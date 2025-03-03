¡ÚÈÖµ¼Ô¤Î»ëÅÀ¡ÛÅìµþ£ÖÁ°¸åÈ¾¤Ç¤Î¡ÖÍÍÊÑ¤ï¤ê¡×¤Ç£ÇÂçºå¤Ë£°¡½£±ÇÔÀï
¢¡ÌÀ¼£°ÂÅÄ£Ê£±¥ê¡¼¥°¢¦Âè£´Àá¡¡Åìµþ£Ö£°¡½£±£ÇÂçºå¡Ê£²Æü¡¦Ì£¤ÎÁÇ¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¡Ë
¡¡¡ÚÅìµþ£ÖÃ´Åö¡¦¸åÆ£Î¼ÂÀ¡Û»î¹ç¸å¤ÎÅìµþ£Ö¡¦¾ëÊ¡¹À´ÆÆÄ¤Î¸ÀÍÕ¤¬Á´¤Æ¤òÊª¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¡ÖÁ°È¾¤È¸åÈ¾¤ÇÁ´¤¯ÍÍÊÑ¤ï¤ê¤·¤¿¥²¡¼¥à¤ò¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤½¤³¤ÏÁª¼êÁØ¤ÎÄì¾å¤²¤ò¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¤¤¤±¤Ê¤¤¤È²þ¤á¤Æ»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¡£Á°È¾¤Î¥·¥å¡¼¥È¿ô¤ÏÅìµþ£Ö£µËÜ¡¢£ÇÂçºå£±ËÜ¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¸åÈ¾¤Ï£²ËÜ¤È£±£³ËÜ¡£¼çÆ³¸¢¤ò°®¤Ã¤¿Á°È¾¤Ë¥´¡¼¥ë¤òÃ¥¤¨¤º¡¢¸åÈ¾¤«¤é¿·²ÃÆþ¤ÎËþÅÄ¤òÅêÆþ¤·¤Æ¹¶Àª¤ËÅ¾¤¸¤¿£ÇÂçºå¤Ë°µÅÝ¤µ¤ì¤ÆºÇ¸å¤Ï¶þ¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£
¡¡¸åÈ¾£´£°Ê¬¤Î¼ºÅÀ¾ìÌÌ¤â¼«¿Øº¸¥µ¥¤¥É¤«¤éÃæ±û¤ò·ÐÍ³¤·¤Æ±¦¥µ¥¤¥É¤Þ¤Ç¥Ü¡¼¥ë¤ò±¿¤Ð¤ì¡¢ºÇ¸å¤Ï¥´¡¼¥ëÃæ±û¤Ç¥¯¥í¥¹¤ò»ÅÎ±¤á¤é¤ì¤¿¤â¤Î¡£¸òÂåÁª¼ê¤¬½Ð¾ì¤·¤¿Ä¾¸å¤Î¥×¥ì¡¼¤Ç¡¢¥Þ¡¼¥¯¤Î¼õ¤±ÅÏ¤·¤Ë°ì½Ö¤Î¥º¥ì¤¬À¸¤Þ¤ì¤¿¤³¤È¤Ç¥Õ¥ê¡¼¤Ç¥¯¥í¥¹¤ò¾å¤²¤é¤ì¤¿¤³¤È¤âÍí¤ó¤À¤¬¡¢»Ø´ø´±¤Ï¡Ö¤½¤³¤Ë»ê¤ë¤Þ¤Ç¤Ë¤¤¤¯¤Ä¤«²æ¡¹¤Îº£¤Îµ»½Ñ¤Ç¡¢º£¤Î¼ÂÎÏ¤Ç¤ä¤ì¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Ï¤º¤Ç¤¹¡£¤³¤³¤Ï²¿²ó¤â¸À¤¤¤Þ¤¹¤±¤É¡¢Á°È¾¤Ë¤¢¤ì¤°¤é¤¤»ÙÇÛ¤·¤¿¤Î¤Ç¥¸¥ã¥Ã¥¸¤Ï¤Ç¤¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£µÕ¤Ë¡¢ÍÍÊÑ¤ï¤ê¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¸åÈ¾¤ÎÃæ¤Ç¤â¡¢¼é¤ê¤Î¥¸¥ã¥Ã¥¸¤òÃ¯¤«¤¬¥ß¥¹¤·¤Æ¤â¡¢¤½¤Î¼¡¤Î¿Í´Ö¤¬¤½¤ì¤ò¥«¥Ð¡¼¤¹¤ë¤è¤¦¤Ê¥¸¥ã¥Ã¥¸¤ò¤·Â³¤±¤Æ¤¤¤«¤Ê¤¤¤È¡¢¾¡¤ÁÅÀ¤ò¼è¤êÂ³¤±¤Æ¤¤¤¯¤È¤¤¤¦¤Î¤ÏÆñ¤·¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ò²þ¤á¤Æ´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡×¤È¸·¤·¤¯»ØÅ¦¡£Á°È¾¤ÏÁ°Àþ¤«¤é¤Î¥Ï¥¤¥×¥ì¥¹¤È¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È¤Ê¿Ø·Á¤Ç¥Ü¡¼¥ëÃ¥¼è¤¹¤ë¾ìÌÌ¤ä¼ºÅÀ°Ê³°¤Ç¤Ï¼«¿Ø¥´¡¼¥ëÁ°¤Ç¤Î¥Ü¡¼¥ë¥Û¥ë¥À¡¼¤Ø¤Î¥¢¥×¥í¡¼¥Á¤äÂÎ¤òÄ¥¤Ã¤¿¥·¥å¡¼¥È¥Ö¥í¥Ã¥¯¤Ê¤É¡¢¤é¤·¤µ¤òÈ¯´ø¤·¤Æ¤¤¤¿ÉôÊ¬¤âÆ§¤Þ¤¨¤ë¤È¡¢¤Ê¤ª¤µ¤é²ù¤¤¤¬»Ä¤ë¼ºÅÀ¤Ë¤â¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¤³¤ì¤Ç£Ê£±Éüµ¢£²¥·¡¼¥º¥óÌÜ¤Ï³«Ëë¤«¤é£´Àï¤Ç£±¾¡£³ÇÔ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£»Ø´ø´±¤ÏÀèÈ¯¤«¤é¸òÂåÁª¼ê¤Ø¥Ð¥È¥ó¤ò¤Ä¤Ê¤®¡¢¥Á¡¼¥àÁ´°÷¤ÇÀï¤¤È´¤¤¤¯¥µ¥Ã¥«¡¼¤òµá¤á¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¤³¤ÎÆü¤ÏÀéÅÄ¡¢»³ÅÄ¤ÎÉé½ý¸òÂå¤äÊ¡ÅÄ¤ÎÇ¾¤·¤ó¤È¤¦¤Ë¤è¤ë¸òÂå¤È¤¤¤¦¥¢¥¯¥·¥Ç¥ó¥È¤â½Å¤Ê¤Ã¤¿¤¬¡¢ÅÓÃæ¸òÂå¤ÎÁª¼ê¤Ç°µÎÏ¤ò¤«¤±¤Æ¤¤¿£ÇÂçºå¤È¤ÏÂÐ¾ÈÅª¤Ë¡¢Åìµþ£Ö¤Ï¤Ê¤«¤Ê¤«»×¤¦¤è¤¦¤Ë¸òÂå¥«¡¼¥É¤òÀÚ¤Ã¤Æ¤«¤é²¡¤·ÊÖ¤¹¤³¤È¤Ï½ÐÍè¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¡ÖºÆÅÀ²Ð¤ò¤·¤Æ¤¤¤±¤ëÄì¾å¤²¤Ï¡¢¶ÛµÞ¤Î²ÝÂê¡£¤½¤ì¤Ï¥Ô¥Ã¥Á¤Î¾å¤Ç¤â¥á¥ó¥¿¥ëÅª¤Ë¤â¤Ç¤¹¡£¤³¤³¤Ï¼«Ê¬¤ÎºÓÇÛ´Þ¤á¤Æ¡¢¤â¤¦°ìÅÙ¥¼¥í¥Ù¡¼¥¹¤Ç¹Í¤¨¤Ê¤±¤ì¤Ð¤¤¤±¤Ê¤¤¡×¤È»Ø´ø´±¡£¤³¤ÎÆü¤Î¤è¤¦¤Ê¡ÖÍÍÊÑ¤ï¤ê¡×¤ò¤·¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¡¢¥Ð¥È¥ó¤ò¼õ¤±¼è¤Ã¤¿Áª¼ê¤ÎÊ³µ¯¤âº£¸å¤ÏÉ¬Í×¤Ë¤Ê¤ë¡£
¡¡¤Þ¤¿¸åÈ¾¤Î¹¶·â¤¬¥í¥ó¥°¥Ü¡¼¥ë°ìÊÕÅÝ¤È¤Ê¤ê¡¢¤Ï¤ÍÊÖ¤µ¤ì¤Æ¤ÏÁê¼ê¤Ë¥¡¼¥×¤µ¤ì¤ë°½Û´Ä¤Ë´Ù¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤³¤È¤â»õ¼Ö¤¬¤«¤ß¹ç¤ï¤Ê¤«¤Ã¤¿Í×°ø¤Ë»×¤¨¤ë¡£ºÇ½ªÈ×¤Ë¤ÏÌÚÂ¼¡¢À÷Ìî¤Î£²¥È¥Ã¥×¤Ë¤Ê¤ê¥Ñ¥ï¡¼¥×¥ì¡¼¤òÁªÂò¤·¤¿¤¬¡¢¼ç¾¤Î¿¹ÅÄ¤Ï¡ÖÁ´°÷¤¬¥í¥ó¥°¥Ü¡¼¥ë¤ËÂÐ¤·¤Æ½àÈ÷¤·¤¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ç¥í¥ó¥°¥Ü¡¼¥ë¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¤½¤¦¤¤¤¦½ê¤Ï¥°¥é¥¦¥ó¥É¤ÎÃæ¤ÇÁª¼ê¤¿¤Á¤¬½¤Àµ¤·¤Æ¤¤¤¯É¬Í×¤¬¤¢¤ë¡£µîÇ¯¤È¤«¤Ï¤¢¤ó¤Þ¤ê½³¤é¤º¤Ë¤Ä¤Ê¤¤¤Ç¤¤¤¿¤È»×¤¦¤·¡¢¤Ä¤Ê¤¤¤Ç¤¤¤ëÊý¤¬Áê¼ê¤È¤·¤Æ¤ÏÁÀ¤¤¤Ë¤¯¤¤¤È¤¤¤¦¤«¡¢¥í¥ó¥°¥Ü¡¼¥ë¤ò½³¤ë¤ó¤À¤í¤¦¤Ê¤ÈÂÔ¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤Ï¤ÍÊÖ¤·¤Æ¶¯¤¤Áª¼ê¤¬¥¡¼¥×¤·¤Æ¤È¤¤¤¦¤Î¤ò¤ä¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£¤½¤³¤ÏÁê¼ê¤Î»×¤¦¤Ä¤Ü¤È¤¤¤¦¤«¡¢Áê¼ê¤ò¸«¤Ê¤¬¤é¡¢¤Ä¤Ê¤°ÁªÂò»è¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤¤¤«¤Ê¡£Á°¤¬¤¢¤Î£²¿Í¡ÊÌÚÂ¼¡¢À÷Ìî¡Ë¤À¤Ã¤¿¤Î¤ÇÍê¤ê¤¿¤¯¤Ê¤ë¤±¤É¡¢¤â¤Ã¤È¤¢¤Î£²¿Í¤ò»È¤¦¤¿¤á¤Ë¥Á¡¼¥à¤È¤·¤Æ¤ä¤êÊý¤òÅýÎ¨¤·¤Æ¤¤¤«¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤ÈÈ¿¾Ê¡£µ»½Ñ¤Î¤½¤í¤Ã¤¿Áª¼ê¤â¤¤¤ë¤À¤±¤Ë¡¢Á´°÷¤Î¶¦ÄÌÇ§¼±¤ä¥×¥ì¡¼ÁªÂò¤È¤¤¤¦¤Î¤âº£¸å¤Ë¸þ¤±¤¿²ÝÂê¤Ë¤Ê¤ë¡£
¡¡ºòÇ¯¤â³«Ëë£´Àï¤Ç£²Ê¬¤±£²ÇÔ¤È¶ìÀï¤·¡¢º£Ç¯¤â²þ¤á¤Æ£Ê£±¤Î¸·¤·¤µ¤òÆÍ¤¤Ä¤±¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢Á´°÷¤¬Æü¡¹¤ÎÎý½¬¤ÇÀ®Ä¹¤òÂ³¤±¡¢Àï¤¦Ãæ¤Ç¶¯¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤¿À®¸ùÂÎ¸³¤â»ý¤Á¹ç¤ï¤»¤Æ¤¤¤ë¡£º£Ç¯¤â¤Þ¤¿¡¢ÌÜ¤ÎÁ°¤ÎÊÉ¤ò¾è¤ê±Û¤¨¡¢¶¯¤¤½¸ÃÄ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤Ï¤º¤À¡£