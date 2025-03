ニューカッスルの攻撃の要であるイングランド代表FWアンソニー・ゴードンはFAカップ5回戦(1-2)でレッドカードをもらい、カラバオカップ決勝戦に出場できないことになった。



83分、ブライトンDFヤン・ポール・ファン・ヘッケの顔面を突き飛ばしてしまい、暴力行為として一発でレッドカードをもらったゴードンは現在3試合の出場停止処分を受けている。これにより、プレミアリーグのウェストハム戦とブレントフォード戦、さらにはリヴァプールとのカラバオカップ決勝戦にも出場できない。





What do you think regarding this Anthony Gordon push? Is this a red card for you yes or no? pic.twitter.com/BYcVwQEnYx