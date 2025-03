【モンスターハンターワイルズ】2月28日 発売予定価格 通常版:9,900円 デラックスエディション:11,900円 プレミアムデラックスエディション:13,900円

タレントの後藤真希さんが、自身のYouTubeチャンネル「ゴマキのギルド」にて「モンスターハンターワイルズ」PC版の実況配信を3月3日14時30分頃から行なっている。

後藤さんは、2023年時点で総プレイ時間が8,000時間を超えているなど、「モンハン」シリーズの大ファンで知られている。配信にて後藤さんは、キャラクタークリエイションを終えたゲーム冒頭からプレイを開始。キャラクリで意識したことなども紹介している。

チュートリアルもすべて表示されるモードでプレイしており、初心者でも分かりやすい内容となっている。

【【モンハンワイルズ生配信】ハンター真希先生のモンハンワイルズ初討伐!【ゴマキのギルド】】

