¡Ú¹âÌî¿ÍÊìÈþÏ¢ºÜ¡ô11¡ÛÈ½Äê£³¡½£°¡ÄÎÞ¤Ç´¬¤¤¤¿ÅìÍÎÂÀÊ¿ÍÎ½÷»Ò¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥Ù¥ë¥È
¡Ú¥â¥Ç¥ë¥Ü¥¯¥µ¡¼¡¡¹âÌî¿ÍÊìÈþ¡¡£¹Æ¬¿È¥Õ¥¡¥¤¥¿¡¼¤Î¹ðÇò¡Ê£±£±¡Ë¡Û¡¡£²£°£±£´Ç¯£¶·î¤ËÅö»þÅìÍÎÂÀÊ¿ÍÎ¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Õ¥é¥¤µé£±°Ì¤À¤Ã¤¿¥«¥¤¡¦¥¸¥ç¥ó¥½¥ó¡Ê£Ô¡õ£È¡Ë¤Ë£Ô£Ë£ÏÉé¤±¡£¥×¥í½é¹õÀ±¤òµÊ¤·¤Æ¾¯¤·±ó²ó¤ê¤·¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤½¤Î¸å¤Î£²Ï¢¾¡¤Ç´¬¤ÊÖ¤·¤ËÀ®¸ù¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡£±£µÇ¯£¶·î£±£°Æü¤ËÅìÍÎÂÀÊ¿ÍÎ½÷»Ò¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Ð¥ó¥¿¥àµé²¦ºÂ·èÄêÀï¤Ë£±°Ì¤ÎÁª¼ê¤È¤·¤Æ¡¢£²°Ì¤Î¥Î¡¼¥ó¥Ö¥¢¡¦¥ë¡¼¥¯¥×¥é¥¤¥¢¥ê¡¼¡Ê¥¿¥¤¡Ë¤ÈÂÐÀï¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤è¤¦¤ä¤¯¤Ä¤«¤ó¤À½é¤Î¥¿¥¤¥È¥ëÄ©Àï¤Ç¤¹¡£Åö»þ¡¢¶¨±É¥¸¥à¤Î¶âÊ¿·½°ìÏº²ñÄ¹¤¬¡ÖÆâÍÆ¼¡Âè¤Ç¤ÏÀ¤³¦Àï¤â»ëÌî¤ËÆþ¤ì¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤¿¤è¤¦¤Ë¡¢¾¡¤Æ¤Ð¥Ü¥¯¥µ¡¼¤È¤·¤Æ¤ÎÌ¤Íè¤¬³«¤±¤Æ¤¯¤ë¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤·¡¢µ¤¹ç¤Ï½½Ê¬¤Ç¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤Î¤È¤¡¢°ÊÁ°¤Î¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Õ¥é¥¤µé¤«¤é£²³¬µé¾å¤²¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¸ºÎÌ¤â³Ú¤Ç¤·¤¿¡£ÂÎ¤âÆ°¤¤¤Æ½øÈ×¤«¤é¹¶¤á¤Æ¤¤¤±¤Þ¤·¤¿¡£ÀïÁ°¤Ë¡Ö½¸ÂçÀ®¤Î°ìÀï¤Ë¤Ê¤ë¡×¤È¿ÊÂà¤â¤«¤±¤ëÈ¯¸À¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¼«Ê¬¤è¤êÆ¬°ì¤Ä¾®¤µ¤¤Áê¼ê¤òÅÝ¤·¤Æ¤ä¤í¤¦¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£Á°Æü·×ÎÌ»þ¤Ë¤Ï¡Ö£±¥é¥¦¥ó¥É£Ë£Ï¤Ç¾¡¤Á¤Þ¤¹¡×¤ÈÀë¸À¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤«¤é¤Í¡£
¡¡¤Ç¤â·Ð¸³¤¢¤ëÁê¼ê¡ÊÅö»þ¤ÎÀïÀÓ¤Ï£±£±¾¡£±£²ÇÔ£±Ê¬¤±¡Ë¤Ë¥¬¡¼¥É¤ò¸Ç¤á¤é¤ì¡¢½ªÈ×¤ÏÆ¨¤²¤ë¤è¤¦¤Ëµ÷Î¥¤òÊÝ¤Ã¤Æ¤¤¿¤Î¤Ç¡¢Àë¸ÀÄÌ¤ê¤Î£Ë£Ï¤È¤Ï¤¤¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£³Î¼Â¤Ë£Ë£Ï¤òÃ¥¤Ã¤Æ¾¡¤Ä¤È¤¤¤¦°ÕÌ£¤Ç¤Ï¡¢¤Þ¤À¤Þ¤ÀÂ¤ê¤Ê¤¤ÉôÊ¬¤òÄË´¶¤µ¤»¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¤·¡¢²ù¤·¤µ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ì¤Ç¤â¥¸¥ã¥Ã¥¸¤Ï£³¼Ô¤È¤â¤Ë£¸£°¡½£·£±¤ÎÂçº¹¤ò¤Ä¤±¤Æ¡¢È½Äê£³¡½£°¤Ç¾¡¤Ä¤³¤È¤¬¤Ç¤¡¢¥×¥í£¹ÀïÌÜ¤Ë¤·¤Æ½é¤Î¥¿¥¤¥È¥ë³ÍÆÀ¤Ç¤¹¡£¥Û¥ó¥È¤¦¤ì¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤Í¡£
¡¡Íß¤·¤«¤Ã¤¿¥Ù¥ë¥È¤ò¹ø¤Ë´¬¤¯¤È¡¢»×¤ï¤ºÎÞ¤¬¤¢¤Õ¤ì¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£²þ¤á¤Æ±ÇÁü¤ò¸«¤ëµ¡²ñ¤¬¤¢¤Ã¤¿¤È¤¡¢¥ê¥ó¥°¾å¤Ç¡ÖÀµÄ¾¡¢Ì´¤ò¸«¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Êµ¤»ý¤Á¡£¤³¤ó¤Ê¤¤¤¤²Ã¸º¤Ê¿Í´Ö¤Ç¤¹¤¬¡¢¥Ù¥ë¥È¤ò¼è¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£À¤¤ÎÃæ¡¢¥Á¥ã¥ó¥¹¤òÀ¸¤«¤¹¤«¡¢±¿Ì¿¤òÊÑ¤¨¤ë¤«¤Ï¼«Ê¬¼¡Âè¡£¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤Ê¤ó¤Æ¸À¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡Åö»þ¡¢¥â¥Ç¥ë¤Ê¤É¤Î·ÝÇ½³èÆ°¤âÊÂ¹Ô¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤Æ¡¢¹¥´ñ¤ÎÌÜ¤Ç¸«¤é¤ì¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤³¤ì¤Ç¾¯¤·¤Ï¥Ü¥¯¥µ¡¼¤È¤·¤ÆÇ§¤á¤é¤ì¤¿¤«¤Ê¤È¤â»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£Åì¥¹¥Ý¤µ¤ó¤Ë¤ÏÅö»þ¡¢¥Ü¥¯¥·¥ó¥°¤Ë¤«¤±¤ë¤³¤ó¤Ê¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤òµ»ö¤Ë¤·¤Æ¤â¤é¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¼«Âð¤Î¥¨¥¢¥³¥ó¤Ï¿¿²Æ¤Ç¤â»È¤ï¤Ê¤¤¤ÇÊë¤é¤·¡¢¼¼²¹£µ£°ÅÙ¤Ë¤â¤Ê¤í¤¦¤«¤È¤¤¤¦¼«¼¼¤Î¥í¥Õ¥È¤Ç¿²¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦ÏÃ¤Ç¤¹¡£»î¹ç¤Ë¾¡¤Æ¤¿¤Î¤â¡¢¤³¤¦¤¤¤¦¤³¤È¤Çº¬À¤òÃÃ¤¨¤¿¤«¤é¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
¡¡ÅìÍÎÂÀÊ¿ÍÎ¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È¤¤Ë¡Ö¼¡¤Ï°ì¤Ä¾å¡£À¤³¦¤òÌÜ»Ø¤·¤¿¤¤¡×¤È¤ÎÌîË¾¤ò¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£Ì´¤À¤Ã¤¿¤³¤È¤Ë¡¢¤ä¤Ã¤È¼ê¤¬ÆÏ¤¯¤È¤³¤í¤Þ¤Ç¶á¤Å¤¤¤¿µ¤¤¬¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£¤½¤·¤Æ£±£µÇ¯£±£±·î£±£±Æü¡¢¤Ä¤¤¤Ë¤½¤Î¥Á¥ã¥ó¥¹¤¬Ë¬¤ì¤Þ¤¹¡£