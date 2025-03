2025年日本公開の最高傑作キタかも!? 映画『ウィキッド ふたりの魔女』はアリアナの可愛さとシンシアの演技力が炸裂してます！

【最新公開シネマ批評】

映画ライター斎藤香が現在公開中の映画のなかから、オススメ作品をひとつ厳選して、本音レビューをします。

今回ピックアップするのは、世界中で大ヒットしている映画『ウィキッド ふたりの魔女』(2025年3月7日公開)です。不朽のミュージカルとして世界中で愛されている『ウィキッド』が舞台からスクリーンへ。

主演を務めるのはシンシア・エリヴォさんとアリアナ・グランデさんです。ひと足お先に試写で鑑賞しましたが、2025年の最高傑作キター!ってくらい大感動しました。

では、物語からいってみましょう!

【物語】

魔法と幻想の国オズの “シズ大学” で出会った緑の肌のエルファバ(シンシア・エリヴォさん)とグリンダ(アリアナ・グランデさん)はルームメイトに。

誰よりも優しく賢いけれど、家族にも疎まれて孤独なグリンダとみんなの人気者で美しく愛らしいグリンダ。ふたりは最初は反発しますが、理解を深め、友情を築いていきます。

実はエルファバには強力な魔力があり、その力を見出したオズの魔法使いの招待でエルファバはグリンダを伴ってエメラルドシティへ。しかし、そこでふたりを待っていたのは……?

【悪い魔女と善い魔女の出会い】

冒頭、悪い魔女のエルファバ、善い魔女のグリンダというキャラクターがキッチリ描かれ、エルファバはなぜ最悪の魔女になってしまったのか、何をやってしまったのか……というのが謎のまま、エルファバとグリンダの出会いの物語が始まります。

エルファバは幼少期から悪い子だったわけではなく、どちらかといえばオドオドして人の顔色をうかがっている女の子。緑の肌は彼女の個性ですが、コンプレックスでもありました。いっぽうグリンダは、クラスでも目立つ一軍女子って感じ。

ぼっち女子とモテ女子という正反対のスタンスで、最初は仲が悪いけど次第に親友になっていく……というプロセスは、青春映画あるあるみたいで共感度も高いと思います。大きく違うのは、エルファバが誰よりもすごい魔力の持ち主であるということ。しかも彼女はその力をうまくコントロールできないのです。

【おとぎの国に夢中にさせてくれる完璧なファタジー!】

エルファバの魔法の力が威力を発揮し始めて、彼女はエメラルドシティへ行く切符を手に入れます。この旅はスタートからワクワクです!

まずシティに向かう “エメラルドシティ急行” という列車が素敵。

そして、たどり着いたエメラルドシティがもう最高なんです! まさに夢と魔法のワンダーランド、美しいお城と不思議がいっぱいつまった美しい街。クラシックとエキゾチックの融合プラス近未来感もあり、キラキラと輝く世界は現実を忘れせてて、童心に戻してくれます。

The Emerald City in WICKED, directed by Jon M. Chu

【エルファバの夢を砕く試練】

しかし、ここで憧れのオズの魔法使いに会えるとドキドキしているエルファバはオズの魔法使いの真の姿と目的を知り、ショックを受けます。ずっとひとりぼっちだった自分が、やっと認められたと思ったら……。

ここから先は映画を見ていただきたいのですが、めくるめくヴィジュアルだけでなく、ストーリーもジェットコースター並みにアップダウンを繰り返します。それはエルファバの心の浮き沈みでもあるのです。

そんな彼女の感情は歌にのって観客の心を掴みます。特に映画の最後に披露される歌唱は圧巻! これまで抑制していた感情を思い切りぶつけた、全てを吹き飛ばすような歌声は、映画を見終わって時間が経った今でも忘れられません!

【アリアナの可愛さが炸裂】

エルファバを演じたシンシア・エリヴォさんも素晴らしかったのですが、グリンダを演じたアリアナ・グランデさんも負けていません!

可愛らしいルックスによく似合うピンクのドレスの数々は素敵だし、魔法のステッキをクルリンと操る姿はキュートな魔女そのもの。ブロンドの髪を左右に振ったり、片足を直角にピョンっとあげたり、どの仕草も最高に可愛い。

なによりエルファバへの友情が芽生えてく心の変化がしっかり伝わる演技が良かった!

グリンダ役の中にアリアナ・グランデの魅力のすべてが詰まっていたと思います。

なんとアリアナは公式インタビューで「合格を勝ち取ったときは、人生最高の瞬間でした」と語っているように、グリンダ役を10年前から熱望し、この役もオーディションで勝ち取ったそうです。本作で第97回アカデミー賞助演女優賞候補になったのも納得です!

ちなみに本作は二部構成で3月7日に公開される『ウィキッド ふたりの魔女』は前編。後編の日本公開日は未定ですが、まずは『ウィキッド ふたりの魔女』を劇場でぜひ見ていただきたい。

ちなみに日本語吹替版では、エルファバは高畑充希さん、グリンダは清水美依紗さんが演じています。見比べてみるのも楽しいと思いますよ!

執筆:斎藤香(c)Pouch

Photo:©Universal Studios. All Rights Reserved.

『ウィキッド ふたりの魔女』

2025年3月7日(金)より全国ロードショー

監督:ジョン・M・チュウ

出演:シンシア・エリヴォ、アリアナ・グランデ、ジョナサン・ベイリー、イーサン・スレイター、ボーウェン・ヤン、ピーター・ディンクレイジ with ミシェル・ヨー and ジェフ・ゴールドブラム

製作:マーク・プラット(『ラ・ラ・ランド』『リトル・マーメイド』)、デイヴィッド・ストーン(「ウィキッド」)

脚本:ウィニー・ホルツマン

原作:ミュージカル劇「ウィキッド」/作詞・作曲:スティーヴン・シュワルツ、脚本:ウィニー・ホルツマン

