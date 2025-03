【カプコンフィギュアビルダー クリエイターズモデル 黒蝕竜 ゴア・マガラ 復刻版】10月 再販予定価格:26,400円

カプコンは、フィギュア「カプコンフィギュアビルダー クリエイターズモデル 黒蝕竜 ゴア・マガラ 復刻版」を10月に再販する。価格は26,400円。

「モンスターハンターライズ:サンブレイク」に登場した「黒蝕竜 ゴア・マガラ」をフィギュア化したもの。感知能力がピークに達し、触角を生やし、翼脚をせり出させた「狂竜化状態」が再現され、強固な鱗や凶悪な顔など緻密に造形されている。

グラデーションのかかった彩色なども細かく表現されている。

サイズ:H205×W235×D240mm

(C) CAPCOM CO., LTD. ALL RIGHTS RESERVED.