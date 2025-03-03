£³·î£³Æü¡Ê·î¡Ë¤Î¥Ò¥ë¥Ê¥ó¥Ç¥¹¡ª¤Ï¡úËÌÅÍ¾½¤Î¥³¥¹¥È¥³ÀáÌó¥ì¥·¥Ô¡ú
¡úËÌÅÍ¾½¤Î¥³¥¹¥È¥³ÀáÌó¥ì¥·¥Ô¡ú
²È·×¤ò½õ¤±¤ëËÌÅÍ¤µ¤ó¤È¤ªµÒ¤µ¤ó¥ª¥¹¥¹¥á¤Î¥³¥¹¥È¥³¾¦ÉÊ¤òÄ´ºº¡ª
¡Ú½Ð±é¼Ô¡Û¥¿¥¤¥à¥Þ¥·¡¼¥ó3¹æ´ØÂÀ¡¦¾¾ËÜ°ËÂå¡¦Æ£ÅÄ¥Ë¥³¥ë¡¦ËÌÅÍ¾½
¡ãË¬¤ì¤¿¾ì½ê¡ä
¥³¥¹¥È¥³ËëÄ¥ÁÒ¸ËÅ¹
¡úËÌÅÍ¤µ¤ó¤Î¥¢¥ì¥ó¥¸¥ì¥·¥Ô¡ú
¡ã¥×¥ë¥³¥®¥Ó¡¼¥Õ¤ÎÀ¸½Õ´¬¤¡ä
¡ÚºàÎÁ¡Û¡ÊÌó£±¿ÍÊ¬¡Ë¡¡¡ú¡¦¡¦¡¦¥³¥¹¥È¥³¾¦ÉÊ
¡ú¥×¥ë¥³¥®¥Ó¡¼¥Õ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡£±£¶£°£ç
¡ú¥Ñ¥×¥ê¥«¡ÊÀÖ¡¦²«¡¦¥ª¥ì¥ó¥¸¡Ë¡ÊºÙÀÚ¤ê¡Ë¡¡³Æ1/£´¸Ä
¡¦À¸½Õ´¬¤¤ÎÈé¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡£²Ëç
¡¦¥ê¡¼¥Õ¥ì¥¿¥¹¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡£²Ëç
¡¦¥ì¥â¥ó½Á¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡Âç¤µ¤¸£±ÄøÅÙ
¡Úºî¤êÊý¡Û
¡ÂÑÇ®»®¤Ë¥×¥ë¥³¥®¥Ó¡¼¥Õ¡¢¥Ñ¥×¥ê¥«¤òÆþ¤ì¤Æ¡¢
¤Õ¤ó¤ï¤ê¥é¥Ã¥×¤ò¤·¤Æ600W¤ÎÅÅ»Ò¥ì¥ó¥¸¤Ç4Ê¬²ÃÇ®¤¹¤ë¡£
½Á¤ÏÊÌ¤Ë¤·¤Æ¤ª¤¯¡£
¢À¸½Õ´¬¤¤ÎÈé¤ò¿å¤Ë¤¯¤°¤é¤»¡¢¥ì¥¿¥¹¡¢¡¤ò¤Î¤»¤ÆÊñ¤à¡£
£Æù½Á¤Ë¥ì¥â¥ó½Á¤òº®¤¼¤Æ¤Ä¤±¥À¥ì¤Ë¤·¤ÆÅº¤¨¤ë¡£
¢¨¥×¥ë¥³¥®¥Ó¡¼¥Õ¤ÎÄ´Íý¤Ë¤Ï²Ð¤ò»È¤ï¤º¡¢À¸½Õ´¬¤¤ÎÈé¤ÇÊñ¤à¤³¤È¤Ç¿©¤Ù¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ë¡£
¢¨¥ì¥ó¥¸²ÃÇ®¸å¤Ë½Ð¤¿Æù½Á¤ò³èÍÑ¤·¤Æ¤µ¤Ã¤Ñ¤ê¤ª¤¤¤·¤¤¥¿¥ì¤òºî¤ë¡£
¢¨°ì½ï¤ËÌîºÚ¤â¤¿¤¯¤µ¤óÀÝ¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¡¢¥«¥é¥Õ¥ë¤Ç¸«¤¿ÌÜ¤â²Ú¤ä¤«¤Ë¡£
¢¨½Õ´¬¤¤ÎÈé¤ËÊñ¤ó¤ÇÍÈ¤²¤Æ¤â¤è¤¤¡£
¡ã¥Á¥¥ó¤È¥¢¥Ü¥«¥É¤Î¥Ø¥ë¥·¡¼¥Ð¡¼¥°¡ä
¡ÚºàÎÁ¡Û¡ÊÌó£²¿ÍÊ¬¡Ë¡¡¡ú¡¦¡¦¡¦¥³¥¹¥È¥³¾¦ÉÊ
¡ú¥Á¥¥ó´ÌµÍ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¿åµ¤¤òÀÚ¤Ã¤Æ50g
¡ú¥¢¥Ü¥«¥É¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡1¸Ä
¡¦¥Þ¥è¥Í¡¼¥º¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡Âç¤µ¤¸1
¡¦¥È¥ê¥å¥Õ±ö¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¾¯¡¹
¡ú¥é¥¤¥à¡Ê¤¯¤·ÀÚ¤ê¡Ë¡¡ 1/2¸ÄÊ¬
¡¦ÊÒ·ªÊ´¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡Å¬ÎÌ
¡¦¥ª¥ê¡¼¥Ö¥ª¥¤¥ë¡¡¡¡¡¡Å¬ÎÌ
¡Úºî¤êÊý¡Û
¡¿åµ¤¤òÀÚ¤Ã¤¿¥Á¥¥ó¤ò¤Û¤°¤·¡¢¥Þ¥è¥Í¡¼¥º¤òÏÂ¤¨¤ë¡£
¢¥¢¥Ü¥«¥É¤Ï²£È¾Ê¬¤ËÀÚ¤Ã¤Æ¤«¤é¼ï¤ò¼è¤ê½ü¤¥É¡¼¥Ê¥Ä·¿¤ËÀÚ¤ê¡¢Èé¤òÇí¤¯¡£
¡¡¡Ê¥¢¥Ü¥¬¥É£±¤Ä¤Ç4Ëç¤Ë¥¹¥é¥¤¥¹¡Ë
£¥¢¥Ü¥«¥É¤Î¼ï¤Î¤¢¤Ã¤¿¶õÆ¶ÉôÊ¬¤Ë¡¤Î¥Á¥¥ó¤òµÍ¤á¤Æ¡¢Á´ÂÎ¤ËÊÒ·ªÊ´¤ò¤Þ¤Ö¤¹¡£
¤¥ª¥ê¡¼¥Ö¥ª¥¤¥ë¡ÊÂç¤µ¤¸2ÄøÅÙ¡Ë¤òÇ®¤·¤¿¥Õ¥é¥¤¥Ñ¥ó¤Ç£¤òÎ¾ÌÌ¤³¤ó¤¬¤ê¾Æ¤¯¡£
¥ÉÕ¤±¹ç¤ï¤»¤ÎÌîºÚ¤òÀ¹¤Ã¤¿´ï¤Ë¤Î¤»¡¢
¡¡¥È¥ê¥å¥Õ±ö¡¢¥ª¥ê¡¼¥Ö¥ª¥¤¥ë¤ò¤«¤±¤Æ¡¢¥é¥¤¥à¤Î¤¯¤·ÀÚ¤ê¤òÅº¤¨¹Ê¤ë¡£
¡ã¥·¥¤¥¿¥±¥Þ¥Ã¥·¥å¥ë¡¼¥à¥¯¥ê¥¹¥×¥¹¤Î¥¢¥ì¥ó¥¸¥¹¡¼¥×¡ä
¡ÚºàÎÁ¡Û¡ÊÌó£²¿ÍÊ¬¡Ë¡¡¡ú¡¦¡¦¡¦¥³¥¹¥È¥³¾¦ÉÊ
¡ú¥·¥¤¥¿¥±¥Þ¥Ã¥·¥å¥ë¡¼¥à¥¯¥ê¥¹¥×¥¹¡¡¡¡¡¡6¸Ä¡Ê30g¡Ë
¡¦¤ªÅò¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ £±£°£°£í£ì
¡¦µíÆý¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ £±£µ£°ml
¡¦À¸¥¯¥ê¡¼¥à¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ £µ£°ml
¡¦±ö¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¾®¤µ¤¸1/2
¡¦¥ª¥ê¡¼¥Ö¥ª¥¤¥ë¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¤ª¹¥¤ß¤ÇÅ¬ÎÌ
¡¦´¥Áç¥Ñ¥»¥ê¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡Å¬ÎÌ
¡ú¥·¥¤¥¿¥±¥Þ¥Ã¥·¥å¥ë¡¼¥à¥¯¥ê¥¹¥×¥¹¡ÊÉâ¤¿ÈÍÑ¡Ë¡¡Å¬ÎÌ
¡Úºî¤êÊý¡Û
¡¥ß¥¥µ¡¼¤Ë¥·¥¤¥¿¥±¥Þ¥Ã¥·¥å¥ë¡¼¥à¥¯¥ê¥¹¥×¤È¤ªÅò¤òÆþ¤ì¤ë¡£
¢¡¤ò¤Õ¤ä¤«¤·¤Æ¤¤¤ë´Ö¤Ë¡¢ÂÑÇ®ÍÆ´ï¤ËµíÆý¡¢À¸¥¯¥ê¡¼¥à¡¢±ö¤òÆþ¤ì¡¢
¡¡600W¤ÎÅÅ»Ò¥ì¥ó¥¸¤Ç1Ê¬²ÃÇ®¤¹¤ë¡£
£¥ß¥¥µ¡¼¤Ë¢¤ò²Ã¤¨¡¢³ÉÙÂ¤¹¤ë¡£
¤´ï¤ËÀ¹¤ê¡¢¥ª¥ê¡¼¥Ö¥ª¥¤¥ë¤ò²ó¤·¤«¤±¡¢
¡¡Éâ¤¿ÈÍÑ¤Î¥Þ¥Ã¥·¥å¥ë¡¼¥à¥¯¥ê¥¹¥×¤òºÕ¤¤¤Æ¤Á¤é¤·¡¢´¥Áç¥Ñ¥»¥ê¤ò¤Õ¤ë¡£