BTS・J-HOPEが“花”に？新曲『Sweet Dreams』の第1弾コンセプトフォト公開

BTSのJ-HOPEが、新曲のコンセプトフォトでカムバックの雰囲気を盛り上げている。

3月3日、BTSの公式SNSにJ-HOPEのデジタルシングル『Sweet Dreams (feat. Miguel)』の第1弾コンセプトフォトが公開された。

今回のコンセプトフォトは、“愛”をテーマにした楽曲の雰囲気を反映し、明るいムードと鮮やかな色彩が見る者の気分を盛り上げた。

J-HOPEは、愛がもたらす温かさと安心感をカラフルに表現し、彼ならではのユニークなイメージを加えた。大きな花束を風船のように握りしめて空を飛ぶ姿、降り注ぐ花に包まれながらポジティブなエネルギーを放っている。さらに、花そのものになったかのように顎を手に添える姿も幻想的な要素を演出している。

3月4日には第2弾コンセプトフォトが公開予定だ。J-HOPEが描くもう1つの“愛”の表現にも期待が高まる。

3月7日14時にリリースされる『Sweet Dreams (feat. Miguel)』は、愛したい、愛されたいというJ-HOPEの本音が込められたセレナーデで、ポップR&Bジャンルの楽曲だ。R&Bの代表的アーティストであるMiguel(ミゲル)がフィーチャリングに参加し、甘美な歌声を響かせる。

同楽曲は、2月28日〜3月2日に開催された「j-hope Tour ‘HOPE ON THE STAGE’ in SEOUL」にて先行披露され、ファンから熱い反応を得た。J-HOPEは今後、ソウル公演に続き、ブルックリン、シカゴ、メキシコシティなど15都市で31公演のワールドツアーを開催する。

◇J-HOPE プロフィール

1994年2月18日生まれ。本名チョン・ホソク。2010年にBig Hitエンターテインメント(現HYBE)の練習生となり、2013年にBTSのメンバーとしてデビューした。グループ内ではメインダンサーとリードラッパーを担当しており、ムードメーカー的存在としても知られている。活動名である「J-HOPE」は、名字であるチョン(英:Jeong)の頭文字の“J”と、希望を意味する英単語の“Hope”を掛け合わせたものであり、「パンドラの箱を開けると底には『希望』だけが残った」というギリシャ神話に由来している。兵役のため2023年4月に入隊、2024年10月17日に除隊した。