ð½à¤Î°ìÈÌÏÀ¤òÊ¹¤¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£¼õ¤«¤ë²ÄÇ½À¤¬¹â¤¤¤È¤«¡¢ÃÏ¸µ¤Ç´À¤«¤¤¤¿¤«¤È¤«¤Ï°ìÈÌÅª¤À¡£¾¯¤Ê¤¯¤È¤âÀ¯¼£»ñ¶âµ¬ÀµË¡¤È¤¤¤¦¡¢¹ñ²ñµÄ°÷¼«¤é¤¬¼«Ê¬¤é¤òÀµ¤¹¤È¤¤¤¦¼ñ»Ý¤Çºî¤Ã¤¿¤³¤ÎË¡Î§¤Î¤Þ¤µ¤Ë¼ñ»Ý¤«¤éÂç¤¤¯°ïÃ¦¤·¤Æ¤¤¤ë¸õÊä¼Ô¤ËÂÐ¤·¤Æ¤Ï¡¢½°µÄ±¡¤Ç¤ÏÆÃÊÌ¤Î´ð½à¡¢¤³¤ì¤ÏÅÞ¤Î½èÊ¬¤¬¤¤¤«¤¬¤Ê¤â¤Î¤«¤È¤«À¯ÎÑ¿³¤ÇÊÛÌÀ¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤«¡¢¤Ê¤¤¤·¤ÏÆÃÃÊ¤Ë¤³¤ÎÎ¢¶âÌäÂê¤ËÂÐ¤·¤ÆÃÏ¸µ¤«¤é¤ÎÍý²ò¤¬ÆÀ¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢¤³¤¦¤¤¤Ã¤¿´ð½à¤òÎ©¤Æ¤¿¤¬¡¢ÅöÁ³¡¢»²µÄ±¡Áªµó¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤â´ð½à¤òÎ©¤Æ¤ë¤È»×¤¦¡£¤³¤ÎÆÃ²½¤·¤¿ÉÔµºÜµÄ°÷¡¢Î¢¶âµÄ°÷¤ËÂÐ¤·¤Æ¤É¤¦¤¤¤¦¸·¤·¤¤´ð½à¤ÇÄ©¤à¤Î¤«¡©¡×
ÀÐÇËÁíÍý¡Ö¹ñ²ñµÄ°÷¤Ç¤¢¤ë°Ê¾å¤Ï¡¢½°µÄ±¡¤È»²µÄ±¡¤Ç¸²Ãø¤Ëº¹¤¬¤¢¤Ã¤Æ¤¤¤¤¤È»ä¤Ï»×¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£¤½¤³¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢½°µÄ±¡¤Î¾ì¹ç¤Ï¡¢¹ñÌ±¤Î³§ÍÍÊý¤Ë²æ¤¬ÅÞ¸õÊä¼Ô¤ËÂÐ¤¹¤ë»Ù»ý¤ò¤ª´ê¤¤¤¹¤ë¤«ÈÝ¤«¤òÈ½ÃÇ¤¹¤ë¾ì¹ç¤Ë¤Ï¡¢¼«Ì±ÅÞÅÞÂ§¤Ë¤ª¤±¤ë¡¢Áªµó¤Ë¤ª¤±¤ëÈó¸øÇ§¤è¤ê¤â½Å¤¤½èÊ¬¤ò¼õ¤±¤¿¤â¤Î¡¢¤½¤ì¤è¤ê¤â·Ú¤¤½èÊ¬¤ò¼õ¤±¤¿¼Ô¤Ç¤¢¤Ã¤¿¤È¤·¤Æ¤â¡¢ÀâÌÀÀÕÇ¤¤¬½½Ê¬¤Ë²Ì¤¿¤µ¤ì¤º¡¢ÃÏ¸µ¤Î¤´Íý²ò¤¬½½Ê¬¤Ë¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤Ê¤¤¤ÈÈ½ÃÇ¤µ¤ì¤ë¼Ô¡¢¤½¤¦¤¤¤¦¤è¤¦¤Ê¼Ô¤ÏÈó¸øÇ§¤È¤·¤¿¡£´ðËÜÅª¤ËÆ±¤¸¹Í¤¨¤¬Æ§½±¤µ¤ì¤ë¤â¤Î¤È¾µÃÎ¤·¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¤³¤ì¤«¤éÀè¡¢¸øÇ§¤òºÇ½ªÅª¤Ë·èÄê¤¹¤ë¤Ë¤¢¤¿¤ê¡¢ÅÞ¤Ë¤ª¤¤¤ÆÌÊÌ©¤Ë¡¢¤½¤·¤Æ¤Þ¤¿ÃÏ¸µ¤Î¤ª¹Í¤¨¡¢¹ñÌ±¤Î³§ÍÍ¤Î¤´Íý²ò¡¢¤½¤¦¤¤¤¦¤â¤Î¤òÆ§¤Þ¤¨¤¿È½ÃÇ¤ò¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×
¹õ´äµÄ°÷¡Ö¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ï¡¢¥Î¥ë¥Þ¤òÄ¶²á¤·¤¿Ê¬¤À¤±¤ò¥¥Ã¥¯¥Ð¥Ã¥¯¤·¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿½°µÄ±¡¤È¡¢Áªµó¤Î»þ¤Ë¥Î¥ë¥Þ¤Ê¤·¤ÇÇÉÈ¶¤Î¥Ñ¡¼¥Æ¥£¡¼¤À¤È¸À¤Ã¤Æ½¸¤á¤¿¶â¤òÁ´Éô¡¢Á´³Û¥¥Ã¥¯¥Ð¥Ã¥¯¤µ¤ì¤¿»²µÄ±¡¤È¤Ç¡¢¸ø³«´ð½à¤¬Æ±¤¸¤À¤È¤¤¤¦¤³¤È¤«¡©¡×
ÀÐÇËÁíÍý¡Ö¤½¤ì¤Ï¸Ä¡¹¤Ë¤è¤ê»ö¾ð¤Ï°ã¤¦¡£¤À¤«¤é¡¢¤½¤ì¤À¤±¤¬È½ÃÇ´ð½à¤Ê¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£¤·¤«¤·¡¢º£¡Ê¹õ´ä¡Ë°Ñ°÷¤¬»ØÅ¦¤·¤¿¤è¤¦¤Ê¤³¤È¤â¡¢ÅöÁ³¡¢Í¸¢¼Ô¤ÎÍý²ò¤¬¤É¤ì¤À¤±¤¤¤¿¤À¤±¤Æ¤¤¤ë¤«¤È¤¤¤¦¤³¤È¤òÈ½ÃÇ¤¹¤ë¾ì¹ç¤Ë¤Ï½ÅÍ×¤ÊÍ×ÁÇ¤À¡×
¹õ´äµÄ°÷¡Ö½°µÄ±¡¤È»²µÄ±¡¤Ç¤Ï¡¢º£¸À¤Ã¤¿»úÌÌ¤Î¤³¤È°Ê¾å¤Ë¡¢·èÄêÅª¤Ê°ã¤¤¤¬¤¢¤ë¡£¤½¤ì¤Ï¡¢»²µÄ±¡¤Î¾ì¹ç¤Ï¼«¤é¤ÎÁªµó¤Ë¤³¤ÎÎ¢¶â¤ò»È¤Ã¤¿¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡¢¤Ê¤¤¤·¤Ï¤½¤Î²ÄÇ½À¤Ï¶Ë¤á¤Æ¹â¤¤¡£Àè¤Û¤É¿½¤·¾å¤²¤¿ÄÌ¤ê¡¢¸¡»¡¤â²þÁª´ü¤Î¤ßÁ´³Û¥¥Ã¥¯¥Ð¥Ã¥¯¤È¤¤¤¦¤â¤Î¤ò¸øÈ½¤Ç¤â¤·¤Ã¤«¤êÀâÌÀ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤·¤Æ¡¢¤Ê¤¼¤½¤¦¤Ê¤Î¤«¤È¤¤¤Ã¤¿»þ¤Ë¡¢¡ØÁªµó¤Ë¤ª¶â¤¬¤«¤«¤ë¤«¤é¡Ù¤È¤¤¤¦¡¢¤³¤¦¤¤¤Ã¤¿¾Ú¸À¤âÊ£¿ô¤¢¤ë¡£¤½¤¦¤Ê¤ë¤È¡¢¤³¤ÎÎ¢¶â¤òÁªµó¤Ë»È¤Ã¤¿¡¢¸À¤¤Êý¤òÊÑ¤¨¤ì¤Ð¡¢Î¢¶â¤Ç¥Ð¥Ã¥¸¤ò¡¢µÄ°÷¤ÎÅöÁª¤òÆÀ¤¿¤È¡£ÁíÍý¡¢Ì±¼ç¼çµÁÁªµó¤ËÂÐ¤¹¤ëËÁÆÂ¤È¤¤¤¦¤«¡¢¤³¤ìÂçÊÑ»ä¤Ï¼Ù¤ÊÄ©Àï¤À¤È»×¤¦¡£Å°ÄìÅª¤Ë°ã¤¦¡£¤³¤ì¤Ç¤¤¤Æ¡¢Æ±¤¸´ð½à¤Ç»²µÄ±¡¤â¸øÇ§¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¤¤¤¤Î¤«¡©¡×
ÀÐÇËÁíÍý¡Ö¸øÇ§¤ò·è¤á¤ë¤Ë¤¢¤¿¤ê¡¢²æ¤¬ÅÞ¤ÎÃæ¤ÇÀè¤Û¤ÉÍèÏÃ¤·¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢ÃÏ¸µ¤Î¤´Íý²ò¤¬¤É¤ì¤À¤±¤¤¤¿¤À¤±¤Æ¤¤¤ë¤«¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ò½Å»ë¤·¤Ê¤¬¤éÈ½ÃÇ¤ò¤·¤¿¤¤¡£¤½¤Î¥¥Ã¥¯¥Ð¥Ã¥¯¡¢ÆüËÜ¸ìÅª¤Ë¸À¤¨¤Ð´ÔÉÕ¶â¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¤¬¡¢¤³¤ì¤Î»È¤¤Æ»¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¤ß¤ó¤Ê¤¬¤½¤ì¤ò»È¤Ã¤¿¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤È¡£¤½¤â¤½¤â¤½¤ì¤ò»È¤ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¼Ô¤âÁêÅö¿ô¤¤¤ë¡£¤½¤·¤Æ¤Þ¤¿¡¢»È¤Ã¤¿¼Ô¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢²ñ¹çÈñ¡¢¸¦½¤²ñ¤Î»ÜÀß·ÐÈñ¡¢¿Í·ïÈñ¡¢¸òÄÌÈñ¡¢½ñÀÒÂå¡¢ÄÌ¿®Èñ¡¢¤³¤ì¤¬¼ç¤Ê»ÈÅÓ¤È¤Ê¤Ã¤¿»ä¤É¤â¤ÏÇÄ°®¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤¦¤·¤¿Ä´ºº·ë²Ì¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢ÅÞ¤È¤·¤Æ¤âÊó¹ð½ñ¤ÇÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¡¢¹ñÌ±¤Î³§ÍÍÊý¤ËÀâÌÀ¤ò¤·¤Æ¤¤¿¡£¤³¤ì¤«¤éÀè¡¢»ÈÅÓ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢´Ø·¸µÄ°÷¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤â¡¢²ñ¸«Åù¡¹¤Î¾ì¤Ë¤ª¤¤¤ÆÉ¬Í×¤ÊÀâÌÀ¤òº£¸å¤È¤â¤ä¤Ã¤Æ»²¤ê¤¿¤¤¡×
¹õ´äµÄ°÷¡ÖÂ¿Ê¬ÁíÍý¤Î¤½¤ÎÅúÊÛ½ñ¡¢1Ç¯°Ê¾åÁ°¤«¤éÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤È»×¤¦¡£¤ª¤½¤é¤¯¡£¡Ø¤³¤ì¤«¤éÀâÌÀ¤Îµ¡²ñ¡Ù¤È¤«¸À¤Ã¤Æ¡¢¤³¤ì¤«¤éµ¼Ô²ñ¸«³«¤¯¿Í1¿Í¤â¤¤¤Ê¤¤¤·¡¢¹²¤Æ¤Æº£À¯ÎÑ¿³¤ò¼õ¤±¤è¤¦¤È¡¢¸øÇ§¤Û¤·¤¤¤«¤é¤È¡¢¤â¤¦¤«¤Ê¤ê¶ÉÌÌ¤¬ÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤È¤Ë¤«¤¯¡¢½°µÄ±¡¤È»²µÄ±¡¤Ç¤ÏÁ´¤¯¤â¤Ã¤Æ°ã¤Ã¤¿±¿ÍÑ¤¬¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤·¤«¤â¤½¤ì¤¬Áªµó¤ÎÇ¯¤Ë¡¢Áªµó¤Ç¤ª¶â¤¬¤«¤«¤ë¤«¤éÎ¢¶â¤À¤È¸¡»¡¤âÇ§¤á¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤¦¹Í¤¨¤ë¤È¡¢»ä¤ÏÅöÁ³¡¢¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿¿Í´Ö¤ÏÁªµó¤Ë½Ð¤ë»ñ³Ê¤¹¤é¤Ê¤¤¤È¤Þ¤Ç¤Ï¸À¤ï¤Ê¤¤¤¬¡¢¤¿¤À¡¢½Ð¤ë¤Ë¤·¤¿¤Ã¤Æ¡¢ÅÞ¤È¤·¤Æ¤Ï¤«¤Ê¤ê¤Î¥Ú¥Ê¥ë¥Æ¥£¡¼¤ò¡¢¤¹¤Ê¤ï¤ÁÈó¸øÇ§¤È¤¤¤¦¥Ú¥Ê¥ë¥Æ¥£¡¼¤ò¤â¤Ã¤Æ¤·¤Æ¡¢¤½¤ì¤Ç¤â¹ñÌ±¤ÎÍý²ò¤¬ÆÀ¤é¤ì¤ë¤Ê¤é¤È¤¤¤¦¡¢»ä¤Ï¤³¤¦¤¤¤¦ËÜÅö¤ËÇØ¶Ú¤ò¿¤Ð¤·¤¿ÅÞ¤È¤·¤Æ¤Î¿¿Ùõ¤ÊÂÐ±þ¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¡×
ÀÐÇËÁíÍý¡Ö¤´»ØÅ¦¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£²æ¤¬ÅÞ¤È¤·¤Æ¤½¤Î¤è¤¦¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç»²¤ê¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤ì¤Ï¡¢»ä¤É¤â¤ÎÀÕÇ¤¤È¤·¤Æ¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤ÎÁªµó¶è¡¢¤¢¤ë¤¤¤ÏÈæÎã¶è¤Ç¡¢¿®¤òÌä¤¦°Ê¾å¤Ï¡¢º£¡Ê¹õ´ä¡Ë°Ñ°÷¤¬¤´»ØÅ¦¤Î¤è¤¦¤Ê¤³¤È¡¢²ÄÇ½¤Ê¸Â¤êÊ§¿¡¤·¤Æ¤¤¤¯ÀÕÇ¤¤Ï¤¢¤ë¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤Î¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¹ñÌ±¤Î³§ÍÍÊý¤Î¿§¡¹¤Ê¤ª¹Í¤¨¤ò´Å¤¯¸«¤ë¤Ä¤â¤ê¤ÏÁ´¤¯¤Ê¤¤¡£ºòÇ¯¤ÎÁíÁªµó¤Ë¤ª¤¤¤Æ»ä¤É¤â¤È¤·¤Æ²ÄÇ½¤Ê¸Â¤ê¤ÎÂÐ±þ¤ò¼è¤Ã¤¿¤¬¡¢»ä¤Î¹Ô¤ÆÏ¤«¤Ê¤¤¤È¤³¤í¤â¤¢¤Ã¤Æ½½Ê¬¤Ê¤´Íý²ò¤òÆÀ¤é¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ï¤è¤¯Ç§¼±¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¡£Íè¤¿¤ë»²µÄ±¡Áªµó¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢²æ¤¬ÅÞ¤È¤·¤Æ¡¢¹ñÌ±¤Î³§ÍÍÊý¤Î¤´Íý²ò¤ò¤µ¤é¤ËÆÀ¤ë¤Ù¤¯ºÇÂç¸Â¤ÎÅØÎÏ¤Ï¤¹¤ë¡×
¹õ´äµÄ°÷¡Öº£¤ÎÁíÍý¤Î¤´ÅúÊÛ¡¢¶Ã¤¯¤È¤¤¤¦¤«¤¢¤ê¤¬¤¿¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢»ä¤Î¼ñ»Ý¤òÇ§¤á¤Æ¤¯¤ì¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ï¡¢»²µÄ±¡¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¤«¤Ê¤ê¸·¤·¤¤´ð½à¤ÇÈó¸øÇ§¤ò¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¡¢¤³¤¦¤¤¤Ã¤¿¤³¤È¤ÇÄ©¤à¤È¤¤¤¦¤³¤ÈÊ¹¤¤¤¿¡£¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£¤¿¤À¡¢¡Ø¤Ê¤«¤Ê¤«¤½¤¦¤Ï¤¤¤«¤Ê¤¤¡Ù¤È¤¤¤Ã¤¿»þ¤Ë¡¢ºÇÄã¸ÂÌóÂ«¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¤Î¤Ï¡¢º£¡¢Î¢¶â¤Î¤¢¤Ã¤¿µÄ°÷¤¬°ì¼¡¸øÇ§¤Ç12¿Í¤À¤¬¡¢2019Ç¯¤ËÎ¢¶â¤òÍ×¤¹¤ë¤Ë²þÁª´ü¤ÇÁ´³Û¥¥Ã¥¯¥Ð¥Ã¥¯¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£»ä¤¬º£»ØÅ¦¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢¤½¤ì¤¬ËÜÅö¤ËÁªµó¤Ë»È¤ï¤ì¤¿¤«¤É¤¦¤«¤È¡£ÁíÍý¤âÀè¤Û¤É¡Ø¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¸ø³«¤·¤Æ¤¤¤¯¡Ù¤È¤ª¤Ã¤·¤ã¤Ã¤¿¡£¤½¤³¤Ç¡¢¤¸¤ã¤¢¤³¤ÎÎ¢¶â¤òÁªµó¤Ë»È¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦Èó¾ï¤Ë³¸Á³À¡¢²ÄÇ½À¤¬¹â¤¤¤ï¤±¤À¡£¤³¤ì¤ÏÍ¸¢¼Ô¤Î³§ÍÍ¤Ë¡¢¡Ø¼«Ê¬¤Ï»È¤Ã¤Æ¤Ê¤¤¡£¤±¤Ã¤·¤ÆÎ¢¶â¤òÁªµó¤Ë»È¤Ã¤Æ¤Ê¤¤¡Ù¤È¤¤¤¦¡Èµó¾ÚÀÕÇ¤¡É¤ÏÎ©¸õÊä¤¹¤ëÂ¦¤Ç¤¢¤ë¤È»×¤¦¡£¤½¤¦¤Ê¤ë¤È¡¢2019Ç¯¤ÎÎ¢¶â¤Ï¡¢¾¯¤Ê¤¯¤È¤â¥Ñ¡¼·ô¤Ï¤ß¤ó¤ÊÇä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤·¤«¤â¡¢¸¡»¡¤¬Ç§¤á¤Æ¡¢Á´³Û¡¢¤½¤ì¤ÏÇÉÈ¶¤ËÆþ¤é¤º¼«Ê¬¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤À¤«¤é¡¢¤½¤Î³Û¤¬¤¤¤¯¤é¤Ç¡¢¤½¤Î»ÈÅÓ¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÁ´¤ÆÎÎ¼ý½ñ¤ò¤â¤Ã¤Æ¡¢¼«Ê¬¤ÏÎ¢¶â¤òÁªµó¤Ë»È¤Ã¤Æ¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ò¾ÚÌÀ¤µ¤»¤ë¡£¤½¤ì¤Ê¤·¤Ë¤Ï¡¢Í×¤¹¤ë¤Ë¡Èµ¿¤ï¤·¤¤Ï¸øÇ§¤·¤Ê¤¤¡É¤È¤¤¤¦¡¢¤³¤È¤òÌóÂ«¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤Ê¤¤¤«¡©¡×
ÀÐÇËÁíÍý¡Ö²æ¤¬ÅÞ¤Î¸øÇ§¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢²æ¤¬ÅÞ¤ÇÈ½ÃÇ¤ò¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¡£²æ¤¬ÅÞ¤È¤·¤Æ¡¢²æ¤¬ÅÞ¤ÎÀÕÇ¤¤Î¤â¤È¤ÇÈ½ÃÇ¤ò¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¡£¹ñ²ñ¤Ë¤ª¤±¤ë¤¤¤í¤ó¤Ê¤´»ØÅ¦¤ÏÇ°Æ¬¤ËÃÖ¤¤Ê¤¬¤é¤ä¤ë¤¬¡¢³°Éô¤ÎÊÛ¸î»Î¤ò¸ò¤¨¤ÆÄ´ºº¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¿¡£¤½¤¦¤¤¤¦¤è¤¦¤Ê¤ª¶â¡¢¥¥Ã¥¯¥Ð¥Ã¥¯¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤Ç¸À¤Ã¤Æ¤â´ÔÉÕ¶â¤È¸À¤Ã¤Æ¤â¤¤¤¤¤¬¡¢¼ç¤Ê»ÈÅÓ¤ÏÀè¤Û¤É¿½¤·¾å¤²¤¿ÄÌ¤ê¤À¡£¤Þ¤¿¡¢¼ý»ÙÊó¹ð½ñ¤ÎÉÔµºÜ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¸¡»¡¤Ë¤è¤ë¸·Àµ¤ÊÁÜºº¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢Ë¡¤È¾Úµò¤Ë´ð¤Å¤¼è¤ê¾å¤²¤ë¤Ù¤¤â¤Î¤¬Î©·ï¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤ÎÃæ¤Ç¤â¡¢´ÔÉÕ¶â¤¬Áªµó±¿Æ°¤Ë°ãË¡¤Ë»ÈÍÑ¤µ¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¤è¤¦¤Ê»ö°Æ¤Ï¾µÃÎ¤ò¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£¤½¤¦¤¤¤¦¤è¤¦¤Ê¤ª¶â¤¬²¿¤Ë»È¤ï¤ì¤¿¤Î¤«¡¢¤½¤ì¤¬¡È°ãË¡¤Ë¡É¤È¤¤¤¦·è¤á¤Ä¤±¤Ï¡¢»ä¤Ï¤¤Á¤ó¤È¸¡¾Ú¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¤È»×¤¦¡£¤½¤¦¤¤¤¦¤â¤Î¤¬¤¤Á¤ó¤ÈÅ¬Ë¡¤Ë»È¤ï¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤òÀâÌÀ¤¹¤ë¡¢¤½¤¦¤¤¤¦ÀÕÇ¤¤Ï»ä¤É¤â¤Ë¤¢¤í¤¦¤«¤È¤¤¤¦É÷¤Ë¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¤½¤Î¾å¤Ç¡¢Ã¯¤ò¤É¤Î¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¸øÇ§¤¹¤ë¤«¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ï¡¢²æ¤¬ÅÞ¤ÎÀÕÇ¤¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢ºÇ½ªÅª¤Ë¤Ï¸øÇ§¸¢¼Ô¤¿¤ë»ä¤¬È½ÃÇ¤¹¤ë¡×
¹õ´äµÄ°÷¡ÖÁªµó¤Î»þ¤À¤±Á´³Û¼«Ê¬¤Î²û¤ËÆþ¤ë¡£¤½¤Î¤³¤È¤â¸¡»¡¤¬Ç§¤á¡¢Â¿¤¯¤ÎÍ¸¢¼Ô¤Ï¤³¤ìÁªµó¤Ë»È¤Ã¤Æ¤ë¤ó¤À¤È¤¤¤¦¡¢¤³¤ì¤À¤±¤Îµ¿¤¤¡¢ÉÔ¿®¤ÎÌÜ¤¬¸þ¤±¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤¿¤À¡¢»ä¤Ïº£¿½¤·¾å¤²¤¿¡¢¾¯¤Ê¤¯¤È¤â2019Ç¯¡¢½ñÎà¤¬¤Ê¤¤¤È¤«µ²±¤¬¤Ê¤¤¤Ç¤ÏºÑ¤Þ¤µ¤ì¤Ê¤¤¡£¤¹¤Ê¤ï¤Á¡¢¡Èµó¾ÚÀÕÇ¤¡É¤¬¼«Ê¬¤Ë¤¢¤ë¤ï¤±¤À¤«¤é¡¢½ñÎà¤Ë¤·¤¿¤Ã¤Æ¡¢¤·¤Ã¤«¤ê¤ÈÃµ¤·½Ð¤·¤Æ¡Ø»ÄÇ°¤Ê¤¬¤é½ñÎà¤¬¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡¢Î©¾Ú¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡Ù¡£¤½¤Î¿Í´Ö¤ÏÎ¢¶â¤ò»È¤Ã¤¿²ÄÇ½À¤Ï¶Ë¤á¤Æ¤¢¤ë¤ï¤±¤Ç¤¹¤«¤é¸øÇ§¤·¤Ê¤¤¡£¤³¤ì¤ÏÅöÁ³¤Îµ¢·ë¤À¤È»×¤¦¡×
ÀÐÇËÁíÍý¡ÖÁªµó¤ÎÇ¯¤Ë¤ª¶â¤¬¤«¤«¤ë¤Î¤Ï¡¢¤½¤ì¤ÏÅö¤¿¤êÁ°¤Î¤³¤È¤À¡£¤½¤ì¤Ï¤â¤¦¤É¤ÎÅÞ¤Ç¤â°ì½ï¤À¡£Áªµó¤Î»þ¤Ë¤¤¤«¤Ë¤·¤Æ³èÆ°ÎÌ¤ò¤¢¤²¡¢¤½¤·¤Æ¹Êó¤ò¹Ô¤¤¡¢ÃúÇ«¤ËÁªµó¶è¤ò²ó¤ê¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢¤½¤ì¤Ï¡¢¤½¤¦¤¤¤¦Ç¯¤ËÁªµó³èÆ°¶¯²½¤ò¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ï¤±¤Ã¤·¤ÆÉÔ¼«Á³¤Ç¤â¤Ê¤¯¡¢´ÔÉÕ¶â¤Î¶â³Û¤¬Áý¤¨¤¿¤³¤È¤ò¤â¤Ã¤ÆÄ¾¤Á¤Ë¤½¤ì¤¬Áªµó±¿Æ°¤ËÅêÆþ¤µ¤ì¤¿¤È·è¤á¤Ä¤±¤é¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¤Ï¡¢¤«¤Ê¤êÏÀÍý¤ÎÈôÌö¤¬¤¢¤ë¡£¤½¤ì¤Ï¡¢»ä¤É¤â¤È¤·¤Æ¡¢¤½¤ì¤¬¤¤Á¤ó¤È¸ø³«¤ò¤µ¤ì¤Í¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¡¢¤½¤ì¤¬¤±¤Ã¤·¤Æ°ãË¡¤Ë¤Ï»È¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ò¤¤Á¤ó¤ÈÀâÌÀ¤¹¤ëÀÕÇ¤¤Ï²æ¡¹¼«Í³Ì±¼çÅÞ¤Ë¤¢¤ë¤È¤è¤¯¾µÃÎ¤·¤Æ¤¤¤ë¡×
¹õ´äµÄ°÷¡Ö»ä¤Ï¤¢¤¨¤Æ¡Ø²ÄÇ½À¡Ù¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤ò»È¤Ã¤Æ·è¤áÉÕ¤±¤Æ¤¤¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£¤¿¤À¡¢¾õ¶·Åª¤Ë¤½¤Î³¸Á³À¤¬¹â¤¯¡¢¤½¤·¤Æ¤³¤³¤Ï»ÊË¡¤Î¾ì¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢À¯¼£¤Î¾ì¤Ï¤¢¤¯¤Þ¤Ç¤â¹ñÌ±¤È¤Î¿®Íê¤Ç¤¢¤ê¡¢¹ñÌ±¤Ë¤³¤³¤Þ¤Ç¡¢º£¿½¤·¾å¤²¤¿¡¢Áªµó»þ¤Ë¤ª¶â¤¬Á´Éô¼«Ê¬¤È¤³¤í¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤Æ¡¢¤·¤«¤âÁªµó¤Ë¤ª¶â¤¬¤«¤«¤ë¡¢¤½¤ì¤Ï¤ß¤ó¤Ê°ì½ï¤À¤¬¡¢¤¿¤À¡¢¼«Ì±ÅÞ°Ê³°¤ÏÎ¢¶â¤Ê¤ó¤«»È¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£ÁíÍý¡¢Àè¤Û¤É¡¢»²µÄ±¡¤Î¸øÇ§¤ËÂÐ¤·¤Æ¤Ï½°µÄ±¡°Ê¾å¤Ë¸·¤·¤¤»ÑÀª¤ò»ý¤Ã¤ÆÄ©¤à¤È¤¤¤¦ÅúÊÛ¤ò»ä¤âÉ¾²Á¤¹¤ë¡£¤¿¤À¡¢º£¤Î¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¡Ø¶Ø»ß¤è¤ê¸ø³«¡Ù¤È¡¢¤½¤³¤Þ¤Ç¸À¤Ã¤Æ¤ë³ä¤Ë¸ø³«¤òµá¤á¤Ê¤¤¡¢¤³¤ì¤ò¸øÇ§´ð½à¤Ë¤·¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢»ä¤Ï¤³¤ÎÀ¯¼£ÉÔ¿®¤ÎÊ§¿¡¤ËÂÐ¤·¤Æ¶Ë¤á¤Æ¾Ã¶ËÅª¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¸å¤í¸þ¤¤ÊÀ¯ÅÞ¤Ç¤¢¤ê¡¢¤½¤ÎÅúÊÛ¤Ç¤¢¤Ã¤¿¤È»ØÅ¦¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¡×
¡ÊABEMA NEWS¡Ë