Á°ß·Í§ºî»á¡¢ÈïºÒÃÏ¤Ë¿åÌµ½þÄó¶¡µá¤á¤ë»ØÅ¦¤Ë¡Ö¤·¤Æ¤Þ¤¹¤Ã¤Æ¡×
¼Â¶È²È¤ÎÁ°ß·Í§ºî»á¤¬2025Ç¯3·î3Æü¤ËX¤ò¹¹¿·¤·¡¢Ç½ÅÐÈ¾ÅçÃÏ¿Ì¤ÎÈïºÒÃÏ¤Ë¿å¤òÌµ½þÄó¶¡¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¤È¤¤¤¦Í×Ë¾¤ÎÅê¹Æ¤ËÂÐ¤·¡¢¤¹¤Ç¤ËÂÐ±þ¤·¤Æ¤¤¤ë¤ÈÀâÌÀ¤·¤¿¡£
¡ÖÁ°ß·¤µ¤ó¤Ë¤¸¤ã¤Ê¤¯À¯ÉÜ¤Ë¸À¤ï¤Ê¤¤ã¡×¤ÎÀ¼¤â
È¯Ã¼¤È¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢Á°ß·»á¤¬3Æü¤ËX¤ËÅê¹Æ¤·¤¿¥¦¥©¡¼¥¿¡¼¥µ¡¼¥Ð¡¼¤Ë´Ø¤¹¤ë¥Ý¥¹¥È¡£¸½ºß¡¢´ØÅì¤Î¼«¼£ÂÎ¤Ç¿åÆ»ÎÁ¶â¤ÎÃÍ¾å¤²¤¬Áê¼¡¤¤¤Ç¤¤¤ë¤¬¡¢Á°ß·»á¤Ï¤³¤Î¥Ë¥å¡¼¥¹¤ò°úÍÑ¤·¡¢¡Ö¥¦¥©¡¼¥¿¡¼¥µ¡¼¥Ð¡¼¤Ï°ÂÄê¤·¤Æ¤Þ¤¹¡£KABU&¥¦¥©¡¼¥¿¡¼¿¤Ó¤Æ¤Þ¤¹¡×¤ÈÅê¹Æ¤·¤¿¡£
¡ÖKABU&¥¦¥©¡¼¥¿¡¼¡×¤Ï¡£Á°ß·»á¤¬ÀßÎ©¤·¤¿³ô¼°²ñ¼Ò¥«¥Ö¡õ¥Ô¡¼¥¹¤È¥×¥ì¥ß¥¢¥à¥¦¥©¡¼¥¿¡¼³ô¼°²ñ¼Ò¤¬¹çÆ±¤ÇÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤ë¥¦¥©¡¼¥¿¡¼¥µ¡¼¥Ð¡¼¥Ö¥é¥ó¥É¤Î¤³¤È¡£
°ìÊý¡¢¤³¤ÎÅê¹Æ¤ËÂÐ¤·¤Æ¤¢¤ëX¥æ¡¼¥¶¡¼¤¬¡Ö¼î½§»Ô¤È¤«ÎØÅç¤ËÌµ½þÄó¶¡¤·¤Æ¤¢¤²¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Ã¤Æ¡×¤È¤¤¤¦»ØÅ¦¤ò´ó¤»¤¿¡£
¤³¤ì¤ËÂÐ¤·¡¢Á°ß·»á¤Ï¡Ö¤·¤Æ¤Þ¤¹¤Ã¤Æ¡×¤ÈÊÖ¿®¡£¤µ¤é¤Ë¿å½èÍýµ»½Ñ³«È¯¤ÎWOTA³ô¼°²ñ¼Ò¤ÎÂåÉ½¼èÄùÌòCEO¤ÎÁ°ÅÄàö²ð»á¤¬2024Ç¯1·î¤Ë¡¢Á°ß·»á¤¬Äó¶¡¤·¤¿¾®µ¬ÌÏÊ¬»¶·¿¿å½Û´Ä¥·¥¹¥Æ¥à¤òÀßÃÖ¤·¤¿¤È¤¤¤¦Êó¹ð¥Ý¥¹¥È¤ò¤â°úÍÑ¤·¤¿¡£
¥Ý¥¹¥È¤ÎÃæ¤ÇÁ°ß·»á¤Ï¡¢¡ÖÈùÎÏ¤Ç¤¹¤¬¤ä¤ì¤ë¤³¤È¤Ï¤ä¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡×¤È¤·¡¢ÊÌ¤Î¥Ý¥¹¥È¤Ç¤Ï¡Öº£Ç¯¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¹¤°¤¯¤é¤¤¤Ë¸½ÃÏË¬Ìä¤·¤Æ´Ñ¸÷¤·¤Æ°û¿©¤·¤Æ¤¿¤¯¤µ¤ó¤ª¶â»È¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡ª¡×¤È¤Ä¤Å¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¤³¤ÎÅê¹Æ¤ËÁ°ß·»á¤Î¸µ¤Ë¤Ï¡¢
¡Ö¤µ¤¹¤¬¤Ç¤¹¡£¤´»Ù±ç¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡×
¡Ö¤¢¤¨¤ÆÈ¯¿®¤µ¤ì¤Ê¤¤¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤±¤É¡¢¤³¤¦¤¤¤¦¾ðÊó¤Ï¸«¤Æ¤Æ´ò¤·¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤Í¡×
¤È¤¤¤Ã¤¿À¼¤Î¤Û¤«¡¢X¾å¤«¤é¡¢
¡ÖÁ°ß·¤µ¤ó¤Ë¤¸¤ã¤Ê¤¯À¯ÉÜ¤Ë¸À¤ï¤Ê¤¤ã¡×
¡Ö¤Þ¤ï¤ê¤¬¤ä¤Ã¤Æ¤ä¤ì¤È¤«¸À¤¦ÌäÂê¤¸¤ã¤Ê¤¯¡¢¼«Ê¬¤¬¤É¤¦¤ä¤ë¤Ù¤¤«¤Ê¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤È¡×
¤È¤¤¤Ã¤¿À¼¤â½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£