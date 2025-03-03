¡Ö·ã¥¢¥Ä¤Ç¤·¤¿!¡×Åìµþ¥Þ¥é¥½¥ó¤ÇÀ¤³¦Åª¥®¥¿¥ê¥¹¥È¤¬¹ì²»¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤Ë¥Õ¥¡¥ó´¿´î¡ÖÍèÇ¯¤â¥¹¥¿¡¼¥È¤ÇÃÆ¤¤¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×¡Ö¤³¤ó¤Ê¤ó¤µ¤ì¤¿¤éÎ©¤Á»ß¤Þ¤ë¤ä¤í¡×
¡¡¥Ø¥ô¥£¥á¥¿¥ë¡¦¥Ï¡¼¥É¥í¥Ã¥¯ÀìÌç¥ì¡¼¥Ù¥ë¤Î¡Ö¥¢¥ô¥¡¥í¥ó¡¦¥ì¡¼¥Ù¥ë¡×¸ø¼°X¤¬¹¹¿·¡£3·î2Æü¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¡ÖÅìµþ¥Þ¥é¥½¥ó2025¡×¤Ë¡¢¥®¥¿¥ê¥¹¥È¤Î¥Þ¡¼¥Æ¥£¡¦¥Õ¥ê¡¼¥É¥Þ¥ó(62)¤¬ÅÐ¾ì¡£Çú²»¤ò¶Á¤«¤»¤¿¥®¥¿¡¼±éÁÕ¤ò¹Ô¤¦¥·¡¼¥ó¤¬Åê¹Æ¤µ¤ìÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡ÖÅìµþ¥Þ¥é¥½¥ó2025¡×¤Ç¤Ï¡¢¥¹¥¿¡¼¥È¤ÎÀ¹¤ê¾å¤²¤È¤·¤Æ¿·½É¶èÎ©²Ö±à¾®³Ø¹»¹ç¾§ÃÄ¤Ë¤è¤ë¹ç¾§¤È¡¢¥Þ¡¼¥Æ¥£¤Ë¤è¤ë¥®¥¿¡¼±éÁÕ¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥Þ¡¼¥Æ¥£¤Ï¤³¤ÎÆü¡¢OfficialÉ¦ÃËdism¤Î¡Ö½ÉÌ¿¡×¡¢Perfume¤Î¡Ö¥Ý¥ê¥ê¥º¥à¡×¡¢LiSA¤Î¡Ö¹ÈÏ¡²Ú¡×¡¢¤¤¤¤â¤Î¤¬¤«¤ê¤Î¡ÖÉ÷¤¬¿á¤¤¤Æ¤¤¤ë¡×¤ò¥®¥¿¡¼±éÁÕ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥Þ¡¼¥Æ¥£¡¼¤Ï1990Ç¯¤Ëà¥¹¥é¥Ã¥·¥å¥á¥¿¥ëBIG4á¤È¤¤¤ï¤ì¤ë¥Ð¥ó¥É¡Ö¥á¥¬¥Ç¥¹¡×¤Ë²ÃÆþ¡£90Ç¯ÂåÈ¾¤Ð¤«¤é¥Ä¥¢¡¼¤Î°ÜÆ°»þ´Ö¤òÍøÍÑ¤·¤ÆÆüËÜ¸ì¤òÊÙ¶¯¤·¥Þ¥¹¥¿¡¼¡£2004Ç¯¤ËÆüËÜ¤Ë°Ü½»¡£Í§¿Í¤Î¾Ò²ð¤ÇÃÎ¤ê¹ç¤Ã¤¿ÁêÀî¼·À¥¤Î¥Ð¥Ã¥¯¥Ð¥ó¥É¤Ë¥®¥¿¥ê¥¹¥È¤È¤·¤Æ»²²Ã¡£°Ê¹ß¡¢ÆüËÜ¤ÇËÜ³ÊÅª¤Ë¥®¥¿¥ê¥¹¥È¤È¤·¤Æ¤Î³èÆ°¤ò³«»Ï¤·¤¿¡£