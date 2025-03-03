【トルコ】

消費者物価指数（2月）16:00

予想 3.0% 前回 5.03%（前月比)

予想 39.95% 前回 42.12%（前年比)



生産者物価指数（2月）16:00

予想 N/A 前回 3.06%（前月比)

予想 N/A 前回 27.2%（前年比)



製造業PMI（購買担当者景気指数）（2月）16:00

予想 N/A 前回 48.0



【香港】

小売売上高（1月）17:30

予想 N/A 前回 -9.7%（価格・前年比)

予想 N/A 前回 -11.5%（数量・前年比)



【スイス】

製造業PMI（購買担当者景気指数）（2月）17:30

予想 N/A 前回 47.5



【ユーロ圏】

フランス製造業PMI（確報・購買担当者景気指数）（2月）17:50

予想 45.5 前回 45.5 （製造業PMI（購買担当者指数）)



ドイツ製造業PMI（購買担当者景気指数）（確報値）（2月）17:55

予想 46.1 前回 46.1



ユーロ圏製造業PMI（購買担当者景気指数・確報値）（2月）18:00

予想 47.3 前回 47.3



ユーロ圏消費者物価指数（HICP・概算値速報）（2月）19:00

予想 0.3% 前回 -0.3%（前月比)

予想 2.3% 前回 2.5%（前年比)

予想 2.4% 前回 2.7%（コア・前年比)



【英国】

製造業PMI（購買担当者景気指数・確報値）（2月）18:30

予想 46.4 前回 46.4



消費者信用残高（1月）18:30

予想 11.5億ポンド 前回 10.0億ポンド



マネーサプライM4（1月）18:30

予想 N/A 前回 0.1%（前月比)

予想 N/A 前回 2.5%（前年比)



【米国】

PMI（購買担当者景気指数・確報値）（2月）23:45

予想 51.6 前回 51.6（製造業PMI・確報値)



建設支出（1月）4日00:00

予想 0.0% 前回 0.5%（前月比)



ISM製造業景気指数（2月）4日00:00

予想 50.5 前回 50.9



※予定は変更されることがあります。

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