これからの予定【経済指標】
【トルコ】
消費者物価指数（2月）16:00
予想 3.0% 前回 5.03%（前月比)
予想 39.95% 前回 42.12%（前年比)
生産者物価指数（2月）16:00
予想 N/A 前回 3.06%（前月比)
予想 N/A 前回 27.2%（前年比)
製造業PMI（購買担当者景気指数）（2月）16:00
予想 N/A 前回 48.0
【香港】
小売売上高（1月）17:30
予想 N/A 前回 -9.7%（価格・前年比)
予想 N/A 前回 -11.5%（数量・前年比)
【スイス】
製造業PMI（購買担当者景気指数）（2月）17:30
予想 N/A 前回 47.5
【ユーロ圏】
フランス製造業PMI（確報・購買担当者景気指数）（2月）17:50
予想 45.5 前回 45.5 （製造業PMI（購買担当者指数）)
ドイツ製造業PMI（購買担当者景気指数）（確報値）（2月）17:55
予想 46.1 前回 46.1
ユーロ圏製造業PMI（購買担当者景気指数・確報値）（2月）18:00
予想 47.3 前回 47.3
ユーロ圏消費者物価指数（HICP・概算値速報）（2月）19:00
予想 0.3% 前回 -0.3%（前月比)
予想 2.3% 前回 2.5%（前年比)
予想 2.4% 前回 2.7%（コア・前年比)
【英国】
製造業PMI（購買担当者景気指数・確報値）（2月）18:30
予想 46.4 前回 46.4
消費者信用残高（1月）18:30
予想 11.5億ポンド 前回 10.0億ポンド
マネーサプライM4（1月）18:30
予想 N/A 前回 0.1%（前月比)
予想 N/A 前回 2.5%（前年比)
【米国】
PMI（購買担当者景気指数・確報値）（2月）23:45
予想 51.6 前回 51.6（製造業PMI・確報値)
建設支出（1月）4日00:00
予想 0.0% 前回 0.5%（前月比)
ISM製造業景気指数（2月）4日00:00
予想 50.5 前回 50.9
※予定は変更されることがあります。
消費者物価指数（2月）16:00
予想 3.0% 前回 5.03%（前月比)
予想 39.95% 前回 42.12%（前年比)
生産者物価指数（2月）16:00
予想 N/A 前回 3.06%（前月比)
予想 N/A 前回 27.2%（前年比)
製造業PMI（購買担当者景気指数）（2月）16:00
予想 N/A 前回 48.0
【香港】
小売売上高（1月）17:30
予想 N/A 前回 -9.7%（価格・前年比)
予想 N/A 前回 -11.5%（数量・前年比)
【スイス】
製造業PMI（購買担当者景気指数）（2月）17:30
予想 N/A 前回 47.5
【ユーロ圏】
フランス製造業PMI（確報・購買担当者景気指数）（2月）17:50
予想 45.5 前回 45.5 （製造業PMI（購買担当者指数）)
ドイツ製造業PMI（購買担当者景気指数）（確報値）（2月）17:55
予想 46.1 前回 46.1
ユーロ圏製造業PMI（購買担当者景気指数・確報値）（2月）18:00
予想 47.3 前回 47.3
ユーロ圏消費者物価指数（HICP・概算値速報）（2月）19:00
予想 0.3% 前回 -0.3%（前月比)
予想 2.3% 前回 2.5%（前年比)
予想 2.4% 前回 2.7%（コア・前年比)
【英国】
製造業PMI（購買担当者景気指数・確報値）（2月）18:30
予想 46.4 前回 46.4
消費者信用残高（1月）18:30
予想 11.5億ポンド 前回 10.0億ポンド
マネーサプライM4（1月）18:30
予想 N/A 前回 0.1%（前月比)
予想 N/A 前回 2.5%（前年比)
【米国】
PMI（購買担当者景気指数・確報値）（2月）23:45
予想 51.6 前回 51.6（製造業PMI・確報値)
建設支出（1月）4日00:00
予想 0.0% 前回 0.5%（前月比)
ISM製造業景気指数（2月）4日00:00
予想 50.5 前回 50.9
※予定は変更されることがあります。