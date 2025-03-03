Image:Amazon.co.jp

こちらは「かいサポ（お買いものサポーターチーム）」が編集・執筆した記事です。

Amazon（アマゾン）では、2025年2月28日（金）9時から3月4日（火）23時59分まで「スマイルSALE 新生活」を開催中。

セール期間中は、エントリーして合計10,000円（税込）以上買い物することで最大9.5％のポイントが還元されるキャンペーンも。エントリーを忘れずに！

現在、 フルHDビデオの録画や視聴に最適でNintendo Switchでも動作確認済みのSanDisk（サンディスク）の｢SDSQUAC-1T50-GH3MA｣ や、 スマートフォンやドローンなどさまざまな機器で使える Silicon Power（シリコンパワー） の｢SP001TBSTXDV3V20SP｣など、microSDカードがお得に登場しています。

なお、以下の表示価格は2025年3月3日12時現在のもの。変更や売り切れの可能性もありますので、それぞれ販売ページでご確認ください。

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1.5TB！ サンディスクの大容量microSDカードが18％オフに。ガンガン保存できますよ！

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Nintendo Switch動作確認済みで、色々な使い方ができるサンディスクのmicroSDカードが22％オフ！

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シリコンパワー SP Silicon PowermicroSD カード 512GB【Nintendo Switch 動作確認済】 4K対応 class10 UHS-1 U3 最大読込100MB/s 3D Nand SP512GBSTXDU3V20AB 4,380円 （12％オフ） Amazonで見る PR PR

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また、これから始まる予定のタイムセールは、以下のリンクから見ることができますよ。気になるアイテムを見つけたら「ウォッチする」をクリック！ タイムセール開始時にプッシュ通知をもらえます。

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Source:「スマイルSALE 新生活」