¡ÚÆôºê¥Ü¡¼¥È¡¦£ÇµÆôºê¥»¥ó¥×¥ë¥«¥Ã¥×¡Û¥ª¡¼¥×¥Ë¥ó¥°¥»¥ì¥â¥Ë¡¼¤ÇÏÂÅÄ·»Äï¤¬¼Äºê·»Äï¤ËÀëÀïÉÛ¹ð
¡¡¥Ü¡¼¥È¥ì¡¼¥¹Æôºê¤Î£Çµ¡ÖÆôºê¥»¥ó¥×¥ë¥«¥Ã¥×¡Ê³«Àß£·£²¼þÇ¯µÇ°¶¥Áö¡Ë¡×¤¬£³Æü¡¢³«Ëë¤·¤¿¡£
¡¡¥ì¡¼¥¹Á°¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿¥ª¡¼¥×¥Ë¥ó¥°¥»¥ì¥â¥Ë¡¼¤Ç¤Ï¡¢½Ð¾ìÁª¼ê¤ËÀèÎ©¤Ã¤Æº£Âç²ñ¤Î¥¤¥á¡¼¥¸¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤òÌ³¤á¤ëÊ¡Î±¸÷ÈÁ¤¬³«²ñÀë¸À¤ò¹Ô¤Ã¤¿¡£
¡¡¤½¤Î¸å¤ÎÁª¼ê¾Ò²ð¤Ç¤ÏÅöÃÏ¤Ç¤Ï¤ª¤Ê¤¸¤ß¤È¤Ê¤Ã¤¿¥ª¥â¥Á¥ã¤Î¡È¥¥ã¥Î¥óË¤¡É¤ò»È¤Ã¤Æ¡¢Áª¼ê¤¬µÒÀÊ¤Ë¥Ü¡¼¥ë¤òÅê¤²Æþ¤ì¡¢¥Õ¥¡¥ó¤òÊ¨¤«¤»¤¿¡£
¡¡º£Àá¤ÏÃÏ¸µ¤ÎÏÂÅÄ·»Äï¤È¡¢Ê¡²¬»ÙÉô¤Î¼Äºê·»Äï¤Î£²ÁÈ¤Î·»Äï¤¬»²Àï¡£ÏÂÅÄ·»Äï¤Î·»¡¦·óÊå¤Ï¡Ö¼Äºê·»Äï¤Ë¥ë¥Ã¥¯¥¹¤Ç¤ÏÅþÄì¤«¤Ê¤¤¤½¤¦¤Ë¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢¥ì¡¼¥¹¤Ç´èÄ¥¤ê¤Þ¤¹¡£ÏÂÅÄ·»Äï¤ò±þ±ç¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤È¤¢¤¤¤µ¤Ä¤·¼Äºê·»Äï¤Ë¡ÈÀëÀïÉÛ¹ð¡É¡£
¡¡°ìÊý¡¢¼Äºê·»Äï¤Î·»¡¦¸µ»Ö¤Ï¡Öº£Àá¤ÏÏÂÅÄ·»Äï¤È¼Äºê·»Äï¤Ç´èÄ¥¤ê¤Þ¤¹¡×¤ÈÍ¾Íµ¤¿¤Ã¤×¤ê¤Ë±þÀï¤·¤Æ¤¤¤¿¡£