ハーゲンダッツ ミニカップ「ザ・ミルク」

価格:351円(税込)

発売日:2025年3月4日(火)

内容量:110ml

種類別:アイスクリーム

販売先:全国のスーパーマーケット、コンビニエンスストア、デパートほか

ハーゲンダッツ ミニカップ「ザ・ミルク」が、通年販売アイスクリームとして新登場します!

ハーゲンダッツ ミニカップ「ザ・ミルク」は、ハーゲンダッツこだわりのミルクをシンプルに贅沢に味わうミルクアイスクリームの決定版です。

ミニカップ「バニラ」「ストロベリー」「グリーンティー」「クッキー&クリーム」「マカデミアナッツ」「ショコラ デュオ」「ラムレーズン」「ザ・ミルク」と同様に、年間を通して販売するハーゲンダッツ基幹アイスクリームとして新たに仲間入り☆

また新発売に合わせて、女優の中西希亜良さんを起用した新TVCM「『ザ・ミルク』初濃い」篇も放映が開始されます!

濃厚で後味すっきりな「ザ・ミルク」の世界観が表現されています。

ミニカップ「ザ・ミルク」詳細

ハーゲンダッツは「誰もがおいしいと感じるアイスクリームはシンプルな素材からしか生まれない」という想いから、品質にこだわった厳選した素材だけでアイスクリームを作っています。

今回、高品質なミルクの味わいを最大限に生かすため、ミルク、砂糖、卵、塩の4つの素材だけを使用。

素材の配合にこだわることで、口に含んだ瞬間から感じる圧倒的なミルク感と、すっきりとした後味が楽しめるミルクアイスクリームの決定版が誕生しました!

こだわりポイント1「ハーゲンダッツのおいしさの生命線である、ミルクへのこだわり」

北海道産生乳を100%使用したハーゲンダッツ ミニカップ「ザ・ミルク」

アイスクリームのおいしさを決める重要な原材料の一つであるミルクは、ハーゲンダッツが特にこだわっている素材です。

クリーム・脱脂濃縮乳に使用する生乳は特に、乳牛にとってストレスが少なく安心して過ごせる環境で飼育し、乳牛が食べる牧草に加えて、牧草が育つ土壌の品質まで徹底しています。

※クリーム、脱脂濃縮乳、加糖練乳の原材料として

こだわりポイント2「ミルク本来の濃厚な味わいと、すっきりとした後味を堪能できるレシピを開発」

ミルク、砂糖、卵黄、塩、4つの素材のみで構成し、口に含んだ瞬間からこだわりのミルク本来の味わいや甘みが最も感じられるようなレシピを開発。

ミルクのコクや甘味を引き立てつつ、すっきりと感じられる後味を実現する工夫として、塩を加えています。

中西希亜良さん出演の新TVCM「『ザ・ミルク』初濃い」篇

CMタイトル:「『ザ・ミルク』初濃い」篇

放映日:2025年3月4日(火)

出演者:中西希亜良

使用楽曲:Trust Me

楽曲アーティスト:ena mori

ミニカップ『ザ・ミルク』の発売に合わせ、女優の中西希亜良さんを起用したTVCMが、2025年3月4日(火)より放映開始されます。

かつてないほどミルクが濃い(※)アイスクリーム『ザ・ミルク』との出会いと、商品の魅力をミルクアイスクリームのような銀世界で伝えます。

ハーゲンダッツ公式YouTubeチャンネルでは、TVCM15秒版とあわせて、特別に編集した30秒版の映像も公開しています。

CMストーリー

まっすぐ前を見つめ歩く中西希亜良さん。

「純粋なまま、どこまでいけるだろうか。」そんな言葉を投げかけ、青く澄んだ空にスプーンを掲げ、ハーゲンダッツ ミニカップ『ザ・ミルク』を大切そうに味わいます。

かつてないほどミルクが濃いアイスクリーム「ザ・ミルク」との出会いはまさに初濃い。

濃厚ながらも、後味すっきりな商品の魅力を表現した世界観になっています。

※当社過去ミルク系プレーンアイスクリーム比(クリーム・脱脂濃縮乳の量において)

出演者プロフィール

演技未経験ながら初出演でヒロインを演じた映画『ぼくのお日さま』で第49回報知映画賞 新人賞、第37回日刊スポーツ映画大賞・石原裕次郎賞 新人賞、第98回キネマ旬報ベスト・テン 新人女優賞など、多数の映画賞を受賞された中西希亜良さん。

また、4歳から習い始めるフィギュアスケートでは、9歳よりシングルと並行してアイスダンスの練習も開始しています。

アイスダンスでは全日本フィギュアスケートノービス選手権大会に出場し、銅メダルを受賞。

日本語のほか英語、フランス語にも堪能なマルチリンガルです。

現在は韓国語も勉強されています。

通年販売のミニカップ定番フレーバーは全部で8種類

年間を通して楽しめるハーゲンダッツのミニカップフレーバーは全部で8種類。

今回新登場したミルクアイスクリームの決定版ミニカップ「ザ・ミルク」と一緒に味わえる定番アイスクリームを紹介していきます。

ミニカップ「バニラ」

甘く豊かなマダガスカル産バニラの香りを楽しめます。

バニラビーンズの中でも深い香りが特長のレッドビーンズを使用した、リッチでクリーミーな味わいが特長です。

創業以来多くの人に愛され続けている、ハーゲンダッツを象徴するフレーバーです。

ミニカップ「ストロベリー」

丁寧に手摘みした、みずみずしいイチゴの果肉と果汁をぜいたくに使用しています。

複数のイチゴをブレンドし、ハーゲンダッツの濃厚な味わいのミルクと混ぜても果実本来のフルーティーさや、果肉の食感がしっかり生きるように仕上げられています。

ミニカップ「グリーンティー」

日本での開発第1号アイスクリームとして1996年に誕生した「グリーンティー」

熱と光に弱い抹茶の品質を守るために、暗闇の中で石臼で丁寧に挽いた香り高い抹茶が使用されています。

上質な抹茶だけを惜しみなく使用し、深くて濃厚な本格的な味わいを楽しめます。

ミニカップ「クッキー&クリーム」

バニラアイスクリームにハーゲンダッツオリジナルのココアクッキーを混ぜ込んだ「クッキー&クリーム」

ほろ苦く香ばしいココアクッキーとクリーミーなアイスクリームの組み合わせが絶妙なハーモニーを奏でます。

ミニカップ「マカデミアナッツ」

濃厚な味わいのバタースカッチアイスクリームに、香ばしくローストしたマカデミアナッツを混ぜ込んでいます。

ナッツのカリカリとした食感の楽しさと、濃厚なアイスクリームの味わいがマッチしたリッチなフレーバーです。

ミニカップ「ショコラ デュオ」

ミルクチョコレートとビターチョコレート、2つの本格的なチョコレートの味わいを楽しめます。

1つのカップで2種類のチョコレートの味わいを楽しめるため、チョコレートアイスクリーム好きにはたまらないフレーバーです。

ミニカップ「ラムレーズン」

ハーゲンダッツオリジナルの香り高いラム酒にじっくりと漬け込んだレーズンを使用した、濃厚で贅沢な味わいのアイスクリームです。

芳醇な味わいと香りが特長のラムレーズンが生み出す上品で洗練された味わいを楽しめます。

※アルコール分0.7%を含む

濃厚なミルクをシンプルに味わえる、ハーゲンダッツ ミニカップの新たな通年アイスクリーム!

ハーゲンダッツ ミニカップ「ザ・ミルク」は、2025年3月4日(火)より、全国のスーパーマーケット、コンビニエンスストア、デパートなどにて通年で販売されます。

