ËÙ¹¾µ®Ê¸»á¤Î¡ÖºâÌ³¾ÊÍÊ¸î¡×¤Ï46²¯±ß¤Î¥í¥±¥Ã¥È³«È¯Êä½õ¶â¤Î¤¿¤á¡© ·ã²½¤¹¤ëÀôË¼Êæ»á¤È¤Î¡ÈÏÀÁè¥é¥ê¡¼¡É¤Î¹ÔÊý
¡¡¼Â¶È²È¤ÎËÙ¹¾µ®Ê¸»á¡Ê52¡Ë¤ÈÊ¼¸Ë¸©ÌÀÀÐ»Ô¤ÎÁ°»ÔÄ¹¡¦ÀôË¼Êæ»á¡Ê61¡Ë¤Î¡ÈÏÀÁè¥é¥ê¡¼¡É¤¬³èÈ¯²½¤·¤Ä¤Ä¤¢¤ë¡£
¥Ò¥«¥ë¡ÖºâÌ³¾Ê²òÂÎ¥Ç¥â¡×¤ËÆ°²è¤Ç¸ÀµÚ¸å¤Ë°Æ·ï¾ÃÌÇ¤â»²±¡Áª¤Ë¸þ¤±¤ÆÍ¥ÎÉ¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤È¤Ê¤êÆÀ¤ë¤«¡© Æ°²è¤Ï264Ëü²óºÆÀ¸
¡¡ËÙ¹¾¤Ï2·î27Æü¤Ë¼«¿È¤Î¥æ¡¼¥Á¥å¡¼¥Ö¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤ò¹¹¿·¤·¡ÖºâÌ³¾Ê²òÂÎ¤·¤Æ¤â¤É¤¦¤·¤è¤¦¤â¤Ê¤¤ÍýÍ³¤ò²òÀâ¤·¤Þ¤¹¡×¤È¤¤¤¦Æ°²è¤òÅê¹Æ¡£Ï¢Æü¡¢ºâÌ³¾ÊÁ°¤ÇÊª²Á¹â¤äÀ¸³è¤Ë¶ì¤·¤à¿Í¤¿¤Á¤¬¥Ç¥â¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ»ýÏÀ¤òÅ¸³«¤·¤¿¡£
¡¡¼¡Âè¤ËÀ¹¤ê¾å¤¬¤ê¤ò¸«¤»¤ë¡ÈºâÌ³¾Ê²òÂÎ¥Ç¥â¡É¤ò¤á¤°¤êËÙ¹¾»á¤Ï¡¢¡ÖºâÌ³¾Ê²òÂÎ¤·¤¿¤Ã¤Æ¤É¤¦¤Ë¤â¤Ê¤ó¤Í¤§¤È»×¤¦¤è¡×¡ÖÅØÎÏ¤·¤è¤¦¤¼¤ß¤ó¤Ê¡£¤ªÁ°¤¬ÉÏË³¤Ê¤Î¤ÏºâÌ³¾Ê¤Î¤»¤¤¤¸¤ã¤Í¤¨¤è¡£¤ªÁ°¤Î¤ä¤ëµ¤¤È¤«Ç½ÎÏ¤¬Â¤ê¤Í¤§¤«¤é¤À¤è¡×¤ÈºâÌ³¾ÊÍÊ¸îÇÉ¤ÎÎ©¾ì¤À¤¬¡¢¤³¤ì¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÊ¼¸Ë¸©ÌÀÀÐ»Ô¤ÎÁ°»ÔÄ¹¤ÎÀôË¼Êæ¤µ¤ó¤¬1Æü¡¢X¤ÇÈ¿ÏÀ¡£ËÙ¹¾»á¤ÎÆ°²è¤Ë¿¨¤ì¡¢¡ÖÃ¯¤â¤¬¡ÈÅØÎÏ¡É¤·¤¿¤«¤é¶â»ý¤Á¤Ë¤Ê¤ì¤ë¤ï¤±¤Ç¤â¤Ê¤¤¤·¡¢Ã¯¤â¤¬¹â¤¤¡ÈÇ½ÎÏ¡É¤òÍ¤·¤Æ¤¤¤ë¤ï¤±¤Ç¤â¤Ê¤¤¡£¤À¤«¤éÀ¯¼£¤¬É¬Í×¤Ê¤ó¤À¤È»×¤¦¡×¤È¼«¿È¤Î¸«²ò¤ò¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£
¡¡¤¹¤ë¤È¡¢ËÙ¹¾»á¤¬¡ÖÀô¤µ¤óÊ¸¾ÏÆÉ¤á¤Æ¤ë¡©¾Ð¡£¡Ø¤ªÁ°¤¬ÉÏË³¤Ê¤Î¤ÏºâÌ³¾Ê¤Î¤»¤¤¤¸¤ã¤Ê¤¤¡Ù¤Ã¤ÆÏÃ¤è¡£Ç½ÎÏ¤¬À¸¤Þ¤ì¤Ä¤Äã¤¤¿Í¤òµßºÑ¤¹¤ë¤Î¤ÏÀ¯¼£¤ÎÌò³ä¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤òÈÝÄê¤·¤Æ¤Ê¤¤¡×¤ÈÊÖ¤·¡¢¤½¤ì¤ËÀô»á¤¬¡ÖÁýÀÇ¤µ¤ì¤¿¤éÀ¸³è¤Ï¶ì¤·¤¯¤Ê¤ë¤·¡¢¡ØÀ¸¤Þ¤ì¤Ä¤¡Ù¤Ë¸Â¤é¤ºº¤¤Ã¤¿»þ¤Ë¡ØµßºÑ¤¹¤ë¤Î¤¬À¯¼£¤ÎÌò³ä¡Ù¤À¤È»×¤¦¤·¡¢àÊ¸¾Ïá¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢à¥¹¥¿¥ó¥¹á¤ÎÌäÂê¤Î¤è¤¦¤Êµ¤¤¬¤¹¤ë¡Ä¡×¤ÈºÆÈ¿ÏÀ¤¹¤ë¤È¤¤¤Ã¤¿¡È¥é¥ê¡¼¡É¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£
¢£¡ÖÃÏÊý¤Î¥¤¥ó¥Õ¥é¤Ï¤Ð¤Ã¤µ¤êÀÚ¤ê¤Þ¤·¤ç¤¦¡×
¡¡ËÙ¹¾»á¤Ï¡¢Ä§¼ý¤·¤¿ÀÇ¶â¤òÀ¯ÉÜ¤¬¤É¤Î¤è¤¦¤Ë»È¤¦¤«¡ÖÅê»ñÂÐ¸ú²Ì¡×¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤òÍÑ¤¤¤Æ»ýÏÀ¤òÅ¸³«¡£¡Ö¤ï¤«¤ê¤ä¤¹¤¯¸À¤¦¤È¡¢"Ç½ÅÐÈ¾ÅçÉü¶½¤É¤¦¤·¤Þ¤¹¤«¡£¸«¼Î¤Æ¤ó¤Î¤«À¯ÉÜ¤Ï"¤È¤¤¤¦µÄÏÀ¤Ç¡¢¤«¤ï¤¤¤½¤¦¤À¤è¤Í ¤ß¤¿¤¤¤ÊÏÃ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡¢¤¤¤¯¤é¤Ç¤â¤Þ¤¿¶¶¤È¤«¥È¥ó¥Í¥ë¤È¤«ºÆ·ú¤·¤í¤ß¤¿¤¤¤ÊÏÃ¤Ê¤ê¤¬¤Á¡£¤À¤±¤É¤µ¿Í¸ýÌ©ÅÙ¤ÈÅê»ñÂÎ¸ú²Ì¤³¤ì¤«¤é¤ÎÀÇ¼ý¤È¿Í¸ý¸º¹Í¤¨¤Æ¤ß¤Ê¤µ¤¤¤èÅÄ¼Ë¤Ï¡×¤È¸«²ò¤ò¼¨¤·¡¢¤µ¤é¤ËÀ¯ÉÜ¤ÎÎ©¾ì¤«¤é¤¹¤ì¤Ð¡ÖÃÏÊý¤Î¥¤¥ó¥Õ¥é¤Ê¤ó¤«°Ý»ý¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¤è¡£¤À¤«¤é"¤â¤¦¤Ð¤Ã¤µ¤êÀÚ¤ê¤Þ¤·¤ç¤¦¤è"¤Ã¤Æ¸À¤¦¤·¤«¤Ê¤¤¤ó¤À¤è¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£
¡¡°ìÊý¡¢¼«¿È¤¬±¿±Ä¤¹¤ë±§Ãè»ö¶È¤Î¤è¤¦¤Ê¾ÍèÀ¤Î¤¢¤ë¤â¤Î¤ËÅê»ñ¤¹¤ë¤Ù¤¤À¤È¤·¤Æ¡¢À¯ÉÜ¤ØÀâÌÀ¤·¡¢¡ÈÅØÎÏ¤ÎËö¤ËÊä½õ¶â¤ò¾¡¤Á¼è¤Ã¤¿¡É¤ÈÀâÌÀ¡£¡ÖºâÌ³¾Ê¤Î°¸ý¤ò¸À¤ï¤Ê¤¤¤È¤«¡¢ºâÌ³¾Ê¤òË«¤á¤¿¤«¤é¤Ã¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¤â¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¡×¤È¡È±¢ËÅÏÀ¼Ô¡É¤ò¸£À©¤·¤¿¡£
¡Ö24Ç¯9·î19Æü¡¢Ê¸²Ê¾Ê¤Ë¤è¤ë¤È¡¢ËÙ¹¾»á¤¬ÁÏ¶È¤·¤¿¥¤¥ó¥¿¡¼¥¹¥Æ¥é¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸¥º¤Ê¤É3¼Ò¤ËÄÉ²Ã¤ÎÊä½õ¶â¤ò½Ð¤¹¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£3¼Ò¹ç·×¤ÇºÇÂç100²¯±ßÄ¶¤Ë¤Î¤Ü¤ë¸«¹þ¤ß¤Ç26Ç¯½Õ¤Ë2¼Ò¤Ë¹Ê¤Ã¤ÆÄÉ²Ã¤Î»Ù±ç¤ò¤·¤¿¤¦¤¨¤Ç¡¢27Ç¯ÅÙ¤ÎÂÇ¤Á¾å¤²¤òÌÜ»Ø¤¹¤è¤¦¤Ç¤¹¡£¥¤¥ó¥¿¡¼¥¹¥Æ¥é¼Ò¤ÏÌó46²¯±ß¤¬½¼¤Æ¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Ê¸²Ê¾Ê¤ÎÍ½»»¤âÅöÁ³ºâÌ³¾Ê¤¬°®¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£ËÙ¹¾¤µ¤ó¤¬¸À¤¦¤è¤¦¤Ë¡ÈË«¤á¤¿¤«¤é¤È¸À¤Ã¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¤â¤Î¤¸¤ã¤Ê¤¤¡É¤È¤Ï»×¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢ÍèÇ¯2¼Ò¤Ë¹Ê¤é¤ì¤ëÍ½Äê¤Ê¤Î¤Ç¡ÈÈãÈ½¤¹¤ì¤ÐÊä½õ¶â¤ÏÀÚ¤é¤ì¤ë¡É¤È¤¤¤¦²ÄÇ½À¤Ï½½Ê¬¤¢¤ë¡£ÀµÄ¾¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¥È¡¼¥¯¤¬º®ºß¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤·¤«»×¤¨¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×¡Ê¥Æ¥ì¥Ó¶ÉÊóÆ»µ¼Ô¡Ë
¡¡²áÁÂ²½¤¹¤ëÃÏÊý¤Î¥¤¥ó¥Õ¥é°Ý»ý¤Ï³Î¤«¤ËÀ¯ÉÜ¤Ë¤È¤Ã¤ÆÆ¬¤òÇº¤Þ¤»¤ëÌäÂê¤À¤í¤¦¡£¤·¤«¤·Ç½ÅÐÈ¾Åç¤ÎÉü¶½¤Ê¤É¤È¤ÏÊÌÌäÂê¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¤«¡£¤½¤³¤Ë¤Ï¸Î¶¿¤¬¤¢¤ê¡¢À¸³è¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£¤½¤ì¤òÅê»ñÂÐ¸ú²Ì¤Ç¡ÈÃÏÊý¤Ð¤Ã¤µ¤ê¡É¤ÈÊÒÉÕ¤±¤Ã¤Æ¤¤¤¤¤Î¤«¡£¤½¤ì¤³¤½¡¢Àô»á¤¬»ØÅ¦¤¹¤ë¡Ö¥¹¥¿¥ó¥¹¤ÎÌäÂê¡×¤âÌä¤ï¤ì¤½¤¦¤À¡£
¡¡Êª²Á¹â¤Î¤¦¤¨¡¢¹ñÌ±ÉéÃ´Î¨¤â50¡ó¤ËÇ÷¤í¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¡È¾Íè¤Î±§Ãè³«È¯¡É¤è¤ê¡ÈÌÜ¤ÎÁ°¤ÎÀ¸³è¡É¤ÎÊý¤¬½ÅÍ×¤È¹Í¤¨¤ë¹ñÌ±¤â¤¤¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¤«¡£
¡¡¡¡¡þ¡¡¡¡¡þ¡¡¡¡¡þ
¡¡£³·îÃæ½Ü¤Ë¤âËÜ³ÊÅª¤ÊºâÌ³¾Ê²òÂÎ¥Ç¥â¤¬¹Ô¤ï¤ì¤ë¤È¤Î¸«ÄÌ¤·¤¬¤¢¤ë¤¬¡¢²Ì¤¿¤·¤Æ¤É¤¦¤Ê¤ë¤Î¤«¡£¢£´ØÏ¢µ»ö¤â¤´»²¾È¤¯¤À¤µ¤¤¡£