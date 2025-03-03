【トルコ】
消費者物価指数（2月）16:00
予想　3.0%　前回　5.03%（前月比)
予想　39.95%　前回　42.12%（前年比)

生産者物価指数（2月）16:00
予想　N/A　前回　3.06%（前月比)
予想　N/A　前回　27.2%（前年比)

製造業PMI（購買担当者景気指数）（2月）16:00
予想　N/A　前回　48.0

【香港】
小売売上高（1月）17:30
予想　N/A　前回　-9.7%（価格・前年比)
予想　N/A　前回　-11.5%（数量・前年比)

【スイス】
製造業PMI（購買担当者景気指数）（2月）17:30
予想　N/A　前回　47.5

【ユーロ圏】
フランス製造業PMI（確報・購買担当者景気指数）（2月）17:50
予想　45.5 　前回　45.5 （製造業PMI（購買担当者指数）)

ドイツ製造業PMI（購買担当者景気指数）（確報値）（2月）17:55
予想　46.1　前回　46.1

ユーロ圏製造業PMI（購買担当者景気指数・確報値）（2月）18:00
予想　47.3　前回　47.3

ユーロ圏消費者物価指数（HICP・概算値速報）（2月）19:00
予想　0.3%　前回　-0.3%（前月比)　
予想　2.3%　前回　2.5%（前年比)
予想　2.4%　前回　2.7%（コア・前年比)

【英国】
製造業PMI（購買担当者景気指数・確報値）（2月）18:30
予想　46.4　前回　46.4

消費者信用残高（1月）18:30
予想　11.5億ポンド　前回　10.0億ポンド

マネーサプライM4（1月）18:30
予想　N/A　前回　0.1%（前月比)
予想　N/A　前回　2.5%（前年比)

【米国】
PMI（購買担当者景気指数・確報値）（2月）23:45　
予想　51.6　前回　51.6（製造業PMI・確報値)

建設支出（1月）4日00:00
予想　0.0%　前回　0.5%（前月比)

ISM製造業景気指数（2月）4日00:00
予想　50.5　前回　50.9

※予定は変更されることがあります。