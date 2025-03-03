¿ù±ºÂÀÍÛ¡¡ºÊ¡¦ÄÔ´õÈþ¤ÎÂè£µ»ÒÇ¥¿±¤òÈ¯É½¡¡£³Ç¯Á°¤«¤éÇ¥³è¡Ö»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤¬¤¹¤´¤¯´î¤ó¤Ç¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡ÇÐÍ¥¡¦¿ù±ºÂÀÍÛ¡Ê£´£³¡Ë¤¬£³Æü¡¢¼«¿È¤Î¥æ¡¼¥Á¥å¡¼¥Ö¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤ò¹¹¿·¡£ºÊ¤Ç¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎÄÔ´õÈþ¤¬Âè£µ»Ò¤òÇ¥¿±¤·¤¿¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÆü¤Ï¡ÖºÊ¤Î´õÈþ¤Î¤ªÊ¢¤Ë¤Ï£µ¿ÍÌÜ¤Î»Ò¤É¤â¤¬¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£¼Â¤ÏÄÔ¤Ë¤È¤Ã¤Æ£µ¿ÍÌÜ¤ÏÈá´ê¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¤¡¢£³Ç¯¤Û¤ÉÁ°¤«¤éÉ×ÉØ¤ÇÉÔÇ¥¼£ÎÅ¤äÇ¥³è¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£¤¿¤À¡¢Ä¹½÷¡¦´õ¶õ¤¬¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥µ¡¼¤È¤·¤Æ¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¤¿¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ç¡¢Â¿Ë»¤Ë¤è¤êÇ¥³è¤Ï¥¹¥È¥Ã¥×¡£¡Ö¼«Á³¤ÊÎ®¤ì¤Ë¿È¤òÇ¤¤»¤Æ¤¤¤¿¡×¤È¤³¤í¡¢±¿¤è¤¯¼ø¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¿ù±º¤Ï¡Ö¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¤Í¡¢»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤¬¤¹¤´¤¯´î¤ó¤Ç¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¥ê¥Ó¥ó¥°¤Ë£´¿Í½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¡Ø¥Ñ¥Ñ¤È¥Þ¥Þ¤«¤éÂç»ö¤ÊÊó¹ð¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£²¿¤Ç¤·¤ç¤¦¡©¡Ù¤Ã¤Æ¥¯¥¤¥º½Ð¤·¤¿¤é¡¢´õ¶õ¤¬¡ØÀÖ¤Á¤ã¤ó¡©¡Ù¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤¿¤Î¤ÇÀµ²ò¡ª¡¡¤Ã¤Æ¡Ê¾Ð¤¤¡Ë¡×¤È»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Ø¤ÎÊó¹ð¤âºÑ¤Þ¤»¡¢£´¿Í¤È¤âÂç´î¤Ó¤À¤Ã¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡ºÇ¸å¤Ï¡Ö¥á¥ó¥¿¥ëÌÌ¤ä¡¢²ÈÂ²¤Î¥µ¥Ý¡¼¥È¡¢²È»ö¤ä°é»ù¤Ê¤É¡¢ºÇÂç¸Â¤Ë¥µ¥Ý¡¼¥È¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×¤ÈÉã¿Æ¤é¤·¤¤Àº×û¤ÊÉ½¾ð¤Ç¸ì¤Ã¤¿¡£