＜個人投資家の予想＞ 03月03日 13時
■ 買い予想数上昇（最新48時間）
(銘柄コード) 銘柄 市場
(3825) リミックス 東証スタンダード
(7721) 東京計器 東証プライム
(3778) さくらネット 東証プライム
(6707) サンケン 東証プライム
(6319) シンニッタン 東証スタンダード
■ 売り予想数上昇（最新48時間）
(銘柄コード) 銘柄 市場
(4892) サイフューズ 東証グロース
(9766) コナミＧ 東証プライム
(7751) キヤノン 東証プライム
(4369) トリケミカル 東証プライム
(6338) タカトリ 東証スタンダード
出所：MINKABU PRESS
(銘柄コード) 銘柄 市場
(3825) リミックス 東証スタンダード
(7721) 東京計器 東証プライム
(3778) さくらネット 東証プライム
(6707) サンケン 東証プライム
(6319) シンニッタン 東証スタンダード
■ 売り予想数上昇（最新48時間）
(銘柄コード) 銘柄 市場
(4892) サイフューズ 東証グロース
(9766) コナミＧ 東証プライム
(7751) キヤノン 東証プライム
(4369) トリケミカル 東証プライム
(6338) タカトリ 東証スタンダード
出所：MINKABU PRESS