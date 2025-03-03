Èæ²Å°¦Ì¤¡õ´äÅÄ¹äÅµ¡Ø¥Õ¥©¥ì¥¹¥È¡Ù¡Ö¤Û¤ÜÂáÊá¡×ÏÃÂê¡ÄÈÈ¿Í·×5¿Í¡¡µã¤±¤ë¡ÖÁ´Éô»ä¤¬¤ä¤Ã¤¿¡×¤â¡Ú»ö·ï¥Í¥¿¥Ð¥ì¡Û
¡¡ÇÐÍ¥¡¦Èæ²Å°¦Ì¤¡¢´äÅÄ¹äÅµ¡ÊEXILE¡¿»°ÂåÌÜ J SOUL BROTHERS¡Ë¤¬W¼ç±é¤¹¤ë¡¢ABC¥Æ¥ì¥Ó¡¦¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü·Ï¿·¥É¥é¥Þ¡Ø¥Õ¥©¥ì¥¹¥È¡Ù¡ÊËè½µÆüÍË¡¡¸å10¡§15¡¡¢¨Á´¹ñ¥Í¥Ã¥È¡Ë¤¬¡¢2Æü¤ËºÇ½ª²ó¡ÊÂè8ÏÃ¡Ë¤ò·Þ¤¨¤¿¡£¡È¹õËë¡É¤È¤È¤â¤Ë¡¢¤¹¤Ù¤Æ¤ÎÆæ¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¡Ö¼«Ê¬¤¬¤ä¤Ã¤¿¡×¼çÄ¥¤Î¹§»Ò¤é¡Ø¥Õ¥©¥ì¥¹¥È¡ÙÈÈ¿Í¤¿¤Á
¡¡Æ±ºî¤Ï¡¢±³¡¦¿¿¼Â¤Ë¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê»×ÏÇ¤¬½Å¤Ê¤ê¹ç¤¤¡¢¿Í´ÖÉÔ¿®¤Î¿¹¡Ê¥Õ¥©¥ì¥¹¥È¡Ë¤Ë¤¤¤¶¤Ê¤¦¡¢¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¤Î¥é¥Ö¡¦¥µ¥¹¥Ú¥ó¥¹¡£¥Õ¥é¥ï¡¼¥®¥Õ¥È¥·¥ç¥Ã¥×¤ÇÆ¯¤¯´öÅçÉö¡ÊÈæ²Å¡Ë¤È¡¢¥¯¥ê¡¼¥Ë¥ó¥°Å¹¤ò±Ä¤à°ì¥ÎÀ¥½ã¡Ê´äÅÄ¡Ë¤Ï¡¢Æ±À³¤·¤Æ¤Þ¤â¤Ê¤¯1Ç¯¤ò·Þ¤¨¤ëÎø¿ÍÆ±»Î¡£Ê¿ËÞ¤Ê¤¬¤é¹¬¤»¤ÊÀ¸³è¤òÁ÷¤ë¤¬¡¢¤½¤ÎÆü¡¹¤Ë¤Ï¾ï¤Ë±Æ¤Î¤è¤¦¤ËÉÔ°Â¤¬¤Ä¤¤Þ¤È¤¦¡£¤Ê¤¼¤Ê¤é¡¢2¿Í¤Ï¸ß¤¤¤Ë±³¤ò¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤¿¡Ä¡£
¡¡¥Û¥Æ¥ë¥°¥ë¡¼¥×¡¦¥Ö¥é¥ó¥Õ¥©¥ì¥¹¥È¤ò¤á¤°¤ê¡¢Éö¤¬´öÅç²È¤ò½Ð¤ë¤¤Ã¤«¤±¤È¤Ê¤Ã¤¿¡Ö3Ç¯Á°¤Î½¸ÃÄ¿©ÃæÆÇ»ö·ï¡×¡¢½ã¤ÎÄï¡¦ÎÃ²ð¤Î¡Ö26Ç¯Á°¤Î¼ºí©»ö·ï¡×¡¢¤µ¤é¤Ë³Æ¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤Î±³¤¬¸òºø¤¹¤ë¡£
¢£Âè7ÏÃ¤Þ¤Ç¿¶¤êÊÖ¤ê
¡¡3Ç¯Á°¤Ë¿©ÃæÆÇ¤ò°ú¤µ¯¤³¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢½ã¤ÎÊì¡¦°ì¥ÎÀ¥°«¡Ê¹õÂô¤¢¤¹¤«¡Ë¤À¤Ã¤¿¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¿å¸¶¹§»Ò¡Ê¤Õ¤»¤¨¤ê¡Ë¤¬¡¢Éö¤Î¼Â¤ÎÊì¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¾×·âÅ¸³«¡£¹§»Ò¤Ï¡¢Éö¤ò¶ì¤·¤á¤ë»Ð¤Î´öÅçÎë»Ò¡Ê¾¾ÅÄÈþÍ³µª¡Ë¤òÆÇ»¦¤·¤è¤¦¤È¤·¡¢°å»Õ¤Î¼ÄÅÄÅã»Ò¡Ê¿åÌîÈþµª¡Ë¤¬ÈëÌ©¤òÃÎ¤Ã¤¿¤¿¤á¡¢»É¤·¤¿¤Î¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢26Ç¯Á°¤Ë¼ºí©¤·¤¿½ã¤ÎÄï¡¦ÎÃ²ð¤Ï¡¢´öÅç²È¤ÎÉßÃÏÆâ¤ËË´¤³¼¤È¤Ê¤Ã¤ÆËä¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£Îë»Ò¤ÎÈë½ñ¡¦ÍÕ»³½¤¡ÊËÙÉô·½Î¼¡Ë¤¬¡¢26Ç¯Á°¤ËÎÃ²ð¤ò¼Ö¤Çíà¤¡¢°ä´þ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£ÍÕ»³¤Ï¡¢ºª¿ç¾õÂÖ¤ÎÎë»Ò¤â»¦¤½¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡Éö¤È½ã¤¬¶ì¤·¤ó¤Ç¤¤¿²áµî¤Î»ö·ï¤ÎÁ´¤Ü¤¦¤¬¡¢¤³¤ì¤ÇÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È»×¤Ã¤¿¤¬¡Ä¡£
¢£ºÇ½ª²ó¥Í¥¿¥Ð¥ì
¡¡Éö¤Ï¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤¤¤È¤³¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¼Â¤Î»Ð¡¦¿å¸¶¿¿¶×¡Ê¥Õ¥¡¡¼¥¹¥È¥µ¥Þ¡¼¥¦¥¤¥«¡Ë¤ò¸Æ¤Ó½Ð¤·¤¿¡£Éö¤ÏÆâ¿´¡¢ÎÃ²ð¤Î»ö·ï¤ËÂÐ¤¹¤ë¿¿¶×¤Î¸ÀÆ°¤Ë¤Ò¤Ã¤«¤«¤ê¤ò´¶¤¸¤Æ¤ª¤ê¡ÖËÜÅö¤Î¤³¤È¤òÏÃ¤·¤Æ¡×¤Èº©´ê¤µ¤ì¤¿¿¿¶×¤Ï¡¢¤Ò¤ç¤¦ÊÑ¤·¤¿¡£
¡¡Éö¤ÎÎÉ¤Íý²ò¼Ô¤È¤·¤ÆÉÁ¤«¤ì¤Æ¤¤¿¿¿¶×¤¬¡¢°ìÏ¢¤Î¹õËë¤À¤Ã¤¿¡£Ëå¤ÎÉö¡Ê¿å¸¶ÏÂ²ÎÆà¡Ë¤òÃ¥¤Ã¤¿Îë»Ò¤òÁþ¤ß¡Ö¶ì¤·¤ó¤Ç¤¤¤ëÏÂ²ÎÆà¤òµß¤Ã¤Æ¤¢¤²¤¿¤«¤Ã¤¿¡ª¡×¡Ö»ä¤¬¤ä¤Ã¤¿¤Î¡×¤ÈµÕ¥®¥ì¡£ÊñÃú¤ò¼ê¤Ë¼è¤ê¡¢½ã¤ò»É¤·¤¿¡£
¡¡ºÛÈ½¤Ç¡¢¿¿¶×¤Î·×²è¤¬ÌÀ¤«¤µ¤ì¤¿¡£3Ç¯Á°¡¢Éö¤È½ã¤Î½Ð²ñ¤¤¤ò»Å¸þ¤±¡¢Æ±À³¤ò¤¦¤Ê¤¬¤·¤Æ°ì¥ÎÀ¥²È¤ËÀÜ¶á¡¢¥Ö¥é¥ó¥Õ¥©¥ì¥¹¥È¤òÄÙ¤·¤Æ½ã¤Ëºá¤ò½ã¤Ë¤«¤Ö¤»¡¢Éö¡ÊÏÂ²ÎÆà¡Ë¤ò¼è¤êÌá¤¹¡½¡½¤È¤¤¤¦¤â¤Î¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¿¿¶×¤Ï¡¢Îë»Ò¤ËÆÇ¤ò¤â¤Ã¤¿¿¿ÈÈ¿Í¤â¼«Ê¬¤À¤È¼«¶¡¡£°å»Õ¤ÎÅã»Ò¤ò»É»¦¤·¤¿¤Î¤Ï¹§»Ò¤Ç¡¢¿¿¶×¤È¤Î¿Æ»Ò¤Î²ñÏÃ¤òÊ¹¤«¤ì¤¿¤¿¤á¡¢Ì¼¤Î¤¿¤á¤ÎÈÈ¹Ô¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£°ìÊý¤Ç¹§»Ò¤Ï¡¢ÆÇÊªº®Æþ¤ò´Þ¤á¡ÖÁ´Éô»ä¤¬¤ä¤Ã¤¿¡×¤È¼çÄ¥¤·¤¿¡£
¡¡¥Ö¥é¥ó¥Õ¥©¥ì¥¹¥È¤Î¸ÜÌäÀÇÍý»Î¡¦´ÖµÜÏÂÉ§¡Ê¿¹ÅÄ´ÅÏ©¡Ë¤âÊÌ·ï¤ÇÂáÊá¡£ºÇ½ªÅª¤Ë¡¢ÂáÊá¼Ô¤Ï¡Ê°«¡¢¹§»Ò¡¢ÍÕ»³¡¢¿¿¶×¡¢´ÖµÜ¡Ë¤Î5¿Í¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£Îë»Ò¤ÏÌÜ¤¬³Ð¤á¡¢Éö¤È²ñÏÃ¡¢¤½¤·¤ÆºÇ¸å¤Þ¤Ç¤Ä¤ÄÌ¤·¤¿¡Ö±³¡×¤ÈËÜ¿´¤¬ÉÁ¼Ì¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡»ÈÍÑ¿Í¤Î»°ÁÒæÆÊ¿¡ÊÀÐ»³½çÀ¬¡Ë¡¢¥Ø¥ë¥Ñ¡¼¤Î°æ¾åÀéÃÒ¡ÊÀîÅçÎëÍÚ¡Ë¡¢Éö¤ÎÆ±Î½¡¦ËêÌî½ÓÂÀÏº¡ÊÃæÀîÂçÊå¡Ë¤é¤Ï¡¢»ö·ï¤Î³Ë¿´¤Ë¤Ï´ØÍ¿¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¢£»ëÄ°¼Ô¤«¤é¤ÎÈ¿¶Á
¡¡¥É¥é¥Þ¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢±³¤È¿¿¼Â¤ò¤á¤°¤Ã¤Æ¡¢²ÈÂ²¡¢¿Æ»Ò¡¢Îø¿Í¤Ø¤Î°¦¤¬Éâ¤Ä¦¤ê¤Ë¡£¤½¤·¤Æ¡¢ºÇ¸å¤Ï¡¢±³¤Ð¤«¤ê¤À¤Ã¤¿Éö¤È½ã¤¬2¿Í¤ÎÌ¤Íè¤òÁªÂò¤·¤¿¡£
¡¡»ëÄ°¼Ô¤«¤é¤Ï¡¢X¤Ê¤É¤Ç¡ÖºÇ¸å¤ÎºÇ¸å¤Þ¤ÇÅÜÅó¤ÎÉúÀþ²ó¼ý¤À¤Ã¤¿¡×¡Ö¤¤¤í¤ó¤ÊÉúÀþ´¶¤¸¤Æ¹æµã¡×¤Ê¤É¤Î¤Û¤«¡¢¡Ö¥Ö¥é¥ó¥Õ¥©¥ì¥¹¥È¤Î½¾¶È°÷¤Û¤ÜÂáÊá¤µ¤ì¤Æ¤Æ¾Ð¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¡×¡Ö¤³¤ó¤Ê¤Ë´Ø·¸¼ÔÂáÊá¤µ¤ì¤ë¥É¥é¥Þ¤Ê¤«¤Ê¤«¤Ê¤¤¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¡©¡×¤Ê¤É¤Î´¶ÁÛ¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¡Ö¼«Ê¬¤¬¤ä¤Ã¤¿¡×¼çÄ¥¤Î¹§»Ò¤é¡Ø¥Õ¥©¥ì¥¹¥È¡ÙÈÈ¿Í¤¿¤Á
¡¡Æ±ºî¤Ï¡¢±³¡¦¿¿¼Â¤Ë¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê»×ÏÇ¤¬½Å¤Ê¤ê¹ç¤¤¡¢¿Í´ÖÉÔ¿®¤Î¿¹¡Ê¥Õ¥©¥ì¥¹¥È¡Ë¤Ë¤¤¤¶¤Ê¤¦¡¢¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¤Î¥é¥Ö¡¦¥µ¥¹¥Ú¥ó¥¹¡£¥Õ¥é¥ï¡¼¥®¥Õ¥È¥·¥ç¥Ã¥×¤ÇÆ¯¤¯´öÅçÉö¡ÊÈæ²Å¡Ë¤È¡¢¥¯¥ê¡¼¥Ë¥ó¥°Å¹¤ò±Ä¤à°ì¥ÎÀ¥½ã¡Ê´äÅÄ¡Ë¤Ï¡¢Æ±À³¤·¤Æ¤Þ¤â¤Ê¤¯1Ç¯¤ò·Þ¤¨¤ëÎø¿ÍÆ±»Î¡£Ê¿ËÞ¤Ê¤¬¤é¹¬¤»¤ÊÀ¸³è¤òÁ÷¤ë¤¬¡¢¤½¤ÎÆü¡¹¤Ë¤Ï¾ï¤Ë±Æ¤Î¤è¤¦¤ËÉÔ°Â¤¬¤Ä¤¤Þ¤È¤¦¡£¤Ê¤¼¤Ê¤é¡¢2¿Í¤Ï¸ß¤¤¤Ë±³¤ò¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤¿¡Ä¡£
¢£Âè7ÏÃ¤Þ¤Ç¿¶¤êÊÖ¤ê
¡¡3Ç¯Á°¤Ë¿©ÃæÆÇ¤ò°ú¤µ¯¤³¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢½ã¤ÎÊì¡¦°ì¥ÎÀ¥°«¡Ê¹õÂô¤¢¤¹¤«¡Ë¤À¤Ã¤¿¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¿å¸¶¹§»Ò¡Ê¤Õ¤»¤¨¤ê¡Ë¤¬¡¢Éö¤Î¼Â¤ÎÊì¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¾×·âÅ¸³«¡£¹§»Ò¤Ï¡¢Éö¤ò¶ì¤·¤á¤ë»Ð¤Î´öÅçÎë»Ò¡Ê¾¾ÅÄÈþÍ³µª¡Ë¤òÆÇ»¦¤·¤è¤¦¤È¤·¡¢°å»Õ¤Î¼ÄÅÄÅã»Ò¡Ê¿åÌîÈþµª¡Ë¤¬ÈëÌ©¤òÃÎ¤Ã¤¿¤¿¤á¡¢»É¤·¤¿¤Î¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢26Ç¯Á°¤Ë¼ºí©¤·¤¿½ã¤ÎÄï¡¦ÎÃ²ð¤Ï¡¢´öÅç²È¤ÎÉßÃÏÆâ¤ËË´¤³¼¤È¤Ê¤Ã¤ÆËä¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£Îë»Ò¤ÎÈë½ñ¡¦ÍÕ»³½¤¡ÊËÙÉô·½Î¼¡Ë¤¬¡¢26Ç¯Á°¤ËÎÃ²ð¤ò¼Ö¤Çíà¤¡¢°ä´þ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£ÍÕ»³¤Ï¡¢ºª¿ç¾õÂÖ¤ÎÎë»Ò¤â»¦¤½¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡Éö¤È½ã¤¬¶ì¤·¤ó¤Ç¤¤¿²áµî¤Î»ö·ï¤ÎÁ´¤Ü¤¦¤¬¡¢¤³¤ì¤ÇÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È»×¤Ã¤¿¤¬¡Ä¡£
¢£ºÇ½ª²ó¥Í¥¿¥Ð¥ì
¡¡Éö¤Ï¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤¤¤È¤³¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¼Â¤Î»Ð¡¦¿å¸¶¿¿¶×¡Ê¥Õ¥¡¡¼¥¹¥È¥µ¥Þ¡¼¥¦¥¤¥«¡Ë¤ò¸Æ¤Ó½Ð¤·¤¿¡£Éö¤ÏÆâ¿´¡¢ÎÃ²ð¤Î»ö·ï¤ËÂÐ¤¹¤ë¿¿¶×¤Î¸ÀÆ°¤Ë¤Ò¤Ã¤«¤«¤ê¤ò´¶¤¸¤Æ¤ª¤ê¡ÖËÜÅö¤Î¤³¤È¤òÏÃ¤·¤Æ¡×¤Èº©´ê¤µ¤ì¤¿¿¿¶×¤Ï¡¢¤Ò¤ç¤¦ÊÑ¤·¤¿¡£
¡¡Éö¤ÎÎÉ¤Íý²ò¼Ô¤È¤·¤ÆÉÁ¤«¤ì¤Æ¤¤¿¿¿¶×¤¬¡¢°ìÏ¢¤Î¹õËë¤À¤Ã¤¿¡£Ëå¤ÎÉö¡Ê¿å¸¶ÏÂ²ÎÆà¡Ë¤òÃ¥¤Ã¤¿Îë»Ò¤òÁþ¤ß¡Ö¶ì¤·¤ó¤Ç¤¤¤ëÏÂ²ÎÆà¤òµß¤Ã¤Æ¤¢¤²¤¿¤«¤Ã¤¿¡ª¡×¡Ö»ä¤¬¤ä¤Ã¤¿¤Î¡×¤ÈµÕ¥®¥ì¡£ÊñÃú¤ò¼ê¤Ë¼è¤ê¡¢½ã¤ò»É¤·¤¿¡£
¡¡ºÛÈ½¤Ç¡¢¿¿¶×¤Î·×²è¤¬ÌÀ¤«¤µ¤ì¤¿¡£3Ç¯Á°¡¢Éö¤È½ã¤Î½Ð²ñ¤¤¤ò»Å¸þ¤±¡¢Æ±À³¤ò¤¦¤Ê¤¬¤·¤Æ°ì¥ÎÀ¥²È¤ËÀÜ¶á¡¢¥Ö¥é¥ó¥Õ¥©¥ì¥¹¥È¤òÄÙ¤·¤Æ½ã¤Ëºá¤ò½ã¤Ë¤«¤Ö¤»¡¢Éö¡ÊÏÂ²ÎÆà¡Ë¤ò¼è¤êÌá¤¹¡½¡½¤È¤¤¤¦¤â¤Î¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¿¿¶×¤Ï¡¢Îë»Ò¤ËÆÇ¤ò¤â¤Ã¤¿¿¿ÈÈ¿Í¤â¼«Ê¬¤À¤È¼«¶¡¡£°å»Õ¤ÎÅã»Ò¤ò»É»¦¤·¤¿¤Î¤Ï¹§»Ò¤Ç¡¢¿¿¶×¤È¤Î¿Æ»Ò¤Î²ñÏÃ¤òÊ¹¤«¤ì¤¿¤¿¤á¡¢Ì¼¤Î¤¿¤á¤ÎÈÈ¹Ô¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£°ìÊý¤Ç¹§»Ò¤Ï¡¢ÆÇÊªº®Æþ¤ò´Þ¤á¡ÖÁ´Éô»ä¤¬¤ä¤Ã¤¿¡×¤È¼çÄ¥¤·¤¿¡£
¡¡¥Ö¥é¥ó¥Õ¥©¥ì¥¹¥È¤Î¸ÜÌäÀÇÍý»Î¡¦´ÖµÜÏÂÉ§¡Ê¿¹ÅÄ´ÅÏ©¡Ë¤âÊÌ·ï¤ÇÂáÊá¡£ºÇ½ªÅª¤Ë¡¢ÂáÊá¼Ô¤Ï¡Ê°«¡¢¹§»Ò¡¢ÍÕ»³¡¢¿¿¶×¡¢´ÖµÜ¡Ë¤Î5¿Í¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£Îë»Ò¤ÏÌÜ¤¬³Ð¤á¡¢Éö¤È²ñÏÃ¡¢¤½¤·¤ÆºÇ¸å¤Þ¤Ç¤Ä¤ÄÌ¤·¤¿¡Ö±³¡×¤ÈËÜ¿´¤¬ÉÁ¼Ì¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡»ÈÍÑ¿Í¤Î»°ÁÒæÆÊ¿¡ÊÀÐ»³½çÀ¬¡Ë¡¢¥Ø¥ë¥Ñ¡¼¤Î°æ¾åÀéÃÒ¡ÊÀîÅçÎëÍÚ¡Ë¡¢Éö¤ÎÆ±Î½¡¦ËêÌî½ÓÂÀÏº¡ÊÃæÀîÂçÊå¡Ë¤é¤Ï¡¢»ö·ï¤Î³Ë¿´¤Ë¤Ï´ØÍ¿¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¢£»ëÄ°¼Ô¤«¤é¤ÎÈ¿¶Á
¡¡¥É¥é¥Þ¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢±³¤È¿¿¼Â¤ò¤á¤°¤Ã¤Æ¡¢²ÈÂ²¡¢¿Æ»Ò¡¢Îø¿Í¤Ø¤Î°¦¤¬Éâ¤Ä¦¤ê¤Ë¡£¤½¤·¤Æ¡¢ºÇ¸å¤Ï¡¢±³¤Ð¤«¤ê¤À¤Ã¤¿Éö¤È½ã¤¬2¿Í¤ÎÌ¤Íè¤òÁªÂò¤·¤¿¡£
¡¡»ëÄ°¼Ô¤«¤é¤Ï¡¢X¤Ê¤É¤Ç¡ÖºÇ¸å¤ÎºÇ¸å¤Þ¤ÇÅÜÅó¤ÎÉúÀþ²ó¼ý¤À¤Ã¤¿¡×¡Ö¤¤¤í¤ó¤ÊÉúÀþ´¶¤¸¤Æ¹æµã¡×¤Ê¤É¤Î¤Û¤«¡¢¡Ö¥Ö¥é¥ó¥Õ¥©¥ì¥¹¥È¤Î½¾¶È°÷¤Û¤ÜÂáÊá¤µ¤ì¤Æ¤Æ¾Ð¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¡×¡Ö¤³¤ó¤Ê¤Ë´Ø·¸¼ÔÂáÊá¤µ¤ì¤ë¥É¥é¥Þ¤Ê¤«¤Ê¤«¤Ê¤¤¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¡©¡×¤Ê¤É¤Î´¶ÁÛ¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£