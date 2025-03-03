■ 買い予想数上昇（最新48時間）
(銘柄コード) 銘柄 市場
(3825) リミックス　　 東証スタンダード
(3696) セレス　　　　 東証プライム
(3350) メタプラ　　　 東証スタンダード
(7721) 東京計器　　　 東証プライム
(3778) さくらネット　 東証プライム

■ 売り予想数上昇（最新48時間）
(銘柄コード) 銘柄 市場
(4892) サイフューズ　 東証グロース
(9766) コナミＧ　　　 東証プライム
(7751) キヤノン　　　 東証プライム
(4369) トリケミカル　 東証プライム
(6338) タカトリ　　　 東証スタンダード


出所：MINKABU PRESS