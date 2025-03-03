¾¾ºäÅíÍû¼ç±é¤Î27Ç¯Âç²Ï¡¢ÉñÂæ¤Ï¡ÖËëËö¡×¡¡¸½Âå¤ËÉÁ¤¯°Õ¿Þ¤È¤Ï¡Ö¤¹¤°¤½¤³¤ËÀïÁè¤Î´íµ¡¡Äº£¤È»÷¤Æ¤ë¡×
¡¡2027Ç¯¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤ëNHKÂç²Ï¥É¥é¥ÞÂè66ºî¤¬3Æü¡¢È¯É½¤µ¤ì¤¿¡£¥¿¥¤¥È¥ë¤Ï¡ÖµÕÂ±¤ÎËë¿Ã¡×¤Ç¡¢¼ç±é¤ÏÇÐÍ¥¡¦¾¾ºäÅíÍû¡Ê36¡Ë¤Ë·èÄê¡£¡È¾¡³¤½®¤Î¥é¥¤¥Ð¥ë¡É¤È¸À¤ï¤ì¤¿¡Ö¾®·ª¾åÌî²ðÃé½ç¡×¤¬Âêºà¤Ç¡¢·ãÆ°¤ÎËëËö¤òÉñÂæ¤ËÉÁ¤¯¡£Âç²Ï¡È¹±Îã¡É¤ÎËëËö¤¬ÉñÂæ¤À¤¬¡¢¤É¤Î¤è¤¦¤Ê°Õ¿Þ¤¬¹þ¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡£
¡¡¼ç¿Í¸ø¤ÏËë¿Ã¡¦¾®·ª¾åÌî²ðÃé½ç¡£ÆüËÜ½é¤Î¸¯ÊÆ»ÈÀá¤È¤Ê¤Ã¤Æ¿·»þÂå¤ÎÊ¸ÌÀ¤òÂÎ´¶¤·¡¢¿·¤·¤¤¹ñ¤Î¤«¤¿¤Á¤ò¥Ç¥¶¥¤¥ó¤·¤¿¹¾¸ÍËëÉÜ¤ÎÅ·ºÍ¡£¤À¤¬¡¢ÌÀ¼£¿·À¯ÉÜ¤Ë¡ÖµÕÂ±¡×¤È¤µ¤ìÎò»Ë¤Î°Ç¤ËÁò¤é¤ì¤¿¡£Ëë¿Ã¤ÎÃÎ¤é¤ì¤¶¤ë³èÌö¤òÉÁ¤¯¥¹¥ê¥ê¥ó¥°¤Ê¶»Ç®¥¨¥ó¥¿¡¼¥Æ¥¤¥á¥ó¥È¤È¤·¤Æ¡¢µÓËÜ¤ÏÏ¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¡Ö¤ª¤«¤¨¤ê¥â¥Í¡×¤Ê¤É¤ò¼ê³Ý¤±¤¿°ÂÃ£Æà½ï»Ò»á¤¬Ã´Åö¤¹¤ë¡£
¡¡Âç²Ï¥É¥é¥Þ¤Ç¤Ï¤³¤ì¤Þ¤Ç¡¢ËëËö¤òÉñÂæ¤ËÂ¿¤¯¤ÎºîÉÊ¤òÉÁ¤¤¤Æ¤¤¤¿¡£74Ç¯¡Ö¾¡³¤½®¡×¤ä98Ç¯¡ÖÆÁÀî·Ä´î¡×¡¢04Ç¯¡Ö¿·ÁªÁÈ¡ª¡×¤ä08Ç¯¡Ö¿·ÁªÁÈ¡ª¡×¡¢10Ç¯¡ÖÎ¶ÇÏÅÁ¡×¡¢ËëËö¸å¤ÎÌÀ¼£»þÂå¤òÉÁ¤¤¤¿90Ç¯¡ÖæÆ¤Ö¤¬Ç¡¤¯¡×¤ä13Ç¯¡ÖÈ¬½Å¤Îºù¡×¡¢18Ç¯¡ÖÀ¾¶¿¤É¤ó¡×¤Ê¤ÉÂ¿´ô¤Ë¤ï¤¿¤ë¡£º£ºî¤Ç¤Ï¡¢¡ÖËëÉÜ¤òÅÝ¤·¤¿Â¦¡×¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡ÖËë¿Ã¤ÎÂ¦¡×¤¬¤é¡¢ËëËö»Ë¤òÉÁ¤¯¡£
¡¡À©ºîÅý³ç¤òÌ³¤á¤ë¾¡ÅÄ²Æ»Ò»á¤Ï¡¢¡Ö»þÂåÃÙ¤ì¤Ê¹¾¸ÍËëÉÜ¤¬ÌÀ¼£°Ý¿·¤ÇÅÝ¤ì¡¢ÆüËÜ¤Ï¤è¤¦¤ä¤¯¶áÂå¤ò·Þ¤¨¤¿¡Ä¤È¤¤¤¦Îò»Ë´Ñ¤Ï¡¢¤â¤Ï¤ä²áµî¤ÎÊª¡×¤È»ØÅ¦¤¹¤ë¡£¡Ö¶áÇ¯¤Î¸¦µæ¤Ç¤Ï¡¢ÆüËÜ¤Î¶áÂå¤Ï´û¤ËËëËö¤«¤é»Ï¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£»ÊÇÏÎËÂÀÏº¤¬¾¡³¤½®¤ÈÊÂ¤Ù¤ÆÌÀ¼£¤ÎÉã¤È¸Æ¤ó¤À¿ÍÊª¡¢¤½¤ì¤¬¾®·ª¤Ç¤¹¡×¤ÈÌÀ¤«¤¹¡£
¡¡¸½Âå¤ËÅÁ¤¨¤ë°Õ¿Þ¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢¡ÖËëËö¤ÎÆüËÜ¤Ï¸½Âå¤ÈËÜÅö¤ËÎÉ¤¯»÷¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¥°¥í¡¼¥Ð¥ë·ÐºÑ¤Ë´¬¤¹þ¤Þ¤ì¡¢´ØÀÇÎ¨¤Î¸ò¾Ä¤ËÇº¤Þ¤µ¤ì¡¢Êª²Á¹â¤È³Êº¹¤¬¿Í¡¹¤ÎÀ¸³è¤òÄ¾·â¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢¥Õ¥§¥¤¥¯¤â´Þ¤á¤¿¾ðÊó¤¬³È»¶¤µ¤ì¡¢Ã¯¤â¤¬À¤Áê¤òÈãÈ½¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¡¢¼Ò²ñ¤ÎÊ¬ÃÇ¤¬¿¼¹ï²½¤·¤Þ¤·¤¿¡£¹¹¤Ë¡¢ºÒ³²¤ä¥Æ¥í¤Î¶¼°Ò¤¬¤¢¤ê¡¢Âç¹ñ¤Î¥Ñ¥ï¡¼¥²¡¼¥à¤Ë¤è¤êÀïÁè¤Î´íµ¡¤¬¤¹¤°¤½¤³¤ËÇ÷¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¡¢¶áÂå¤ÎÆüËÜ¤È¤è¤¯»÷¤¿¾õ¶·¤À¤ÈÀâÌÀ¡£
¡¡¡ÖÌÀÆü¤É¤¦¤Ê¤ë¤«Ê¬¤«¤é¤Ê¤¤ÉÔ³Î¼Â¤Ê»þÂå¤Ç¤¹¡£¤½¤ó¤ÊÃæ¡¢Âç·ª¤Ï¹ñ¤ÎÆÈÎ©¤È¼Ò²ñ¤Î°ÂÄê¤ò¼é¤í¤¦¤È¶áÂå²½À¯ºö¤ò¿Ê¤á¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤Î¥É¥é¥Þ¤ÏÂç·ª¤¬¹ñÆâ³°¤Î½ôÀªÎÏ¤È·«¤ê¹¤²¤ë³°¸ò¡¢¾ðÊóÀï¤Ë¥¹¥Ý¥Ã¥È¤òÅö¤Æ¤Þ¤¹¡£¼¡¡¹¤Èµ¯¤³¤ëËëËö¤Î»ö·ï¤ÎÎ¢¤Çµ¯¤¤Æ¤¤¤¿¿®Íê¤ÈÎ¢ÀÚ¤ê¤¬¸òºø¤¹¤ë¥¹¥ê¥ê¥ó¥°¤ÇÇ®¤¤¥É¥é¥Þ¡×¤À¤È¤¤¤¤¡¢¡ÖÂç¤¤¤Ê¤ë»þÂå¤ÎÅ¾´¹´ü¤Ë·è¤·¤ÆÄü¤á¤ºÌ¤Íè¤òÀÚ¤ê³«¤³¤¦¤È¤·¤¿Àè¿Í¤¿¤Á¤ÎÇ®¤¤»×¤¤¤òÃÎ¤ê¡¢¤â¤·¤«¤·¤¿¤é¤¢¤ê¤¨¤¿¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤ÊÌ¤ÎÌ¤Íè¤Ë»×¤¤¤òÃÚ¤»¤ë¤³¤È¤¬¡¢º£¤òÀ¸¤¤ë»ä¤¿¤Á¤ÎÎÏ¤Ë¤Ê¤ì¤Ð¤È´ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È»×¤¤¤òÃÚ¤»¤¿¡£
¡¡¤³¤¦¤·¤¿ÇØ·Ê¤ò¡¢¼ç±é¤Î¾¾ºä¤Ï¡Ö¿¼¤¯Íý²ò¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÀäÂç¤Ê¿®Íê¤ò´ó¤»¤ë¡£¾¡ÅÄ»á¤È¾¾ºä¤Ï¡¢Ï¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¡ÖÇß¤Á¤ã¤óÀèÀ¸¡×(2012)¡Ö¤ï¤í¤Æ¤ó¤«¡×(2017)¡¢Âç²Ï¥É¥é¥Þ¡Ö·³»Õ´±Ê¼±Ò¡×(2014)¡¢ÅÚÍË¥É¥é¥Þ¡Öº£¤³¤³¤Ë¤¢¤ë´íµ¡¤È¤Ü¤¯¤Î¹¥´¶ÅÙ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡×(2021)¤Î3ºî¤Ç¥¿¥Ã¥°¤òÁÈ¤ó¤À¤À¤±¤Ë¡¢¡Ö±éµ»ÎÏ¡¢¿ÍÊÁ¤â¤Á¤í¤ó¡¢³ÆºîÉÊ¤Î»×¤¤¤òÅª³Î¤ËÂª¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤ë¡×¤ÈÂçÀä»¿¡£¡ÖºîÉÊ¤ÎÁÀ¤¤¤ß¤¿¤¤¤Ê¤â¤Î¤òËÜÅö¤ËÅª³Î¤ËÄÏ¤ó¤Ç¤¯¤À¤µ¤Ã¤Æ¡¢Æ±¤¸Êý¸þ¤ò¸þ¤¤¤Æ¡¢»Å»ö¤¬¤Ç¤¤ë¡£Èó¾ï¤Ë¿®Íê´¶¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡×¤È´üÂÔ¤ò´ó¤»¤¿¡£