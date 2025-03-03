Mrs. GREEN APPLE大森元貴＆timelesz菊池風磨『J Movie Magazine』表紙に登場
■大森元貴と菊池風磨のスペシャルロンググラビア＆インタビューを掲載！
Mrs. GREEN APPLEの大森元貴とtimeleszの菊池風磨が、『J Movie Magazine Vol.116』（3月1日発売）の表紙に登場。
巻頭特集には、『#真相をお話しします』で主演を務める大森元貴と菊池風磨のスペシャルロンググラビア＆インタビューが掲載されている。
書籍情報
2025.03.01 ON SALE
『J Movie Magazine Vol.116』
映画情報
『#真相をお話しします』
4月25日（金）公開
出演：大森元貴 菊池風磨
中条あやみ 岡山天音 ／ 福本莉子 伊藤健太郎 柳俊太郎 綱啓永 田中美久 齊藤京子 原嘉孝
桜井ユキ ／ 山中崇 秋元才加 大水洋介 ／ 伊藤英明
原作：結城真一郎『＃真相をお話しします』（新潮文庫刊）
監督：豊島圭介
脚本：杉原憲明
企画・プロデュース：平野隆
エグゼクティブプロデューサー：大脇拓郎
(C)2025 映画「#真相をお話しします」製作委員会
『#真相をお話しします』作品サイト
https://shinso-movie.jp/