＜個人投資家の予想＞ 03月03日 14時 ＜個人投資家の予想＞ 03月03日 14時

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■ 買い予想数上昇（最新48時間）

(銘柄コード) 銘柄 市場

(3825) リミックス 東証スタンダード

(3696) セレス 東証プライム

(3350) メタプラ 東証スタンダード

(7721) 東京計器 東証プライム

(3778) さくらネット 東証プライム



■ 売り予想数上昇（最新48時間）

(銘柄コード) 銘柄 市場

(4892) サイフューズ 東証グロース

(9766) コナミＧ 東証プライム

(7751) キヤノン 東証プライム

(4369) トリケミカル 東証プライム

(6338) タカトリ 東証スタンダード





出所：MINKABU PRESS



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