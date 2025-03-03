¾¾ºäÅíÍû¡¢Âç²Ï¼ç±é¤Ï¥Á¡¼¥Õ¥Þ¥Í¡¼¥¸¥ã¡¼¤ÎÌ´¤À¤Ã¤¿¡¡¶¯¤¤ÁÛ¤¤¤Ë¶ÛÄ¥¡ÖÇØ¶Ú¤¬¥Ô¥Ã¤È¤Ê¤ê¤¹¤®¤ÆÈ¿¤ì¤ë¡×
¡¡ÇÐÍ¥¤Î¾¾ºäÅíÍû¡Ê36¡Ë¤¬¡¢2027Ç¯Âç²Ï¥É¥é¥Þ¡ØµÕÂ±¤ÎËë¿Ã¡Ù¤Ç¼ç±é¤òÌ³¤á¤ë¤³¤È¤¬3Æü¡¢È¯É½¤µ¤ì¤¿¡£¾¾ºä¤ÏÆ±Æü¡¢NHK¶ÉÆâ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¡ÖÀ©ºî¡¦¼ç±éÈ¯É½²ñ¸«¡×¤ËÅÐÃÅ¤·¡¢¼ç±é¤òÌ³¤á¤ë·è°Õ¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¥¬¥Ã¥Ä¥Ý¡¼¥º¡ª¼ç±é·èÄê¤ÇËþÌÌ¤Î¾Ð¤ß¤òÉâ¤«¤Ù¤ë¾¾ºäÅíÍû
¡¡Âè66ºî¤È¤Ê¤ëº£ºî¤Ï¡¢µÓËÜ¤ò°ÂÃ£Æà½ï»Ò»á¤¬Ã´Åö¤·¡¢1827Ç¯À¸¤Þ¤ì¤ÎËë¿Ã¡¦¾®·ª¾åÌî²ðÃé½ç¡Ê¤ª¤°¤ê¤³¤¦¤º¤±¤Î¤¹¤±¤¿¤À¤Þ¤µ¡Ë¤Î³èÌö¤òÉÁ¤¯¡£¾¡³¤½®¤Î¥é¥¤¥Ð¥ë¤È¸À¤ï¤ì¡¢ÆüËÜ½é¤Î¸¯ÊÆ»ÈÀá¤È¤Ê¤Ã¤Æ¿·»þÂå¤ÎÊ¸ÌÀ¤òÂÎ´¶¤·¡¢¿·¤·¤¤¹ñ¤Î¤«¤¿¤Á¤ò¥Ç¥¶¥¤¥ó¤·¤¿¹¾¸ÍËëÉÜ¤ÎÅ·ºÍ¤À¤¬¡¢ÌÀ¼£¿·À¯ÉÜ¤Ë¡ÖµÕÂ±¡×¤È¤µ¤ì¡¢Îò»Ë¤ËÁò¤é¤ì¤¿¡£Ëº¤ì¤é¤ì¤¿Îò»Ë¤ÎÇÔ¼Ô¤ÎÃÎ¤é¤ì¤¶¤ë³èÌö¤òÉÁ¤¯¥¹¥ê¥ê¥ó¥°¤Ê¶»Ç®¥¨¥ó¥¿¡¼¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¤È¤Ê¤ë¡£
¡¡¾¾ºä¤Ï¡Ö¥Á¡¼¥Õ¤Î¥Þ¥Í¡¼¥¸¥ã¡¼¤µ¤ó¤«¤éÊ¹¤¤Þ¤·¤¿¡£¤ä¤¿¤é¤¦¤ì¤·¤½¤¦¤Ë¡ØÂç²Ï¥É¥é¥Þ¤Î¼ç±é¤¬Íè¤Þ¤·¤¿¡ª¼Â¤Ï¤³¤ì¡¢»ä¤ÎÌ´¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡ª¡Ù¡×¤È¡¢½Ð±é·èÄê¤òÊ¹¤¤¤¿¾õ¶·¤òÀâÌÀ¡£¡Ö¥Á¡¼¥Õ¥Þ¥Í¡¼¥¸¥ã¡¼¤µ¤ó¤Î»×¤¤¤âÆ±»þ¤ËÊ¹¤¯¤³¤È¤¬¤Ç¤¡¢¡Ø¼«Ê¬¤¬Ã´Åö¤·¤Æ¤¤¤ë¿Í¤¬Âç²Ï¥É¥é¥Þ¤Î¼ç±é¤ò¤ä¤ë¡£¤½¤ì¤¬¤«¤Ê¤Ã¤¿¤é°úÂà¤·¤Æ¤â¤¤¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡Ù¤È¤¤¤¦¶¯¤¤ÁÛ¤¤¤òµÞ¤Ë²¡¤·¤Ä¤±¤é¤ì¡Ê¾Ð¡Ë¡¢¡Ø¤½¤¦¤Ç¤¹¤«¡Á¡Ù¡×¤È¶ÛÄ¥¤¬¹â¤Þ¤Ã¤¿¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡Â³¤±¤Æ¡Ö14Ç¯°ì½ï¤Ë¤·¤Æ¤¤Æ¡¢¤É¤ì¤À¤±»Å»ö¤È¿¿Ùõ¤Ë¸þ¤¹ç¤Ã¤Æ¤¤¿¤«¤é¤ï¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Ä¤â¤ê¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤É¤ì¤À¤±¤Î»×¤¤¤Ç±¿¤ó¤Ç¤¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤Î¤«¡£¤È¤Æ¤â¤¦¤ì¤·¤¤µ¤»ý¤Á¤Ç¼õ¤±»ß¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÍê¤â¤·¤¤É½¾ð¤Ë¡£¡ÖÆ±»þ¤Ë¥á¥Á¥ã¥¯¥Á¥ã¶ÛÄ¥¤·¤Þ¤¹¡£ÇØ¶Ú¤¬¥Ô¥Ã¤È¤Ê¤ê¤¹¤®¤Æ¡¢È¿¤ì¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤°¤é¤¤¡£¥Þ¥Í¡¼¥¸¥ã¡¼¤µ¤ó¤Î»×¤¤¤âÊú¤¨¤Ê¤¬¤é¸þ¤¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡×¤Èµ¤¹ç½½Ê¬¡£¡Ö¤¹¤Ù¤Æ¤Î°ú¤½Ð¤·¤ò³«¤±¤Æ¡¢Ãí¤®¹þ¤ß¡¢30ÂåºÇ¸å¤ÎºîÉÊ¤Ë¤·¤è¤¦¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È·è°Õ¤ò¤Ë¤¸¤Þ¤»¤¿¡£
¡¡¾¾ºä¤Ï1988Ç¯10·î17ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡¢¿ÀÆàÀî¸©½Ð¿È¡£2008Ç¯¡¢ÃËÀ¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó»ï¡ØFINEBOYS¡Ù¤ÎÀìÂ°¥â¥Ç¥ë¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤Ç¥°¥é¥ó¥×¥ê¤ò³ÍÆÀ¤·¡¢¥â¥Ç¥ë¤È¤·¤Æ¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¤¿¡£09Ç¯¡¢¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü·ÏÆÃ»£¡Ø»øÀïÂâ¥·¥ó¥±¥ó¥¸¥ã¡¼¡Ù¤Ç¡¢¥·¥ó¥±¥ó¥ì¥Ã¥É¡¿»ÖÍÕ¾æÎÜÌò¤Ç¼ç±é¤òÌ³¤á¤ë¡£±Ç²è¡Ø¥Ä¥Ê¥°¡Ù¡Ê12Ç¯¡Ë¤Ç¡¢¡ØÂè36²ó ÆüËÜ¥¢¥«¥Ç¥ß¡¼¾Þ¡Ù¿·¿ÍÇÐÍ¥¾Þ¡¢±Ç²è¡Ø¸ÑÏµ¤Î·ì¡Ù¡Ê17Ç¯¡Ë¤Ç¡¢¡ØÂè61²ó ¥Ö¥ë¡¼¥ê¥Ü¥ó¾Þ¡Ù¤È¡ØÂè36²ó ÆüËÜ¥¢¥«¥Ç¥ß¡¼¾Þ¡Ù¤Î½õ±éÃËÍ¥¾Þ¡¢±Ç²è¡Ø¿·Ê¹µ¼Ô¡Ù¡Ê19Ç¯¡Ë¤Ç¡¢¡ØÂè43²ó ÆüËÜ¥¢¥«¥Ç¥ß¡¼¾Þ¡Ù¤Î¼ç±éÃËÍ¥¾Þ¡¢±Ç²è¡Ø¸ÑÏµ¤Î·ì LEVEL2¡Ù¡Ê21Ç¯¡Ë¤Ç¡¢¡ØÂè45²ó ÆüËÜ¥¢¥«¥Ç¥ß¡¼¾Þ¡Ù¤Î¼ç±éÃËÍ¥¾Þ¡¢±Ç²è¡ØÎ®Ï²¤Î·î¡Ù¡Ê22Ç¯¡Ë¤Ç¡¢¡ØÂè46²ó ÆüËÜ¥¢¥«¥Ç¥ß¡¼¾Þ¡Ù¤Î¼ç±éÃËÍ¥¾Þ¤È¡¢¿ô¡¹¤Î¾Þ¤ò¼õ¾Þ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥É¥é¥Þ¡ØVIVANT¡Ù¡Ê23Ç¯¡Ë¡¢±Ç²è¡Ø¤æ¤È¤ê¤Ç¤¹¤¬¤Ê¤Ë¤« ¥¤¥ó¥¿¡¼¥Ê¥·¥ç¥Ê¥ë¡Ù¡Ê23Ç¯¡Ë¤Ê¤É¤Ë½Ð±é¤·¡¢¸½ºß¤Ï¥É¥é¥Þ¡Ø¸æ¾åÀèÀ¸¡Ù¤Ç¼ç±é¤òÌ³¤á¤Æ¤¤¤ë¡£Âç²Ï¥É¥é¥Þ½Ð±é¤Ï3ºîÌÜ¤Ë¤·¤Æ¡¢¼ç±é¤Ïº£ºî¤¬½é¤á¤Æ¤È¤Ê¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¥¬¥Ã¥Ä¥Ý¡¼¥º¡ª¼ç±é·èÄê¤ÇËþÌÌ¤Î¾Ð¤ß¤òÉâ¤«¤Ù¤ë¾¾ºäÅíÍû
¡¡Âè66ºî¤È¤Ê¤ëº£ºî¤Ï¡¢µÓËÜ¤ò°ÂÃ£Æà½ï»Ò»á¤¬Ã´Åö¤·¡¢1827Ç¯À¸¤Þ¤ì¤ÎËë¿Ã¡¦¾®·ª¾åÌî²ðÃé½ç¡Ê¤ª¤°¤ê¤³¤¦¤º¤±¤Î¤¹¤±¤¿¤À¤Þ¤µ¡Ë¤Î³èÌö¤òÉÁ¤¯¡£¾¡³¤½®¤Î¥é¥¤¥Ð¥ë¤È¸À¤ï¤ì¡¢ÆüËÜ½é¤Î¸¯ÊÆ»ÈÀá¤È¤Ê¤Ã¤Æ¿·»þÂå¤ÎÊ¸ÌÀ¤òÂÎ´¶¤·¡¢¿·¤·¤¤¹ñ¤Î¤«¤¿¤Á¤ò¥Ç¥¶¥¤¥ó¤·¤¿¹¾¸ÍËëÉÜ¤ÎÅ·ºÍ¤À¤¬¡¢ÌÀ¼£¿·À¯ÉÜ¤Ë¡ÖµÕÂ±¡×¤È¤µ¤ì¡¢Îò»Ë¤ËÁò¤é¤ì¤¿¡£Ëº¤ì¤é¤ì¤¿Îò»Ë¤ÎÇÔ¼Ô¤ÎÃÎ¤é¤ì¤¶¤ë³èÌö¤òÉÁ¤¯¥¹¥ê¥ê¥ó¥°¤Ê¶»Ç®¥¨¥ó¥¿¡¼¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¤È¤Ê¤ë¡£
¡¡Â³¤±¤Æ¡Ö14Ç¯°ì½ï¤Ë¤·¤Æ¤¤Æ¡¢¤É¤ì¤À¤±»Å»ö¤È¿¿Ùõ¤Ë¸þ¤¹ç¤Ã¤Æ¤¤¿¤«¤é¤ï¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Ä¤â¤ê¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤É¤ì¤À¤±¤Î»×¤¤¤Ç±¿¤ó¤Ç¤¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤Î¤«¡£¤È¤Æ¤â¤¦¤ì¤·¤¤µ¤»ý¤Á¤Ç¼õ¤±»ß¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÍê¤â¤·¤¤É½¾ð¤Ë¡£¡ÖÆ±»þ¤Ë¥á¥Á¥ã¥¯¥Á¥ã¶ÛÄ¥¤·¤Þ¤¹¡£ÇØ¶Ú¤¬¥Ô¥Ã¤È¤Ê¤ê¤¹¤®¤Æ¡¢È¿¤ì¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤°¤é¤¤¡£¥Þ¥Í¡¼¥¸¥ã¡¼¤µ¤ó¤Î»×¤¤¤âÊú¤¨¤Ê¤¬¤é¸þ¤¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡×¤Èµ¤¹ç½½Ê¬¡£¡Ö¤¹¤Ù¤Æ¤Î°ú¤½Ð¤·¤ò³«¤±¤Æ¡¢Ãí¤®¹þ¤ß¡¢30ÂåºÇ¸å¤ÎºîÉÊ¤Ë¤·¤è¤¦¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È·è°Õ¤ò¤Ë¤¸¤Þ¤»¤¿¡£
¡¡¾¾ºä¤Ï1988Ç¯10·î17ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡¢¿ÀÆàÀî¸©½Ð¿È¡£2008Ç¯¡¢ÃËÀ¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó»ï¡ØFINEBOYS¡Ù¤ÎÀìÂ°¥â¥Ç¥ë¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤Ç¥°¥é¥ó¥×¥ê¤ò³ÍÆÀ¤·¡¢¥â¥Ç¥ë¤È¤·¤Æ¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¤¿¡£09Ç¯¡¢¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü·ÏÆÃ»£¡Ø»øÀïÂâ¥·¥ó¥±¥ó¥¸¥ã¡¼¡Ù¤Ç¡¢¥·¥ó¥±¥ó¥ì¥Ã¥É¡¿»ÖÍÕ¾æÎÜÌò¤Ç¼ç±é¤òÌ³¤á¤ë¡£±Ç²è¡Ø¥Ä¥Ê¥°¡Ù¡Ê12Ç¯¡Ë¤Ç¡¢¡ØÂè36²ó ÆüËÜ¥¢¥«¥Ç¥ß¡¼¾Þ¡Ù¿·¿ÍÇÐÍ¥¾Þ¡¢±Ç²è¡Ø¸ÑÏµ¤Î·ì¡Ù¡Ê17Ç¯¡Ë¤Ç¡¢¡ØÂè61²ó ¥Ö¥ë¡¼¥ê¥Ü¥ó¾Þ¡Ù¤È¡ØÂè36²ó ÆüËÜ¥¢¥«¥Ç¥ß¡¼¾Þ¡Ù¤Î½õ±éÃËÍ¥¾Þ¡¢±Ç²è¡Ø¿·Ê¹µ¼Ô¡Ù¡Ê19Ç¯¡Ë¤Ç¡¢¡ØÂè43²ó ÆüËÜ¥¢¥«¥Ç¥ß¡¼¾Þ¡Ù¤Î¼ç±éÃËÍ¥¾Þ¡¢±Ç²è¡Ø¸ÑÏµ¤Î·ì LEVEL2¡Ù¡Ê21Ç¯¡Ë¤Ç¡¢¡ØÂè45²ó ÆüËÜ¥¢¥«¥Ç¥ß¡¼¾Þ¡Ù¤Î¼ç±éÃËÍ¥¾Þ¡¢±Ç²è¡ØÎ®Ï²¤Î·î¡Ù¡Ê22Ç¯¡Ë¤Ç¡¢¡ØÂè46²ó ÆüËÜ¥¢¥«¥Ç¥ß¡¼¾Þ¡Ù¤Î¼ç±éÃËÍ¥¾Þ¤È¡¢¿ô¡¹¤Î¾Þ¤ò¼õ¾Þ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥É¥é¥Þ¡ØVIVANT¡Ù¡Ê23Ç¯¡Ë¡¢±Ç²è¡Ø¤æ¤È¤ê¤Ç¤¹¤¬¤Ê¤Ë¤« ¥¤¥ó¥¿¡¼¥Ê¥·¥ç¥Ê¥ë¡Ù¡Ê23Ç¯¡Ë¤Ê¤É¤Ë½Ð±é¤·¡¢¸½ºß¤Ï¥É¥é¥Þ¡Ø¸æ¾åÀèÀ¸¡Ù¤Ç¼ç±é¤òÌ³¤á¤Æ¤¤¤ë¡£Âç²Ï¥É¥é¥Þ½Ð±é¤Ï3ºîÌÜ¤Ë¤·¤Æ¡¢¼ç±é¤Ïº£ºî¤¬½é¤á¤Æ¤È¤Ê¤ë¡£