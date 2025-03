マンチェスター・シティでプレイするスペイン代表MFロドリは今シーズン中に復帰する可能性があるようだ。



ロドリは9月のプレミアリーグ第5節のアーセナル戦で前十字じん帯断裂の大怪我を負い、それ以降は長期離脱を強いられている。ここ数シーズン、ペップ・グアルディオラ率いるチームにおけるロドリの重要性は非常に高く、シティが今シーズン苦戦を強いられているのは同選手がいないことも大きい。





On the road to recovery pic.twitter.com/WovR8p6417